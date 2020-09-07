https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576876759.html

Евросоюз продолжает работу над санкционным списком по Белоруссии

Евросоюз продолжает работу над списком лиц, в отношении которых планируется ввести санкции в связи с ситуацией в Белоруссии, возникшей после президентских... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T14:17

2020-09-07T14:17

2020-09-07T14:17

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

еврокомиссия

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> продолжает работу над списком лиц, в отношении которых планируется ввести санкции в связи с ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, возникшей после президентских выборов, сказал представитель пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">ЕК</a> и внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов ЕС сообщило, что Евросоюз к середине сентября намерен ввести экономические санкции против 31 белорусского чиновника, включая главу <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>."Работа продолжается. Мы введём санкции", - сказал он на брифинге."Работа идёт очень интенсивно... Мы надеемся, что это будет очень быстро", - ответил он на вопрос, когда санкции могут быть приняты.Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200906/doverie-1576843160.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, в мире