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https://ria.ru/20200907/furgal-1576858321.html
Защита Фургала обжаловала продление ареста
Защита бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого по делу об убийствах бизнесменов, обжаловала продление ему ареста до декабря, сообщил РИА... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:03
2020-09-07T10:03
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
москва
хабаровск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Защита бывшего хабаровского губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, обвиняемого по делу об убийствах бизнесменов, обжаловала продление ему ареста до декабря, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Борис Кожемякин."Мы подали апелляционную жалобу, в которой просим отменить решение Басманного суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> о продлении срока ареста и освободить Фургала из-под стражи", - сказал адвокат.По его словам, жалобу рассмотрит Мосгорсуд, дата пока не назначена.Фургала задержали 9 июля – <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>".СК РФ заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена, Александра Смольского.Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> проходят несогласованные митинги протеста. Вскоре после задержания президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 20 июля отправил Фургала в отставку с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Дегтярева</a>.
https://ria.ru/20200906/furgal-1576835857.html
https://ria.ru/20200903/sledstvie-1576695536.html
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), москва, хабаровск, происшествия

Защита Фургала обжаловала продление ареста

10:03 07.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Защита бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого по делу об убийствах бизнесменов, обжаловала продление ему ареста до декабря, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Борис Кожемякин.
"Мы подали апелляционную жалобу, в которой просим отменить решение Басманного суда Москвы о продлении срока ареста и освободить Фургала из-под стражи", - сказал адвокат.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 11:14
Фургал рассказал о жизни в СИЗО
По его словам, жалобу рассмотрит Мосгорсуд, дата пока не назначена.
Фургала задержали 9 июля – СК РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО "Лефортово".
СК РФ заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена, Александра Смольского.
Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста. Вскоре после задержания президент Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.
Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 17:22
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340007
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)МоскваХабаровскПроисшествия
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