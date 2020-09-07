https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576858886.html

Белорусская ассоциация журналистов потребовала освободить коллег

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) заявила, что требует освободить сотрудников СМИ, задержанных в воскресенье при освещении акций протеста в стране. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:16

2020-09-07T10:16

2020-09-07T10:16

протесты в белоруссии

сергей чеботарев

александр лукашенко

витебск

могилев

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) заявила, что требует освободить сотрудников СМИ, задержанных в воскресенье при освещении акций протеста в стране.В различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье прошли несанкционированные акции противников действующего белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Наиболее массовая акция была организована в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Милиция в этой связи перешла на несение службы в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно была задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. Как сообщала БАЖ, правоохранители задержали несколько журналистов, освещавших акции протеста, в Минске, <a href="http://ria.ru/location_Mahilyow/" target="_blank" data-auto="true">Могилеве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Vitsyebsk/" target="_blank" data-auto="true">Витебске</a>."Белорусская ассоциация журналистов требует освобождения коллег", - говорится в сообщении ассоциации в ее <a href="https://t.me/bajby" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.В нем, в частности, отмечается, что в Минске по-прежнему остается задержанной сотрудница "Зеленого портала" Анастасия Захаревич. По информации БАЖ, на Захаревич составлен протокол за участие в несанкционированной акции, в понедельник над ней должен состояться суд.Кроме того, по данным БАЖ, журналиста польской радиостанции "Радио рация" Артема Сизинцева, задержанного во время акции на улице <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHebotarev/" target="_blank" data-auto="true">Чеботарева</a> в Минске, также пока не освободили. Как добавили в ассоциации, в понедельник над журналистом должен состояться суд.Между тем ассоциация отмечает, что в Витебске из отделения милиции отпустили журналиста Дмитрия Казакевича, в Могилеве - корреспондента агентства БелаПАН Алеся Асипцова.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200906/minsk-1576851396.html

https://ria.ru/20200906/minsk-1576848334.html

витебск

могилев

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей чеботарев, александр лукашенко, витебск, могилев, белоруссия, в мире