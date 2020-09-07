https://ria.ru/20200907/ekonomika-1576884735.html

Эксперт оценил сроки восстановления мировой экономики после пандемии

Опасения по поводу своеобразной паузы в посткарантинном подъеме мировой экономики оправданы, это окажет сдерживающее влияние и на динамику российского ВВП,... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T16:00

2020-09-07T16:00

2020-09-07T16:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Опасения по поводу своеобразной паузы в посткарантинном подъеме мировой экономики оправданы, это окажет сдерживающее влияние и на динамику российского ВВП, заявил РИА Новости старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.Ранее агентство Блумберг написало, что эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца года. Специалисты отметили восстановление глобальной экономики в последнее время, однако множество опасений остаются актуальными. Так, по мнению советника по глобальной экономике Pacific Investment Management Иоахима Фелса, уже сейчас страны проходят пик подъема, после чего начнется спад."Вполне возможно, опасения насчет своеобразной паузы в посткарантинном подъеме мировой экономики оправданы, поскольку пока сняты далеко не все ограничения, и значительная часть сферы услуг в крупнейших экономиках мира не восстановила деятельность в полном объеме", - прокомментировал Проклов.По его словам, можно говорить о естественной приостановке процесса возврата к нормальному функционированию экономики, и дополнительные правительственные стимулы, скорее всего, будут не слишком эффективны.Он отметил, что российская экономика также будет испытывать сдерживающее влияние замедленного восстановления мировой экономики. "В том числе из-за ценовых и спросовых ограничений для российского экспорта, а также плохого положения наиболее пострадавших от коронавирусных ограничений отраслей", - заключил эксперт.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200906/krizis-1576846682.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, экономика