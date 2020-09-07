https://ria.ru/20200907/infrastruktura-1576892222.html

Россия планирует восстановить 40 объектов инфраструктуры в Сирии

Россия в рамках новой дорожной карты по энергетике с Сирией планирует восстановить в этой стране 40 объектов инфраструктуры, а также возобновить добычу... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T17:35

2020-09-07T17:35

2020-09-07T17:35

война в сирии

юрий борисов (вице-премьер)

сирия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576885966_0:138:3068:1863_1400x0_80_0_0_7ccb1ef90c94021080b89ee600c97f1a.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Россия в рамках новой дорожной карты по энергетике с <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирией</a> планирует восстановить в этой стране 40 объектов инфраструктуры, а также возобновить добычу углеводородов на шельфе, заявил вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a>."Новое соглашение, которое сегодня мы прорабатываем, имеет целью восстановления до 40 объектов энергетической инфраструктуры. В том числе это каскад гидроэлектростанций, которые были построены в свое время ещё советскими специалистами, и возобновление добычи шельфовых месторождений - соглашение с одним из экономоператоров уже подписано и ждёт ратификации", - сказал Борисов в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД России и Сирии.

https://ria.ru/20200907/siriya-1576885385.html

2

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий борисов (вице-премьер), сирия, экономика