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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200907/infrastruktura-1576892222.html
Россия планирует восстановить 40 объектов инфраструктуры в Сирии
Россия в рамках новой дорожной карты по энергетике с Сирией планирует восстановить в этой стране 40 объектов инфраструктуры, а также возобновить добычу... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T17:35
2020-09-07T17:35
война в сирии
юрий борисов (вице-премьер)
сирия
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Россия в рамках новой дорожной карты по энергетике с <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирией</a> планирует восстановить в этой стране 40 объектов инфраструктуры, а также возобновить добычу углеводородов на шельфе, заявил вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a>."Новое соглашение, которое сегодня мы прорабатываем, имеет целью восстановления до 40 объектов энергетической инфраструктуры. В том числе это каскад гидроэлектростанций, которые были построены в свое время ещё советскими специалистами, и возобновление добычи шельфовых месторождений - соглашение с одним из экономоператоров уже подписано и ждёт ратификации", - сказал Борисов в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД России и Сирии.
https://ria.ru/20200907/siriya-1576885385.html
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сирия
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юрий борисов (вице-премьер), сирия, экономика

Россия планирует восстановить 40 объектов инфраструктуры в Сирии

17:35 07.09.2020
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева), заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов (в центре) и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем (справа) во время встречи в Дамаске
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева), заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов (в центре) и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем (справа) во время встречи в Дамаске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия в рамках новой дорожной карты по энергетике с Сирией планирует восстановить в этой стране 40 объектов инфраструктуры, а также возобновить добычу углеводородов на шельфе, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Новое соглашение, которое сегодня мы прорабатываем, имеет целью восстановления до 40 объектов энергетической инфраструктуры. В том числе это каскад гидроэлектростанций, которые были построены в свое время ещё советскими специалистами, и возобновление добычи шельфовых месторождений - соглашение с одним из экономоператоров уже подписано и ждёт ратификации", - сказал Борисов в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД России и Сирии.
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Война в СирииЮрий Борисов (вице-премьер)СирияЭкономика
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