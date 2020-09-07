https://ria.ru/20200907/alkogol-1576858462.html

СМИ сообщили о проблемах с продажей в России импортного алкоголя

Российские магазины начали отказывать поставщикам импортируемого алкоголя в приеме части продукции, пишет РБК. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:06

2020-09-07T10:06

2020-09-07T10:43

россия

алкоголь

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Российские магазины начали отказывать поставщикам импортируемого алкоголя в приеме части продукции, пишет <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК.</a>Отмечается, что причиной этого послужи вступивший в силу 26 июня закон "О виноградарстве и виноделии в РФ", требующий информировать на этикетке о месте происхождения и годе урожая винограда.Как отмечают эксперты, есть трудности с выполнением этого условия, которые затрагивают коньяки и некоторые виды шампанского и столовых вин.Так, в некоторых винах смешаны виноматериалы из различных регионов, шампанское может предполагать смесь разных винтажей, а технология изготовления коньяка предусматривает возможность менять список дистиллятов для разных партий одного бренда.Говоря о возможных путях решения этой проблемы, в Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что продукция, поступившая в продажу до 26 июня, может оставаться на полке. Та продукция, которая поступила на реализацию позже, должна в полной мере соответствовать новому законодательству.

https://ria.ru/20200903/alkogol-1576659431.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алкоголь, экономика