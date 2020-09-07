https://ria.ru/20200907/diagnostika-1576858600.html

В России разработали 172 диагностические тест-системы на COVID-19

На сегодняшний день в России внедрены 172 тест-системы на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:08

2020-09-07T10:08

2020-09-07T10:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости.</strong> На сегодняшний день в России внедрены 172 тест-системы на коронавирус, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Важно для российской науки, для практического звена здравоохранения: была разработана отечественная тест-система, и на сегодняшний день разработаны и внедрены 172 диагностические тест-системы", - сказала Попова на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.Она отметила, что часть из них была разработана в России, "часть привезена".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество