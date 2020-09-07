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https://ria.ru/20200907/agroproduktsiya-1576859881.html
Подмосковье в 2020 году экспортировало агропродукции на $641 млн
Предприятия Московской области с начала текущего года экспортировали продукции АПК на 641 миллион долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:32
2020-09-07T10:32
андрей разин
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Предприятия Московской области с начала текущего года экспортировали продукции АПК на 641 миллион долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковья</a>.По его словам наибольший прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показала мясная продукция, где показатель вырос на 493 процента, на втором месте оказался экспорт фруктов – 97%, замкнул тройку лидеров экспорт кофе, где прирост составил 30%.Также, по словам министра, увеличились экспортные поставки овощей, орехов и сухофруктов. -0-
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московская область (подмосковье)
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андрей разин, московская область (подмосковье)

Подмосковье в 2020 году экспортировало агропродукции на $641 млн

10:32 07.09.2020
27
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Предприятия Московской области с начала текущего года экспортировали продукции АПК на 641 миллион долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области с начала текущего года составил более 641 миллионов долларов. Мы прибавляем более 20% к объёму экспорта прошлого года", - сказал Андрей Разин.
По его словам наибольший прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показала мясная продукция, где показатель вырос на 493 процента, на втором месте оказался экспорт фруктов – 97%, замкнул тройку лидеров экспорт кофе, где прирост составил 30%.
Также, по словам министра, увеличились экспортные поставки овощей, орехов и сухофруктов. -0-
Клубника - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 12:14Новости Подмосковья
Свыше тысячи тонн клубники собрали в Подмосковье
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Андрей РазинМосковская область (Подмосковье)
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