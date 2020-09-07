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Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по энергетике П.Завального
10 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике Павла ЗАВАЛЬНОГО, посвященную планам работы в осеннюю сессию и актуальным вопросам энергетической повестки.
2020-09-07T17:02
2020-09-07T17:02
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200910/952892232.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br></strong>Каковы ключевые решения в области газоснабжения и газификации регионов России? Какие законодательные изменения необходимы? Каковы первые итоги работы закона о переходе нефтяной отрасли на налогообложение по финансовому результату? Как оцениваются перспективы реализации проекта "Северный поток-2"? Какова скорость восстановления мирового энергетического рынка? Как спад спроса на энергоносители отразился на российской экономике?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по энергетике П.Завального

17:02 07.09.2020
34
10 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике Павла ЗАВАЛЬНОГО, посвященную планам работы в осеннюю сессию и актуальным вопросам энергетической повестки.
Задать вопрос

Каковы ключевые решения в области газоснабжения и газификации регионов России? Какие законодательные изменения необходимы? Каковы первые итоги работы закона о переходе нефтяной отрасли на налогообложение по финансовому результату? Как оцениваются перспективы реализации проекта "Северный поток-2"? Какова скорость восстановления мирового энергетического рынка? Как спад спроса на энергоносители отразился на российской экономике?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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