Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200907/ekonomika-1576884735.html
Эксперт оценил сроки восстановления мировой экономики после пандемии
Опасения по поводу своеобразной паузы в посткарантинном подъеме мировой экономики оправданы, это окажет сдерживающее влияние и на динамику российского ВВП,... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:00
2020-09-07T16:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576882853_0:0:3402:1915_1400x0_80_0_0_0e5c7a3e9b0738e37c7eee27df2750ed.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Опасения по поводу своеобразной паузы в посткарантинном подъеме мировой экономики оправданы, это окажет сдерживающее влияние и на динамику российского ВВП, заявил РИА Новости старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.Ранее агентство Блумберг написало, что эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца года. Специалисты отметили восстановление глобальной экономики в последнее время, однако множество опасений остаются актуальными. Так, по мнению советника по глобальной экономике Pacific Investment Management Иоахима Фелса, уже сейчас страны проходят пик подъема, после чего начнется спад."Вполне возможно, опасения насчет своеобразной паузы в посткарантинном подъеме мировой экономики оправданы, поскольку пока сняты далеко не все ограничения, и значительная часть сферы услуг в крупнейших экономиках мира не восстановила деятельность в полном объеме", - прокомментировал Проклов.По его словам, можно говорить о естественной приостановке процесса возврата к нормальному функционированию экономики, и дополнительные правительственные стимулы, скорее всего, будут не слишком эффективны.Он отметил, что российская экономика также будет испытывать сдерживающее влияние замедленного восстановления мировой экономики. "В том числе из-за ценовых и спросовых ограничений для российского экспорта, а также плохого положения наиболее пострадавших от коронавирусных ограничений отраслей", - заключил эксперт.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200906/krizis-1576846682.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576882853_80:0:2811:2048_1400x0_80_0_0_d83153c0c58d098a538ff1b51ad76328.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, экономика

Эксперт оценил сроки восстановления мировой экономики после пандемии

16:00 07.09.2020
0
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Опасения по поводу своеобразной паузы в посткарантинном подъеме мировой экономики оправданы, это окажет сдерживающее влияние и на динамику российского ВВП, заявил РИА Новости старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
Ранее агентство Блумберг написало, что эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца года. Специалисты отметили восстановление глобальной экономики в последнее время, однако множество опасений остаются актуальными. Так, по мнению советника по глобальной экономике Pacific Investment Management Иоахима Фелса, уже сейчас страны проходят пик подъема, после чего начнется спад.
Газеты - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 19:20
Новые вызовы, старые проблемы. Мировой экономике предрекли скорый кризис
"Вполне возможно, опасения насчет своеобразной паузы в посткарантинном подъеме мировой экономики оправданы, поскольку пока сняты далеко не все ограничения, и значительная часть сферы услуг в крупнейших экономиках мира не восстановила деятельность в полном объеме", - прокомментировал Проклов.
По его словам, можно говорить о естественной приостановке процесса возврата к нормальному функционированию экономики, и дополнительные правительственные стимулы, скорее всего, будут не слишком эффективны.
"Гораздо больший эффект следует ожидать от открытия границ, восстановления в полном объеме глобальных пассажирских перевозок и работы всех затронутых пандемией отраслей, однако этот процесс займет, судя по всему, весь 2021 год и продлится за его пределами", - указал он.
Он отметил, что российская экономика также будет испытывать сдерживающее влияние замедленного восстановления мировой экономики. "В том числе из-за ценовых и спросовых ограничений для российского экспорта, а также плохого положения наиболее пострадавших от коронавирусных ограничений отраслей", - заключил эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Господдержка россиян во время пандемии - РИА Новости, 1920, 02.04.2020
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЭкономика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала