Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по энергетике П.Завального
10 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике Павла ЗАВАЛЬНОГО, посвященную планам работы в осеннюю сессию и актуальным вопросам энергетической повестки.
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Каковы ключевые решения в области газоснабжения и газификации регионов России? Какие законодательные изменения необходимы? Каковы первые итоги работы закона о переходе нефтяной отрасли на налогообложение по финансовому результату? Как оцениваются перспективы реализации проекта "Северный поток-2"? Какова скорость восстановления мирового энергетического рынка? Как спад спроса на энергоносители отразился на российской экономике?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Каковы ключевые решения в области газоснабжения и газификации регионов России? Какие законодательные изменения необходимы? Каковы первые итоги работы закона о переходе нефтяной отрасли на налогообложение по финансовому результату? Как оцениваются перспективы реализации проекта "Северный поток-2"? Какова скорость восстановления мирового энергетического рынка? Как спад спроса на энергоносители отразился на российской экономике?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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