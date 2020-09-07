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Дикие танцы, суровые нравы: лучшие кадры фотографов-путешественников
В Великобритании объявили победителей конкурса National Geographic Traveller Photography Competition 2020 для фотографов, снимающих дальние страны. Жюри... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T19:19
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В Великобритании объявили победителей конкурса National Geographic Traveller Photography Competition 2020 для фотографов, снимающих дальние страны. Жюри рассмотрело более 4500 работ и наградило победителей в четырех категориях: "Люди", "Города", "Пейзажи" и "Природа". Работы лауреатов и финалистов — в подборке Ria.ru.
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токио
французская полинезия
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города, national geographic, китай, намибия, индия, прага, италия, кения, токио, французская полинезия, природа, фото, фото

Дикие танцы, суровые нравы: лучшие кадры фотографов-путешественников

19:19 07.09.2020 (обновлено: 22:44 07.09.2020)
966
В Великобритании объявили победителей конкурса National Geographic Traveller Photography Competition 2020 для фотографов, снимающих дальние страны. Жюри рассмотрело более 4500 работ и наградило победителей в четырех категориях: "Люди", "Города", "Пейзажи" и "Природа". Работы лауреатов и финалистов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Hadriel Torrres/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020

Гран-при конкурса получил Адриэль Торрес (Hadriel Torres) за снимок ритуального танца хака, сделанный на Маркизских островах во Французской Полинезии.

Hadriel Torrres. Работа победителя конкурса National Geographic Traveller Photography Competition 2020
1 из 12

Гран-при конкурса получил Адриэль Торрес (Hadriel Torres) за снимок ритуального танца хака, сделанный на Маркизских островах во Французской Полинезии.

© Фото : Hadriel Torrres/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020
© Фото : Francesca Page/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020

Франческа Пейдж (Francesca Page) так лаконично и выразительно передала движение ската-орляка у острова Кокос в Тихом океане, что заслужила победу в категории "Природа".

Francesca Page. Работа победителя конкурса National Geographic Traveller Photography Competition 2020
2 из 12

Франческа Пейдж (Francesca Page) так лаконично и выразительно передала движение ската-орляка у острова Кокос в Тихом океане, что заслужила победу в категории "Природа".

© Фото : Francesca Page/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020
© Фото : Jordan Banks/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020

Лучшим в категории "Города" стало фото Джордана Бэнкса (Jordan Banks), на котором запечатлен многоквартирный дом на искусственном острове Одайба в Токио.

Jordan Banks. Работа победителя конкурса National Geographic Traveller Photography Competition 2020
3 из 12

Лучшим в категории "Города" стало фото Джордана Бэнкса (Jordan Banks), на котором запечатлен многоквартирный дом на искусственном острове Одайба в Токио.

© Фото : Jordan Banks/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020
© Фото : Annapurna Mellor/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020

Победу в категории "Пейзажи" завоевала Аннапурна Меллор (Annapurna Mellor) со снимком буддийского монастыря Тикси, расположенного на склонах холма в Ладакхе.

Annapurna Mellor. Работа победителя конкурса National Geographic Traveller Photography Competition 2020
4 из 12

Победу в категории "Пейзажи" завоевала Аннапурна Меллор (Annapurna Mellor) со снимком буддийского монастыря Тикси, расположенного на склонах холма в Ладакхе.

© Фото : Annapurna Mellor/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020
© Фото : Holly Barber/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020

Финалистке National Geographic Traveller Photography Холли Барбер (Holly Barber) удался яркий кадр старой Праги в сумерках.

Holly Barber. Работа победителя конкурса National Geographic Traveller Photography Competition 2020
5 из 12

Финалистке National Geographic Traveller Photography Холли Барбер (Holly Barber) удался яркий кадр старой Праги в сумерках.

© Фото : Holly Barber/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020
© Фото : Kay Lockett/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020

Монголия — одна из стран, где матерей чествуют на государственном уровне. Героиня этого снимка, мама восьми детей и бабушка 22 внуков, демонстрирует свои награды. Автор фото Кей Локетт (Kay Lockett) — в финале конкурса.

Kay Lockett. Работа победителя конкурса National Geographic Traveller Photography Competition 2020
6 из 12

Монголия — одна из стран, где матерей чествуют на государственном уровне. Героиня этого снимка, мама восьми детей и бабушка 22 внуков, демонстрирует свои награды. Автор фото Кей Локетт (Kay Lockett) — в финале конкурса.

© Фото : Kay Lockett/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020
© Фото : George Turnbull/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020

Джордж Тернбулл (George Turnbull) заинтересовался суровой красотой Намибии, побывал в национальном парке Намиб-Науклуфт и понаблюдал за тем, как цвета пустыни меняются в течение дня. Фото отобрали в финал National Geographic Traveller Photography.

George Turnbull. Работа победителя конкурса National Geographic Traveller Photography Competition 2020
7 из 12

Джордж Тернбулл (George Turnbull) заинтересовался суровой красотой Намибии, побывал в национальном парке Намиб-Науклуфт и понаблюдал за тем, как цвета пустыни меняются в течение дня. Фото отобрали в финал National Geographic Traveller Photography.

© Фото : George Turnbull/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020
© Фото : Tony Zhang/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020

Соленое озеро Натрон на севере Танзании — излюбленное место для фламинго, здесь они растят птенцов. Для создания потомства каждый год сюда слетаются миллионы птиц. Кадр Тони Чжанга (Tony Zhang) — в финале конкурса.

Tony Zhang. Работа победителя конкурса National Geographic Traveller Photography Competition 2020
8 из 12

Соленое озеро Натрон на севере Танзании — излюбленное место для фламинго, здесь они растят птенцов. Для создания потомства каждый год сюда слетаются миллионы птиц. Кадр Тони Чжанга (Tony Zhang) — в финале конкурса.

© Фото : Tony Zhang/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020
© Фото : Lynn Fraser/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020

Прапрадедушка Данчу — один из большой семьи, живущей в Трансильвании. Автор фото — Линн Фрейзер (Lynn Fraser), финал National Geographic Traveller Photography.

Lynn Fraser. Работа победителя конкурса National Geographic Traveller Photography Competition 2020
9 из 12

Прапрадедушка Данчу — один из большой семьи, живущей в Трансильвании. Автор фото — Линн Фрейзер (Lynn Fraser), финал National Geographic Traveller Photography.

© Фото : Lynn Fraser/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020
© Фото : Diana Knight/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020

Кения, пылевая буря, львица на охоте. У финалистки Дианы Найт (Diana Knight) получился кадр, полный экспрессии и тревожного ожидания.

Diana Knight. Работа победителя конкурса National Geographic Traveller Photography Competition 2020
10 из 12

Кения, пылевая буря, львица на охоте. У финалистки Дианы Найт (Diana Knight) получился кадр, полный экспрессии и тревожного ожидания.

© Фото : Diana Knight/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020
© Фото : Eric Ho/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020

Эрик Хо (Eric Ho) представил на конкурс живописный кадр рисовых террас в Китае, отражающих утренний свет, и вышел в финал.

Eric Ho. Работа победителя конкурса National Geographic Traveller Photography Competition 2020
11 из 12

Эрик Хо (Eric Ho) представил на конкурс живописный кадр рисовых террас в Китае, отражающих утренний свет, и вышел в финал.

© Фото : Eric Ho/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020
© Фото : Mick Ryan/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020

Женщины с сумками пересекают узкую площадь в старом квартале города Бари на юге Италии. Атмосферный кадр Мика Райана (Mick Ryan) — в финале конкурса.

Mick Ryan. Работа победителя конкурса National Geographic Traveller Photography Competition 2020
12 из 12

Женщины с сумками пересекают узкую площадь в старом квартале города Бари на юге Италии. Атмосферный кадр Мика Райана (Mick Ryan) — в финале конкурса.

© Фото : Mick Ryan/ National Geographic Traveller Photography Competition 2020
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ГородаNational GeographicКитайНамибияИндияПрагаИталияКенияТокиоФранцузская ПолинезияприродаФото
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