Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail
02:12 07.09.2020 (обновлено: 09:38 07.09.2020)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Право на блокировку учетной записи пользователя имеют почтовые сервисы. Они делают это из-за подозрения на взлом, спам-рассылки или по запросу госорганов и соответствующих ведомств. В зависимости от причин существуют разные способы избавиться от блокировки, рассказал агентству "Прайм" директор Института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
"Когда мы заводим почту на Mail.ru и "Яндексе", то по умолчанию соглашаемся на пользовательское соглашение. В нем, если внимательно прочитать условия, говорится, что почтовые сервисы оставляют за собой право удалить или заблокировать учетную запись пользователя. Также почтовые сервисы имеют право приостановить или ограничить доступ к любому из почтовых ящиков без объяснения причин и предварительного уведомления пользователей", — сказал он.
По статистике, блокировка происходит чаще всего из-за того, что сервис замечает подозрительную активность. Например, попытку входа из нового места, подбор паролей. Вторая часто встречающаяся причина — массовые рассылки с личного ящика. Если со стороны адресатов поступит много жалоб, то вас также занесут в спам. И третья, наименее часто встречающаяся история — блокировка по запросу госорганов и соответствующих ведомств.