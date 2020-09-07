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https://ria.ru/20200907/commentout-1576902660.html
Рекламодатели отказались от Comment Out после шуток про Белоруссию
Unilever Russia и "Яндекс.Лавка" отказались от сотрудничества с авторами шоу Comment Out после выпуска с шутками о протестах в Белоруссии и Хабаровске, сообщает РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T21:38
2020-09-07T21:38
яндекс
unilever
магнит (компания-ритейлер)
хабаровск
белоруссия
mars, inc.
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Unilever_N_V/" target="_blank" data-auto="true">Unilever</a> Russia и "Яндекс.Лавка" отказались от сотрудничества с авторами шоу Comment Out после выпуска с шутками о протестах в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a>, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>. "Мы не намерены продолжать сотрудничество с шоу и не планируем интеграции в дальнейшие выпуски", — заявил представитель "Яндекс.Лавки".Он пояснил, что решение принято из-за несогласия с оценками и высказываниями авторов шоу, выходящего на ютуб-канале "Чикен Карри". В Unilever Russia заявили, что для компании неприемлемо разжигание вражды, насилие и дискриминация, а также циничное и оскорбительное выражение мнений. "Именно поэтому #UnileverRussia и бренд #Axe глубоко разочарованы уровнем выпуска Comment Out от 31 августа 2020 года и тональностью заявлений, озвученных в передаче", — сообщается в <a href="https://t.me/UnileverRussiaNews/782" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм-канале</a> компании. В Unilever подчеркнули, что не знали о содержании выпуска до его публикации, однако отметили, что это "не снимает справедливых вопросов" потребителей в адрес компании. "Мы намерены предпринять все усилия, чтобы впредь избегать интеграций, которые противоречат ценностям компании и вредят репутации наших брендов", — сообщается в посте. Первым таким шагом, уточняют в компании, станет отказ от любого сотрудничества шоу Comment Out. В выпуске Unilever Russia была представлена рекламной интеграцией дезодорантов Axe, а "Яндекс.Лавка" была представлена в качестве партнера шоу.Ранее от сотрудничества с программой отказались компании "Магнит" и Mars. Представители обоих брендов назвали оскорбления аудитории неприемлемыми.Компании отказались от сотрудничества с Comment Out после выпуска от 31 августа, в котором фронтмену группы The Hatters Юрию Музыченко было предложено оставить в соцсетях оскорбительный комментарий в адрес бело-красно-белого флага протестующих в Белоруссии или обозвать жителей Хабаровска и сам город. Музыкант решил не выполнять оба задания.
https://ria.ru/20200428/1570657253.html
https://ria.ru/20190811/1557393002.html
Силовики очень даже вменяемые, более того, ответственные и смелые люди, так рискуя здоровьем и даже жизнью защищают порядок, как и должно быть в нормальном государстве..
52
Могу вас разочаровать. Это вероятнее всего последствия ролика Урганта ))
35
19
хабаровск
белоруссия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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яндекс, unilever, магнит (компания-ритейлер), хабаровск, белоруссия, mars, inc., общество

Рекламодатели отказались от Comment Out после шуток про Белоруссию

21:38 07.09.2020
15391
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция оппозиции "Марш единства" в Минске
Несанкционированная акция оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Несанкционированная акция оппозиции "Марш единства" в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Unilever Russia и "Яндекс.Лавка" отказались от сотрудничества с авторами шоу Comment Out после выпуска с шутками о протестах в Белоруссии и Хабаровске, сообщает РБК.
"Мы не намерены продолжать сотрудничество с шоу и не планируем интеграции в дальнейшие выпуски", — заявил представитель "Яндекс.Лавки".
Он пояснил, что решение принято из-за несогласия с оценками и высказываниями авторов шоу, выходящего на ютуб-канале "Чикен Карри".
В Unilever Russia заявили, что для компании неприемлемо разжигание вражды, насилие и дискриминация, а также циничное и оскорбительное выражение мнений.
"Именно поэтому #UnileverRussia и бренд #Axe глубоко разочарованы уровнем выпуска Comment Out от 31 августа 2020 года и тональностью заявлений, озвученных в передаче", — сообщается в телеграм-канале компании.
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В Unilever подчеркнули, что не знали о содержании выпуска до его публикации, однако отметили, что это "не снимает справедливых вопросов" потребителей в адрес компании.
"Мы намерены предпринять все усилия, чтобы впредь избегать интеграций, которые противоречат ценностям компании и вредят репутации наших брендов", — сообщается в посте.
Первым таким шагом, уточняют в компании, станет отказ от любого сотрудничества шоу Comment Out.
В выпуске Unilever Russia была представлена рекламной интеграцией дезодорантов Axe, а "Яндекс.Лавка" была представлена в качестве партнера шоу.
Ранее от сотрудничества с программой отказались компании "Магнит" и Mars. Представители обоих брендов назвали оскорбления аудитории неприемлемыми.
Компании отказались от сотрудничества с Comment Out после выпуска от 31 августа, в котором фронтмену группы The Hatters Юрию Музыченко было предложено оставить в соцсетях оскорбительный комментарий в адрес бело-красно-белого флага протестующих в Белоруссии или обозвать жителей Хабаровска и сам город. Музыкант решил не выполнять оба задания.
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ЯндексUnileverМагнит (компания-ритейлер)ХабаровскБелоруссияMars, Inc.Общество
Популярные комментарии
Силовики очень даже вменяемые, более того, ответственные и смелые люди, так рискуя здоровьем и даже жизнью защищают порядок, как и должно быть в нормальном государстве..
7 сентября, 22:10
ФВФея Волшебная
4110019
Могу вас разочаровать. Это вероятнее всего последствия ролика Урганта ))
7 сентября, 21:49
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
2401109
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