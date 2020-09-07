https://ria.ru/20200907/diagnostika-1576858600.html
В России разработали 172 диагностические тест-системы на COVID-19
На сегодняшний день в России внедрены 172 тест-системы на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:08
2020-09-07T10:08
2020-09-07T10:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576530354_631:0:3061:1367_1400x0_80_0_0_fcb5d9af998909a8ba82f4e7fdcd4c5a.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости.</strong> На сегодняшний день в России внедрены 172 тест-системы на коронавирус, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Важно для российской науки, для практического звена здравоохранения: была разработана отечественная тест-система, и на сегодняшний день разработаны и внедрены 172 диагностические тест-системы", - сказала Попова на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.Она отметила, что часть из них была разработана в России, "часть привезена".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576530354_332:0:3061:2047_1400x0_80_0_0_dd67e79564a43ee7099341647f4b031e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество