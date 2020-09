https://ria.ru/20200907/commentout-1576902660.html

Рекламодатели отказались от Comment Out после шуток про Белоруссию

Unilever Russia и "Яндекс.Лавка" отказались от сотрудничества с авторами шоу Comment Out после выпуска с шутками о протестах в Белоруссии и Хабаровске, сообщает РИА Новости, 07.09.2020

<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Unilever_N_V/" target="_blank" data-auto="true">Unilever</a> Russia и "Яндекс.Лавка" отказались от сотрудничества с авторами шоу Comment Out после выпуска с шутками о протестах в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a>, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>. "Мы не намерены продолжать сотрудничество с шоу и не планируем интеграции в дальнейшие выпуски", — заявил представитель "Яндекс.Лавки".Он пояснил, что решение принято из-за несогласия с оценками и высказываниями авторов шоу, выходящего на ютуб-канале "Чикен Карри". В Unilever Russia заявили, что для компании неприемлемо разжигание вражды, насилие и дискриминация, а также циничное и оскорбительное выражение мнений. "Именно поэтому #UnileverRussia и бренд #Axe глубоко разочарованы уровнем выпуска Comment Out от 31 августа 2020 года и тональностью заявлений, озвученных в передаче", — сообщается в <a href="https://t.me/UnileverRussiaNews/782" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм-канале</a> компании. В Unilever подчеркнули, что не знали о содержании выпуска до его публикации, однако отметили, что это "не снимает справедливых вопросов" потребителей в адрес компании. "Мы намерены предпринять все усилия, чтобы впредь избегать интеграций, которые противоречат ценностям компании и вредят репутации наших брендов", — сообщается в посте. Первым таким шагом, уточняют в компании, станет отказ от любого сотрудничества шоу Comment Out. В выпуске Unilever Russia была представлена рекламной интеграцией дезодорантов Axe, а "Яндекс.Лавка" была представлена в качестве партнера шоу.Ранее от сотрудничества с программой отказались компании "Магнит" и Mars. Представители обоих брендов назвали оскорбления аудитории неприемлемыми.Компании отказались от сотрудничества с Comment Out после выпуска от 31 августа, в котором фронтмену группы The Hatters Юрию Музыченко было предложено оставить в соцсетях оскорбительный комментарий в адрес бело-красно-белого флага протестующих в Белоруссии или обозвать жителей Хабаровска и сам город. Музыкант решил не выполнять оба задания.

