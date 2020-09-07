https://ria.ru/20200907/bezrabotnye-1576865439.html
В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил установить выплаты базового дохода для безработных. Письмо с инициативой он направил помощнику... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:55
2020-09-07T11:55
2020-09-07T14:24
россия
андрей кутепов
максим орешкин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570542349_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_043ed24c04e17b0b35fc47fcd52c425b.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Глава экономического комитета <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF" target="_blank">Совфеда</a> <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Kutepov" target="_blank">Андрей Кутепов</a> предложил установить выплаты базового дохода для безработных. Письмо с инициативой он направил помощнику президента Максиму Орешкину.По словам сенатора, речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы. Предполагается, что это пособие обеспечит россиянам минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности и социально-экономического положения.Кутепов заметил, что в период острой фазы пандемии коронавируса размер пособий по безработице повысили до прожиточного минимума, но эта мера оказалась недостаточной.По оценке автора предложения, резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволяют властям произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы таких выплат. В качестве дополнительных источников финансирования можно привлечь средства, "ожидаемые от мультипликативного эффекта", который возникнет при стимулировании государством потребительского спроса, добавил сенатор.В документе приводятся оценки Министерства труда и социальной защиты: по данным ведомства, к концу 2020 года в стране ожидается до пяти с половиной — шести миллионов безработных.Кутепов предложил запустить программу в 2020 году на пять лет. После первого года программа "заработает на полную мощность"."Дополнительные доходы консолидированного бюджета Российской Федерации полностью компенсируют первоначальные расходы. Функционирование программы в рассматриваемом варианте, после однократных стартовых затрат на запуск программы, обеспечивается в дальнейшем ежегодным приростом доходов консолидированного бюджета", — отмечается в документе.
https://ria.ru/20200601/1572294632.html
https://ria.ru/20200630/1573671387.html
Наблюдатель Сторонний
Здорово придумано: Не работаешь - получи три минималки. Работаешь - получи одну минималку. У меня подозрение в здравомыслии руководства Минтруда
85
Николай Ефимов
Я конечно не экономист и не министр. Но по моему это затыкание дыр в дуршлаге. Заняться по настоящему, без фикции и популизма созданием рабочих мест было бы куда продуктивней. Но я же не министр. Им виднее )))
64
20
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570542349_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_3a0882d486b8e91fbfc2b4e09b110bb3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей кутепов, максим орешкин, общество
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов
предложил установить выплаты базового дохода для безработных. Письмо с инициативой он направил помощнику президента Максиму Орешкину.
По словам сенатора, речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы. Предполагается, что это пособие обеспечит россиянам минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности и социально-экономического положения.
Кутепов заметил, что в период острой фазы пандемии коронавируса размер пособий по безработице повысили до прожиточного минимума, но эта мера оказалась недостаточной.
"Даже с учетом дополнительных выплат на несовершеннолетних детей в семьях безработных и других выплат домохозяйствам — все они не позволили компенсировать им утраченные доходы и поддержать достаточный уровень жизни", — отметил политик.
По оценке автора предложения, резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволяют властям произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы таких выплат.
В качестве дополнительных источников финансирования можно привлечь средства, "ожидаемые от мультипликативного эффекта", который возникнет при стимулировании государством потребительского спроса, добавил сенатор.
В документе приводятся оценки Министерства труда и социальной защиты: по данным ведомства, к концу 2020 года в стране ожидается до пяти с половиной — шести миллионов безработных.
"Чтобы более реалистично удовлетворить минимальные потребности безработных с учетом семейной нагрузки, им необходимо выплачивать пособие в размере не менее трех прожиточных минимумов трудоспособного населения. Это потребует годовых расходов на содержание зарегистрированных безработных 2183,4 миллиарда рублей", — говорится в письме.
Кутепов предложил запустить программу в 2020 году на пять лет. После первого года программа "заработает на полную мощность".
"Дополнительные доходы консолидированного бюджета Российской Федерации полностью компенсируют первоначальные расходы. Функционирование программы в рассматриваемом варианте, после однократных стартовых затрат на запуск программы, обеспечивается в дальнейшем ежегодным приростом доходов консолидированного бюджета", — отмечается в документе.