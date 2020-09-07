Евросоюз продолжает работу над санкционным списком по Белоруссии
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция оппозиции "Марш единства" в Минске
БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Евросоюз продолжает работу над списком лиц, в отношении которых планируется ввести санкции в связи с ситуацией в Белоруссии, возникшей после президентских выборов, сказал представитель пресс-службы ЕК и внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов ЕС сообщило, что Евросоюз к середине сентября намерен ввести экономические санкции против 31 белорусского чиновника, включая главу МВД Белоруссии.
"Работа продолжается. Мы введём санкции", - сказал он на брифинге.
"Работа идёт очень интенсивно... Мы надеемся, что это будет очень быстро", - ответил он на вопрос, когда санкции могут быть приняты.
Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.