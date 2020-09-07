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Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail
Право на блокировку учетной записи пользователя имеют почтовые сервисы. Они делают это из-за подозрения на взлом, спам-рассылки или по запросу госорганов и... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T02:12
2020-09-07T09:38
россия
синергия
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>Право на блокировку учетной записи пользователя имеют почтовые сервисы. Они делают это из-за подозрения на взлом, спам-рассылки или по запросу госорганов и соответствующих ведомств. В зависимости от причин существуют разные способы избавиться от блокировки, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200907/831989609.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> директор Института IT университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Станислав Косарев. По статистике, блокировка происходит чаще всего из-за того, что сервис замечает подозрительную активность. Например, попытку входа из нового места, подбор паролей. Вторая часто встречающаяся причина — массовые рассылки с личного ящика. Если со стороны адресатов поступит много жалоб, то вас также занесут в спам. И третья, наименее часто встречающаяся история — блокировка по запросу госорганов и соответствующих ведомств.
https://ria.ru/20200729/1575076748.html
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РИА Новости
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Новости
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россия, синергия, технологии, общество

Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail

02:12 07.09.2020 (обновлено: 09:38 07.09.2020)
3955
© Фото : Pixabay / geraltE-mail
E-mail - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Фото : Pixabay / geralt
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Право на блокировку учетной записи пользователя имеют почтовые сервисы. Они делают это из-за подозрения на взлом, спам-рассылки или по запросу госорганов и соответствующих ведомств. В зависимости от причин существуют разные способы избавиться от блокировки, рассказал агентству "Прайм" директор Института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
"Когда мы заводим почту на Mail.ru и "Яндексе", то по умолчанию соглашаемся на пользовательское соглашение. В нем, если внимательно прочитать условия, говорится, что почтовые сервисы оставляют за собой право удалить или заблокировать учетную запись пользователя. Также почтовые сервисы имеют право приостановить или ограничить доступ к любому из почтовых ящиков без объяснения причин и предварительного уведомления пользователей", — сказал он.
По статистике, блокировка происходит чаще всего из-за того, что сервис замечает подозрительную активность. Например, попытку входа из нового места, подбор паролей. Вторая часто встречающаяся причина — массовые рассылки с личного ящика. Если со стороны адресатов поступит много жалоб, то вас также занесут в спам. И третья, наименее часто встречающаяся история — блокировка по запросу госорганов и соответствующих ведомств.
iPhone - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
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26542012
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