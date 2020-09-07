https://ria.ru/20200907/furgal-1576858321.html

Защита Фургала обжаловала продление ареста

Защита бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого по делу об убийствах бизнесменов, обжаловала продление ему ареста до декабря, сообщил РИА... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:03

2020-09-07T10:03

2020-09-07T10:03

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

лефортово

следственный комитет россии (ск рф)

москва

хабаровск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576698850_0:5:3048:1720_1400x0_80_0_0_e5205274327cc1cded96a222839847fa.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Защита бывшего хабаровского губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, обвиняемого по делу об убийствах бизнесменов, обжаловала продление ему ареста до декабря, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Борис Кожемякин."Мы подали апелляционную жалобу, в которой просим отменить решение Басманного суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> о продлении срока ареста и освободить Фургала из-под стражи", - сказал адвокат.По его словам, жалобу рассмотрит Мосгорсуд, дата пока не назначена.Фургала задержали 9 июля – <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его на два месяца и отправил в СИЗО "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>".СК РФ заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена, Александра Смольского.Фургал виновным себя не признает, в его поддержку в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> проходят несогласованные митинги протеста. Вскоре после задержания президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 20 июля отправил Фургала в отставку с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Дегтярева</a>.

https://ria.ru/20200906/furgal-1576835857.html

https://ria.ru/20200903/sledstvie-1576695536.html

2

москва

хабаровск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), москва, хабаровск, происшествия