Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200907/diagnostika-1576858600.html
В России разработали 172 диагностические тест-системы на COVID-19
На сегодняшний день в России внедрены 172 тест-системы на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:08
2020-09-07T10:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576530354_631:0:3061:1367_1400x0_80_0_0_fcb5d9af998909a8ba82f4e7fdcd4c5a.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости.</strong> На сегодняшний день в России внедрены 172 тест-системы на коронавирус, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Важно для российской науки, для практического звена здравоохранения: была разработана отечественная тест-система, и на сегодняшний день разработаны и внедрены 172 диагностические тест-системы", - сказала Попова на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.Она отметила, что часть из них была разработана в России, "часть привезена".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576530354_332:0:3061:2047_1400x0_80_0_0_dd67e79564a43ee7099341647f4b031e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России разработали 172 диагностические тест-системы на COVID-19

10:08 07.09.2020 (обновлено: 10:59 07.09.2020)
153
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Экспресс-тестирование на COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. На сегодняшний день в России внедрены 172 тест-системы на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Важно для российской науки, для практического звена здравоохранения: была разработана отечественная тест-система, и на сегодняшний день разработаны и внедрены 172 диагностические тест-системы", - сказала Попова на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.
Она отметила, что часть из них была разработана в России, "часть привезена".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
100002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Рекомендуем
Кадр со съемок фильма Довод режиссера Кристофера Нолана
Фильм "Довод" возглавил российский прокат в выходные
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
В Госдуме оценили заявление ООН о перекрытии Украиной воды для Крыма
Актер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра
Ученик Клюева рассказал о происхождении фразы "Египетская сила"
Алкогольный отдел супермаркета
СМИ сообщили о проблемах с продажей в России импортного алкоголя
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян переболели COVID-19
Поисково-спасательные работы в Сочи
СК организовал проверку после исчезновения тургруппы в горах Сочи
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Попова назвала дату завершения испытаний еще одной вакцины от COVID-19
Владимир Жириновский
Жириновский рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса
Алексей Навальный
МИД Польши опроверг сообщения о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном
Медик делает прививку с вакциной
На тестирование вакцины от COVID-19 в Москве записались 25 тысяч человек
Бронетранспортер правоохранительных органов во время акции оппозиции Марш единства в Минске
Белорусская ассоциация журналистов потребовала освободить коллег
Молодой человек работает за компьютером
Россия опустилась в рейтинге надежности интернета
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде
Защита Фургала обжаловала продление ареста
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
СМИ раскрыли детали судимости адвоката Пашаева
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
В Польше устанавливают личности милиционеров, избивавших поляков в Минске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20Почти две тысячи человек остаются без света из-за тайфуна в Приморье
11:20Правозащитница заявила, что в СИЗО Сафронов похудел на восемь килограммов
11:12Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
11:08Москалькова рассказала об основных жалобах российских студентов
11:08Москвичей предупредили о ветреной и дождливой погоде
11:06Мишустин считает, что для достижения успеха не обязательно ехать в Москву
11:01В Башкирии обжаловали приговор по делу об изнасиловании дознавательницы
11:00Власти Турции окажут помощь туристам, находящимся на карантине
10:58Мишустин назвал правительство форматом социального лифта
10:57Мишустин рассказал, как должны работать социальные лифты
10:57Пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь
10:52Рубль снижается к доллару и к евро на фоне дешевеющей нефти
10:51Мишустин назвал Путина своим наставником
10:50СР предложила повысить прожиточный минимум до 31 тысячи рублей
10:48МВД Белоруссии заявило о провокациях против силовиков во время акций
10:46В Charite заявили, что новой информации о состоянии Навального нет
10:43Минэкономразвития оценило проект переброски воды к Севастополю из Крыма
10:43В Белоруссии на акциях протеста в воскресенье задержали 633 человека
10:42Мишустин назвал главный приоритет, необходимый для развития страны
10:42На этой неделе Apple сообщит о дате презентации iPhone 12
Лента новостейМолния