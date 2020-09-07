https://ria.ru/20200907/bezrabotnye-1576865439.html

В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил установить выплаты базового дохода для безработных. Письмо с инициативой он направил помощнику... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:55

2020-09-07T11:55

2020-09-07T14:24

россия

андрей кутепов

максим орешкин

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Глава экономического комитета <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF" target="_blank">Совфеда</a> <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Kutepov" target="_blank">Андрей Кутепов</a> предложил установить выплаты базового дохода для безработных. Письмо с инициативой он направил помощнику президента Максиму Орешкину.По словам сенатора, речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы. Предполагается, что это пособие обеспечит россиянам минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности и социально-экономического положения.Кутепов заметил, что в период острой фазы пандемии коронавируса размер пособий по безработице повысили до прожиточного минимума, но эта мера оказалась недостаточной.По оценке автора предложения, резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволяют властям произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы таких выплат. В качестве дополнительных источников финансирования можно привлечь средства, "ожидаемые от мультипликативного эффекта", который возникнет при стимулировании государством потребительского спроса, добавил сенатор.В документе приводятся оценки Министерства труда и социальной защиты: по данным ведомства, к концу 2020 года в стране ожидается до пяти с половиной — шести миллионов безработных.Кутепов предложил запустить программу в 2020 году на пять лет. После первого года программа "заработает на полную мощность"."Дополнительные доходы консолидированного бюджета Российской Федерации полностью компенсируют первоначальные расходы. Функционирование программы в рассматриваемом варианте, после однократных стартовых затрат на запуск программы, обеспечивается в дальнейшем ежегодным приростом доходов консолидированного бюджета", — отмечается в документе.

https://ria.ru/20200601/1572294632.html

https://ria.ru/20200630/1573671387.html

Наблюдатель Сторонний Здорово придумано: Не работаешь - получи три минималки. Работаешь - получи одну минималку. У меня подозрение в здравомыслии руководства Минтруда 85

Николай Ефимов Я конечно не экономист и не министр. Но по моему это затыкание дыр в дуршлаге. Заняться по настоящему, без фикции и популизма созданием рабочих мест было бы куда продуктивней. Но я же не министр. Им виднее ))) 64

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей кутепов, максим орешкин, общество