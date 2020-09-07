Дикие танцы, суровые нравы: лучшие кадры фотографов-путешественников
Гран-при конкурса получил Адриэль Торрес (Hadriel Torres) за снимок ритуального танца хака, сделанный на Маркизских островах во Французской Полинезии.
Гран-при конкурса получил Адриэль Торрес (Hadriel Torres) за снимок ритуального танца хака, сделанный на Маркизских островах во Французской Полинезии.
Франческа Пейдж (Francesca Page) так лаконично и выразительно передала движение ската-орляка у острова Кокос в Тихом океане, что заслужила победу в категории "Природа".
Франческа Пейдж (Francesca Page) так лаконично и выразительно передала движение ската-орляка у острова Кокос в Тихом океане, что заслужила победу в категории "Природа".
Лучшим в категории "Города" стало фото Джордана Бэнкса (Jordan Banks), на котором запечатлен многоквартирный дом на искусственном острове Одайба в Токио.
Лучшим в категории "Города" стало фото Джордана Бэнкса (Jordan Banks), на котором запечатлен многоквартирный дом на искусственном острове Одайба в Токио.
Победу в категории "Пейзажи" завоевала Аннапурна Меллор (Annapurna Mellor) со снимком буддийского монастыря Тикси, расположенного на склонах холма в Ладакхе.
Победу в категории "Пейзажи" завоевала Аннапурна Меллор (Annapurna Mellor) со снимком буддийского монастыря Тикси, расположенного на склонах холма в Ладакхе.
Финалистке National Geographic Traveller Photography Холли Барбер (Holly Barber) удался яркий кадр старой Праги в сумерках.
Финалистке National Geographic Traveller Photography Холли Барбер (Holly Barber) удался яркий кадр старой Праги в сумерках.
Монголия — одна из стран, где матерей чествуют на государственном уровне. Героиня этого снимка, мама восьми детей и бабушка 22 внуков, демонстрирует свои награды. Автор фото Кей Локетт (Kay Lockett) — в финале конкурса.
Монголия — одна из стран, где матерей чествуют на государственном уровне. Героиня этого снимка, мама восьми детей и бабушка 22 внуков, демонстрирует свои награды. Автор фото Кей Локетт (Kay Lockett) — в финале конкурса.
Джордж Тернбулл (George Turnbull) заинтересовался суровой красотой Намибии, побывал в национальном парке Намиб-Науклуфт и понаблюдал за тем, как цвета пустыни меняются в течение дня. Фото отобрали в финал National Geographic Traveller Photography.
Джордж Тернбулл (George Turnbull) заинтересовался суровой красотой Намибии, побывал в национальном парке Намиб-Науклуфт и понаблюдал за тем, как цвета пустыни меняются в течение дня. Фото отобрали в финал National Geographic Traveller Photography.
Соленое озеро Натрон на севере Танзании — излюбленное место для фламинго, здесь они растят птенцов. Для создания потомства каждый год сюда слетаются миллионы птиц. Кадр Тони Чжанга (Tony Zhang) — в финале конкурса.
Соленое озеро Натрон на севере Танзании — излюбленное место для фламинго, здесь они растят птенцов. Для создания потомства каждый год сюда слетаются миллионы птиц. Кадр Тони Чжанга (Tony Zhang) — в финале конкурса.
Прапрадедушка Данчу — один из большой семьи, живущей в Трансильвании. Автор фото — Линн Фрейзер (Lynn Fraser), финал National Geographic Traveller Photography.
Прапрадедушка Данчу — один из большой семьи, живущей в Трансильвании. Автор фото — Линн Фрейзер (Lynn Fraser), финал National Geographic Traveller Photography.
Кения, пылевая буря, львица на охоте. У финалистки Дианы Найт (Diana Knight) получился кадр, полный экспрессии и тревожного ожидания.
Кения, пылевая буря, львица на охоте. У финалистки Дианы Найт (Diana Knight) получился кадр, полный экспрессии и тревожного ожидания.
Эрик Хо (Eric Ho) представил на конкурс живописный кадр рисовых террас в Китае, отражающих утренний свет, и вышел в финал.
Эрик Хо (Eric Ho) представил на конкурс живописный кадр рисовых террас в Китае, отражающих утренний свет, и вышел в финал.
Женщины с сумками пересекают узкую площадь в старом квартале города Бари на юге Италии. Атмосферный кадр Мика Райана (Mick Ryan) — в финале конкурса.
Женщины с сумками пересекают узкую площадь в старом квартале города Бари на юге Италии. Атмосферный кадр Мика Райана (Mick Ryan) — в финале конкурса.