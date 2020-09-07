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https://ria.ru/20200907/deti-s-invalidnostyu-1576789888.html
Принять гостей без стресса: детей с инвалидностью учат жить полноценно
Совершенно простые для большинства людей действия могут вызвать сильный стресс у людей с инвалидностью. Чтобы общение с гостями, уход за собой, взаимодействие с РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T08:00
2020-09-07T08:00
хорошие новости
хорошие новости
новосибирская область
творчество
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Совершенно простые для большинства людей действия могут вызвать сильный стресс у людей с инвалидностью. Чтобы общение с гостями, уход за собой, взаимодействие с бытовой техникой и современными гаджетами стали нормой для детей с ограниченными возможностями, минсоцтруд Новосибирской области разработал технологию применения "гостевых домов", заменяющих дневные стационары. В 2020 году ее впервые применили в ряде центров, и занятия с подопечными не прерывались даже в период карантина. Одна из таких площадок называется "Я смогу!", она заработала в городском центре соцпомощи семье и детям "Заря" в начале года. Здесь ребятам с ОВЗ психологи и педагоги помогают освоить навыки безопасного пользования электроприборами, приготовления простых блюд, уборки в доме, заботе о питомцах, своих вещах и комнатных растениях. Социальные учителя преподают нормы поведения в тех ситуациях, в которых подростки с инвалидностью могут растеряться, – при встрече гостей, походе в магазин, составлении списка покупок и самостоятельном рассчете за товары.Специалисты научат подростков с инвалидностью еще и пользоваться современными средствами коммуникаций – компьютерами, телефонами, программами связи. Подобные занятия проводятся в Агентстве культурно-социальной работы, где ребятам от 10 лет до совершеннолетия корректируют поведение, помогают стать хорошими слушателями, учат читать и говорить, коммуницировать с новыми людьми. Применяемые методики сенсорной интеграции развивают восприятие окружающего мира на слух, визуально, а дополнение в виде игровой терапии снижает отклонения в поведении.За процедурами и творческими занятиями родители детей с инвалидностью могут обратиться в центр "Рассвет", где есть массаж, ЛФК и другие виды врачебной помощи. Программу для ребят составляют индивидуально с включением арт-терапии – лепки из пластилина, рисования и возможности участвовать в пальчиковых театральных постановках. Территория "Особый дом" при учреждении открыта для подростков и их родителей."Организация дневной занятости – важная ступень для перехода подростков с инвалидностью в систему сопровождаемого проживания. Технология "гостевой дом" обеспечивает тренировку социальных и бытовых навыков, позволяет получить опыт самостоятельной жизни, формирует устойчивые социальные связи у подростков целевой группы", – процитировали министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослава Фролова на <a href="https://mtsr.nso.ru/news/9806">официальном сайте</a> регионального минсоцтруда.Региональный проект был запущен в этом году благодаря финансированию из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В нескольких специальных центрах региона проведут консультации с родителями детей, помогут им включиться в процесс совместных занятий, а также расскажут, как закрепить навыки, полученные в "гостевых домах".Посмотреть все организации, на базе которых существуют "гостевые дома" в Новосибирской области, можно <a href="https://mtsr.nso.ru/news/9806">на сайте</a> министерства труда и социального развития региона. В первом полугодии 2020 года услуги по технологии "гостевой дом" получил 21 ребенок.
https://ria.ru/20200902/kanisterapiya-1576603585.html
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новосибирская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
хорошие новости, новосибирская область, творчество

Принять гостей без стресса: детей с инвалидностью учат жить полноценно

08:00 07.09.2020
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© РИА Новости / Александр КондраЗанятия в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья
Занятия в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Александр Кондра
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Совершенно простые для большинства людей действия могут вызвать сильный стресс у людей с инвалидностью. Чтобы общение с гостями, уход за собой, взаимодействие с бытовой техникой и современными гаджетами стали нормой для детей с ограниченными возможностями, минсоцтруд Новосибирской области разработал технологию применения "гостевых домов", заменяющих дневные стационары. В 2020 году ее впервые применили в ряде центров, и занятия с подопечными не прерывались даже в период карантина.
Одна из таких площадок называется "Я смогу!", она заработала в городском центре соцпомощи семье и детям "Заря" в начале года. Здесь ребятам с ОВЗ психологи и педагоги помогают освоить навыки безопасного пользования электроприборами, приготовления простых блюд, уборки в доме, заботе о питомцах, своих вещах и комнатных растениях. Социальные учителя преподают нормы поведения в тех ситуациях, в которых подростки с инвалидностью могут растеряться, – при встрече гостей, походе в магазин, составлении списка покупок и самостоятельном рассчете за товары.
Специалисты научат подростков с инвалидностью еще и пользоваться современными средствами коммуникаций – компьютерами, телефонами, программами связи.

После введения ограничительных мер в Новосибирской области деятельность с целевыми группами дистанционно проводилась по запросу родителей в формате индивидуальных консультаций. Так как технология предполагает практическую отработку различных умений в формате "рука в руке", проведение занятий в дистанционном режиме не целесообразно", – сообщили РИА Новости в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

Подобные занятия проводятся в Агентстве культурно-социальной работы, где ребятам от 10 лет до совершеннолетия корректируют поведение, помогают стать хорошими слушателями, учат читать и говорить, коммуницировать с новыми людьми. Применяемые методики сенсорной интеграции развивают восприятие окружающего мира на слух, визуально, а дополнение в виде игровой терапии снижает отклонения в поведении.
За процедурами и творческими занятиями родители детей с инвалидностью могут обратиться в центр "Рассвет", где есть массаж, ЛФК и другие виды врачебной помощи. Программу для ребят составляют индивидуально с включением арт-терапии – лепки из пластилина, рисования и возможности участвовать в пальчиковых театральных постановках. Территория "Особый дом" при учреждении открыта для подростков и их родителей.
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"Организация дневной занятости – важная ступень для перехода подростков с инвалидностью в систему сопровождаемого проживания. Технология "гостевой дом" обеспечивает тренировку социальных и бытовых навыков, позволяет получить опыт самостоятельной жизни, формирует устойчивые социальные связи у подростков целевой группы", – процитировали министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослава Фролова на официальном сайте регионального минсоцтруда.
Региональный проект был запущен в этом году благодаря финансированию из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В нескольких специальных центрах региона проведут консультации с родителями детей, помогут им включиться в процесс совместных занятий, а также расскажут, как закрепить навыки, полученные в "гостевых домах".
Посмотреть все организации, на базе которых существуют "гостевые дома" в Новосибирской области, можно на сайте министерства труда и социального развития региона. В первом полугодии 2020 года услуги по технологии "гостевой дом" получил 21 ребенок.
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