https://ria.ru/20200907/email-1576852629.html

Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail

Право на блокировку учетной записи пользователя имеют почтовые сервисы. Они делают это из-за подозрения на взлом, спам-рассылки или по запросу госорганов и... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T02:12

2020-09-07T02:12

2020-09-07T09:38

россия

синергия

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155679/40/1556794075_0:104:3269:1943_1400x0_80_0_0_e6ef32f2495a54c8eb5a35bf82875737.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>Право на блокировку учетной записи пользователя имеют почтовые сервисы. Они делают это из-за подозрения на взлом, спам-рассылки или по запросу госорганов и соответствующих ведомств. В зависимости от причин существуют разные способы избавиться от блокировки, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200907/831989609.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> директор Института IT университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Станислав Косарев. По статистике, блокировка происходит чаще всего из-за того, что сервис замечает подозрительную активность. Например, попытку входа из нового места, подбор паролей. Вторая часто встречающаяся причина — массовые рассылки с личного ящика. Если со стороны адресатов поступит много жалоб, то вас также занесут в спам. И третья, наименее часто встречающаяся история — блокировка по запросу госорганов и соответствующих ведомств.

https://ria.ru/20200729/1575076748.html

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, синергия, технологии, общество