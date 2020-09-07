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ЦИК работает над сервисами для исключения двойного голосования
ЦИК разрабатывает цифровые сервисы для предотвращения двойного голосования, а также для автоматической проверки подписных листов кандидатов, которые будет... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:40
2020-09-07T11:40
цик рф
политика
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости.</strong> ЦИК разрабатывает цифровые сервисы для предотвращения двойного голосования, а также для автоматической проверки подписных листов кандидатов, которые будет внедрять на выборах по мере готовности сначала в режиме эксперимента, сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.Проверка однократности в режиме онлайн<a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a> выявил 35 случаев попытки двойного голосования по поправкам в конституцию, сообщал ранее Лопатин. Он пояснил, что 25 случаев выявлены в ходе голосования и ещё 10 обнаружились в ходе проверки Центризбиркома."Сейчас идет работа над описанием требований пользователей к функционалу сервиса по противодействию двойному голосованию. Изучается, сколько он может стоить. Разработка может быть реализована как мобильное приложение для членов избирательных комиссий либо в качестве сервиса в личном кабинете на портале Госуслуг", - сказал Лопатин.Он напомнил, что если в день голосования избиратель, подавший заявление о голосовании электронно или по месту нахождения, всё же приходит на свой участок по прописке, сообщает, что у него изменились обстоятельства, и пишет заявление, что не голосовал ранее и хочет проголосовать, то комиссия обязана выдать ему бюллетень."Как раз таких избирателей мы проверяем на потенциальное двойное голосование", - отметил Лопатин.В таких случаях член участковой комиссии сможет, например, через Госуслуги войти в базу данных, в которой будут сведения обо всех подавших заявления через "мобильный избиратель", ввести, предположительно, либо паспортные данные, либо ФИО избирателя, и увидеть, получал он бюллетень или нет. Если избиратель ранее брал бюллетень, то в базе появится соответствующая отметка, и больше проголосовать этот человек не сможет."У членов комиссии и сейчас есть возможность и обязанность проверять таких голосующих, они должны позвонить в ТИК, где системный администратор заходит в ГАС "Выборы" и узнает, брал человек бюллетень или не брал. Это может быть довольно длительно. С учетом большого потока избирателей и того, что некоторые из них торопятся, члены комиссии могут не довести проверку до конца", - рассказал Лопатин.Новый сервис, по его словам, позволит сделать все это в режиме онлайн. Внедрять его в тестовом режиме будут постепенно и последовательно. Предположительно, сначала в виде эксперимента на отдельных выборах."Ключевой показатель - когда система апробирована на каких-то участках работы. Если она опробована и себя показала как эффективная, только в этом случае можно смело принимать решение о масштабировании", - резюмировал Лопатин.Проверку подписей проконтролируют экспертыПараллельно идет разработка программного сервиса для проверки подписей в электронном виде, сообщил Лопатин.По его словам, в сервис будут загружать подписные листы в поддержку кандидатов, и программа проверит пофамильно, есть ли такой человек вообще, действительны ли указанные паспортные данные.Система в первое время будет сопровождаться обычной работой экспертов-почерковедов и специалистов, которые занимаются проверкой подписных листов, заверил Лопатин.
https://ria.ru/20200904/vybory-1576776823.html
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РИА Новости
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цик рф, политика

ЦИК работает над сервисами для исключения двойного голосования

11:40 07.09.2020
65
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. ЦИК разрабатывает цифровые сервисы для предотвращения двойного голосования, а также для автоматической проверки подписных листов кандидатов, которые будет внедрять на выборах по мере готовности сначала в режиме эксперимента, сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.

Проверка однократности в режиме онлайн

ЦИК РФ выявил 35 случаев попытки двойного голосования по поправкам в конституцию, сообщал ранее Лопатин. Он пояснил, что 25 случаев выявлены в ходе голосования и ещё 10 обнаружились в ходе проверки Центризбиркома.
"Сейчас идет работа над описанием требований пользователей к функционалу сервиса по противодействию двойному голосованию. Изучается, сколько он может стоить. Разработка может быть реализована как мобильное приложение для членов избирательных комиссий либо в качестве сервиса в личном кабинете на портале Госуслуг", - сказал Лопатин.
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Он напомнил, что если в день голосования избиратель, подавший заявление о голосовании электронно или по месту нахождения, всё же приходит на свой участок по прописке, сообщает, что у него изменились обстоятельства, и пишет заявление, что не голосовал ранее и хочет проголосовать, то комиссия обязана выдать ему бюллетень.
"Как раз таких избирателей мы проверяем на потенциальное двойное голосование", - отметил Лопатин.
В таких случаях член участковой комиссии сможет, например, через Госуслуги войти в базу данных, в которой будут сведения обо всех подавших заявления через "мобильный избиратель", ввести, предположительно, либо паспортные данные, либо ФИО избирателя, и увидеть, получал он бюллетень или нет. Если избиратель ранее брал бюллетень, то в базе появится соответствующая отметка, и больше проголосовать этот человек не сможет.
"У членов комиссии и сейчас есть возможность и обязанность проверять таких голосующих, они должны позвонить в ТИК, где системный администратор заходит в ГАС "Выборы" и узнает, брал человек бюллетень или не брал. Это может быть довольно длительно. С учетом большого потока избирателей и того, что некоторые из них торопятся, члены комиссии могут не довести проверку до конца", - рассказал Лопатин.
Новый сервис, по его словам, позволит сделать все это в режиме онлайн. Внедрять его в тестовом режиме будут постепенно и последовательно. Предположительно, сначала в виде эксперимента на отдельных выборах.
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"Ключевой показатель - когда система апробирована на каких-то участках работы. Если она опробована и себя показала как эффективная, только в этом случае можно смело принимать решение о масштабировании", - резюмировал Лопатин.

Проверку подписей проконтролируют эксперты

Параллельно идет разработка программного сервиса для проверки подписей в электронном виде, сообщил Лопатин.
По его словам, в сервис будут загружать подписные листы в поддержку кандидатов, и программа проверит пофамильно, есть ли такой человек вообще, действительны ли указанные паспортные данные.
Система в первое время будет сопровождаться обычной работой экспертов-почерковедов и специалистов, которые занимаются проверкой подписных листов, заверил Лопатин.
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