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https://ria.ru/20200907/alkogol-1576858462.html
СМИ сообщили о проблемах с продажей в России импортного алкоголя
Российские магазины начали отказывать поставщикам импортируемого алкоголя в приеме части продукции, пишет РБК. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:06
2020-09-07T10:43
россия
алкоголь
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Российские магазины начали отказывать поставщикам импортируемого алкоголя в приеме части продукции, пишет <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК.</a>Отмечается, что причиной этого послужи вступивший в силу 26 июня закон "О виноградарстве и виноделии в РФ", требующий информировать на этикетке о месте происхождения и годе урожая винограда.Как отмечают эксперты, есть трудности с выполнением этого условия, которые затрагивают коньяки и некоторые виды шампанского и столовых вин.Так, в некоторых винах смешаны виноматериалы из различных регионов, шампанское может предполагать смесь разных винтажей, а технология изготовления коньяка предусматривает возможность менять список дистиллятов для разных партий одного бренда.Говоря о возможных путях решения этой проблемы, в Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что продукция, поступившая в продажу до 26 июня, может оставаться на полке. Та продукция, которая поступила на реализацию позже, должна в полной мере соответствовать новому законодательству.
https://ria.ru/20200903/alkogol-1576659431.html
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россия
РИА Новости
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россия, алкоголь, экономика

СМИ сообщили о проблемах с продажей в России импортного алкоголя

10:06 07.09.2020 (обновлено: 10:43 07.09.2020)
1733
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАлкогольный отдел супермаркета
Алкогольный отдел супермаркета - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские магазины начали отказывать поставщикам импортируемого алкоголя в приеме части продукции, пишет РБК.
Отмечается, что причиной этого послужи вступивший в силу 26 июня закон "О виноградарстве и виноделии в РФ", требующий информировать на этикетке о месте происхождения и годе урожая винограда.
Как отмечают эксперты, есть трудности с выполнением этого условия, которые затрагивают коньяки и некоторые виды шампанского и столовых вин.
Так, в некоторых винах смешаны виноматериалы из различных регионов, шампанское может предполагать смесь разных винтажей, а технология изготовления коньяка предусматривает возможность менять список дистиллятов для разных партий одного бренда.
Говоря о возможных путях решения этой проблемы, в Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что продукция, поступившая в продажу до 26 июня, может оставаться на полке. Та продукция, которая поступила на реализацию позже, должна в полной мере соответствовать новому законодательству.
Покупательница в винно-водочном магазине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 08:59
МВД выступило против легализации онлайн-продаж алкоголя
274201211
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РоссияАлкогольЭкономика
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