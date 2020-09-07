https://ria.ru/20200907/agroproduktsiya-1576859881.html

Подмосковье в 2020 году экспортировало агропродукции на $641 млн

Предприятия Московской области с начала текущего года экспортировали продукции АПК на 641 миллион долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:32

2020-09-07T10:32

2020-09-07T10:32

андрей разин

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Предприятия Московской области с начала текущего года экспортировали продукции АПК на 641 миллион долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковья</a>.По его словам наибольший прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показала мясная продукция, где показатель вырос на 493 процента, на втором месте оказался экспорт фруктов – 97%, замкнул тройку лидеров экспорт кофе, где прирост составил 30%.Также, по словам министра, увеличились экспортные поставки овощей, орехов и сухофруктов. -0-

https://ria.ru/20200904/klubnika-1576729478.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, московская область (подмосковье)