https://ria.ru/20200907/fotokonkurs-1576890534.html

Дикие танцы, суровые нравы: лучшие кадры фотографов-путешественников

В Великобритании объявили победителей конкурса National Geographic Traveller Photography Competition 2020 для фотографов, снимающих дальние страны. Жюри... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T19:19

2020-09-07T19:19

2020-09-07T22:44

города

national geographic

китай

намибия

индия

прага

италия

кения

токио

французская полинезия

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В Великобритании объявили победителей конкурса National Geographic Traveller Photography Competition 2020 для фотографов, снимающих дальние страны. Жюри рассмотрело более 4500 работ и наградило победителей в четырех категориях: "Люди", "Города", "Пейзажи" и "Природа". Работы лауреатов и финалистов — в подборке Ria.ru.

1

китай

намибия

индия

прага

италия

кения

токио

французская полинезия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

города, national geographic, китай, намибия, индия, прага, италия, кения, токио, французская полинезия, природа, фото, фото