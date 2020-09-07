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Липецкая область
https://ria.ru/20200907/dopobrazovanie-1576884484.html
Медиацентр и Skills-центр открыли для детей в Липецкой области
Детский медиацентр и Skills-центр открыли в центре дополнительного образования Липецкой области в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка"... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T15:55
2020-09-07T15:55
липецкая область
игорь артамонов
нацпроекты
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<strong>ЛИПЕЦК, 7 сен — РИА Новости.</strong> Детский медиацентр и Skills-центр открыли в центре дополнительного образования <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, обучение по новым программам будет бесплатное. Skills-центр сможет принять ребят 7-18 лет по направлениям: мобильная робототехника, веб-дизайн и разработка, инженерный дизайн CAD, графический дизайн.Детский медиацентр откроет двери для юношей и девушек 12-18 лет, которые с нуля научатся создавать медиаконтент и работать с современным оборудованием по направлениям: основы тележурналистики, операторское искусство, искусство монтажа видео, основы драматургии, мастерство режиссёра."Радует, что учебные заведения стремятся активно реализовывать современные программы. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели", — сказал Артамонов.
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игорь артамонов, нацпроекты

Медиацентр и Skills-центр открыли для детей в Липецкой области

15:55 07.09.2020
38
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкФорум "Город образования" на ВДНХ
Форум Город образования на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ЛИПЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Детский медиацентр и Skills-центр открыли в центре дополнительного образования Липецкой области в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, обучение по новым программам будет бесплатное. Skills-центр сможет принять ребят 7-18 лет по направлениям: мобильная робототехника, веб-дизайн и разработка, инженерный дизайн CAD, графический дизайн.
Детский медиацентр откроет двери для юношей и девушек 12-18 лет, которые с нуля научатся создавать медиаконтент и работать с современным оборудованием по направлениям: основы тележурналистики, операторское искусство, искусство монтажа видео, основы драматургии, мастерство режиссёра.
"Радует, что учебные заведения стремятся активно реализовывать современные программы. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели", — сказал Артамонов.
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 13.12.2019
13 декабря 2019, 17:19Липецкая область
Центр цифрового образования для детей откроют в Липецке
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Липецкая областьИгорь АртамоновНацпроекты
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