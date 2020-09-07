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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576858886.html
Белорусская ассоциация журналистов потребовала освободить коллег
Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) заявила, что требует освободить сотрудников СМИ, задержанных в воскресенье при освещении акций протеста в стране. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:16
2020-09-07T10:16
протесты в белоруссии
сергей чеботарев
александр лукашенко
витебск
могилев
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) заявила, что требует освободить сотрудников СМИ, задержанных в воскресенье при освещении акций протеста в стране.В различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье прошли несанкционированные акции противников действующего белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Наиболее массовая акция была организована в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Милиция в этой связи перешла на несение службы в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно была задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. Как сообщала БАЖ, правоохранители задержали несколько журналистов, освещавших акции протеста, в Минске, <a href="http://ria.ru/location_Mahilyow/" target="_blank" data-auto="true">Могилеве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Vitsyebsk/" target="_blank" data-auto="true">Витебске</a>."Белорусская ассоциация журналистов требует освобождения коллег", - говорится в сообщении ассоциации в ее <a href="https://t.me/bajby" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.В нем, в частности, отмечается, что в Минске по-прежнему остается задержанной сотрудница "Зеленого портала" Анастасия Захаревич. По информации БАЖ, на Захаревич составлен протокол за участие в несанкционированной акции, в понедельник над ней должен состояться суд.Кроме того, по данным БАЖ, журналиста польской радиостанции "Радио рация" Артема Сизинцева, задержанного во время акции на улице <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHebotarev/" target="_blank" data-auto="true">Чеботарева</a> в Минске, также пока не освободили. Как добавили в ассоциации, в понедельник над журналистом должен состояться суд.Между тем ассоциация отмечает, что в Витебске из отделения милиции отпустили журналиста Дмитрия Казакевича, в Могилеве - корреспондента агентства БелаПАН Алеся Асипцова.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200906/minsk-1576851396.html
https://ria.ru/20200906/minsk-1576848334.html
витебск
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сергей чеботарев, александр лукашенко, витебск, могилев, белоруссия, в мире

Белорусская ассоциация журналистов потребовала освободить коллег

10:16 07.09.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоБронетранспортер правоохранительных органов во время акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Бронетранспортер правоохранительных органов во время акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Бронетранспортер правоохранительных органов во время акции оппозиции "Марш единства" в Минске. Архивное фото
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) заявила, что требует освободить сотрудников СМИ, задержанных в воскресенье при освещении акций протеста в стране.
В различных городах Белоруссии в воскресенье прошли несанкционированные акции противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. Наиболее массовая акция была организована в Минске. Милиция в этой связи перешла на несение службы в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно была задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. Как сообщала БАЖ, правоохранители задержали несколько журналистов, освещавших акции протеста, в Минске, Могилеве и Витебске.
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"Белорусская ассоциация журналистов требует освобождения коллег", - говорится в сообщении ассоциации в ее Telegram-канале.
В нем, в частности, отмечается, что в Минске по-прежнему остается задержанной сотрудница "Зеленого портала" Анастасия Захаревич. По информации БАЖ, на Захаревич составлен протокол за участие в несанкционированной акции, в понедельник над ней должен состояться суд.
Кроме того, по данным БАЖ, журналиста польской радиостанции "Радио рация" Артема Сизинцева, задержанного во время акции на улице Чеботарева в Минске, также пока не освободили. Как добавили в ассоциации, в понедельник над журналистом должен состояться суд.
Между тем ассоциация отмечает, что в Витебске из отделения милиции отпустили журналиста Дмитрия Казакевича, в Могилеве - корреспондента агентства БелаПАН Алеся Асипцова.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСергей ЧеботаревАлександр ЛукашенкоВитебскМогилевБелоруссияВ мире
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