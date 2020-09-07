https://ria.ru/20200907/dopobrazovanie-1576884484.html

Медиацентр и Skills-центр открыли для детей в Липецкой области

Детский медиацентр и Skills-центр открыли в центре дополнительного образования Липецкой области в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка"... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T15:55

2020-09-07T15:55

2020-09-07T15:55

липецкая область

игорь артамонов

нацпроекты

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<strong>ЛИПЕЦК, 7 сен — РИА Новости.</strong> Детский медиацентр и Skills-центр открыли в центре дополнительного образования <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, обучение по новым программам будет бесплатное. Skills-центр сможет принять ребят 7-18 лет по направлениям: мобильная робототехника, веб-дизайн и разработка, инженерный дизайн CAD, графический дизайн.Детский медиацентр откроет двери для юношей и девушек 12-18 лет, которые с нуля научатся создавать медиаконтент и работать с современным оборудованием по направлениям: основы тележурналистики, операторское искусство, искусство монтажа видео, основы драматургии, мастерство режиссёра."Радует, что учебные заведения стремятся активно реализовывать современные программы. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели", — сказал Артамонов.

https://ria.ru/20191213/1562371684.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, нацпроекты