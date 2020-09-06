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https://ria.ru/20200906/zakharova-1576836352.html
Захарова призвала Берлин оперативно ответить на запросы по Навальному
Москва готова 24 часа в сутки к сотрудничеству с Берлином по ситуации с Алексеем Навальным и призывает Берлин к оперативному ответу на запросы РФ, заявила... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T11:44
2020-09-06T13:21
хайко маас
мид германии
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
омск
в мире
госпитализация алексея навального
россия
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> готова 24 часа в сутки к сотрудничеству с <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлином</a> по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> и призывает Берлин к оперативному ответу на запросы РФ, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Мы 24 часа готовы к взаимодействию с немецкой стороной. Хочу напомнить, что когда российский посол был в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a>, он задал вопрос, есть ли какие-то конкретные данные, которые российская сторона могла бы получить на изучение для расследования, ему не было передано ничего. То же самое мы имеем на сегодняшний день", - сказала представитель МИД РФ в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Захарова напомнила, что российская сторона передала <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> обращение <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по Навальному в Берлин 27 августа. Так как запрос был передан оперативно, Москва ожидала от германской столицы такой же оперативной реакции, отметила представитель МИД."Что мы видим? До сих пор ответа нет. Мало того, оказалось, что только в эту пятницу это обращение было передано в юридическую службу Берлина, управление юстиции... Если Берлину нужна оперативность, то в первую очередь эту оперативность должна проявить немецкая сторона", - пояснила представитель ведомства."Мы пытаемся, и делаем это уже неоднократно, все-таки призвать Берлин к оперативному ответу на соответствующие запросы. Ведь если речь идет о расследовании - мы слышим уже призывы партнеров по Североатлантическому альянсу к международным расследованиям, к обращениям к международным организациям - даже вне зависимости от этого, если речь идет о расследовании, все-таки они должно вестись в правовой плоскости. Этим путем мы и идем", - сказала представитель МИД РФ.Ранее глава МИД ФРГ <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> заявил, что ожидает от России действий в связи с инцидентом с Навальным в "ближайшие дни", в противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры. Отвечая на вопрос, насколько он уверен, что за ситуацией с Навальным стоит российское государство, Маас ответил, что "этому есть много указаний, и поэтому сейчас российская сторона стоит перед вызовом".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20200906/zakharova-1576834837.html
https://ria.ru/20200906/gosduma-1576834584.html
https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576813464.html
Как там в песне Круга "...что ж ты фраер сдал назад??" ... Видать СП-2 реально под угрозой))
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москва
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россия
германия
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хайко маас, мид германии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, в мире, госпитализация алексея навального, россия, мария захарова, алексей навальный, германия, политика

Захарова призвала Берлин оперативно ответить на запросы по Навальному

11:44 06.09.2020 (обновлено: 13:21 06.09.2020)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Москва готова 24 часа в сутки к сотрудничеству с Берлином по ситуации с Алексеем Навальным и призывает Берлин к оперативному ответу на запросы РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы 24 часа готовы к взаимодействию с немецкой стороной. Хочу напомнить, что когда российский посол был в МИД Германии, он задал вопрос, есть ли какие-то конкретные данные, которые российская сторона могла бы получить на изучение для расследования, ему не было передано ничего. То же самое мы имеем на сегодняшний день", - сказала представитель МИД РФ в эфире телеканала "Россия 24".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 10:28
Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования по Навальному
Захарова напомнила, что российская сторона передала Германии обращение Генпрокуратуры РФ по Навальному в Берлин 27 августа. Так как запрос был передан оперативно, Москва ожидала от германской столицы такой же оперативной реакции, отметила представитель МИД.
"Что мы видим? До сих пор ответа нет. Мало того, оказалось, что только в эту пятницу это обращение было передано в юридическую службу Берлина, управление юстиции... Если Берлину нужна оперативность, то в первую очередь эту оперативность должна проявить немецкая сторона", - пояснила представитель ведомства.
"Мы пытаемся, и делаем это уже неоднократно, все-таки призвать Берлин к оперативному ответу на соответствующие запросы. Ведь если речь идет о расследовании - мы слышим уже призывы партнеров по Североатлантическому альянсу к международным расследованиям, к обращениям к международным организациям - даже вне зависимости от этого, если речь идет о расследовании, все-таки они должно вестись в правовой плоскости. Этим путем мы и идем", - сказала представитель МИД РФ.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 10:18
В Госдуме прокомментировали заявление немецкого МИД по Навальному
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что ожидает от России действий в связи с инцидентом с Навальным в "ближайшие дни", в противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры. Отвечая на вопрос, насколько он уверен, что за ситуацией с Навальным стоит российское государство, Маас ответил, что "этому есть много указаний, и поэтому сейчас российская сторона стоит перед вызовом".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 11:19
Вместе с Навальным Германия получила "грязную бомбу": ущерб будет огромен
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Хайко МаасМИД ГерманииГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваОмскВ миреГоспитализация Алексея НавальногоРоссияМария ЗахароваАлексей НавальныйГерманияПолитика
Популярные комментарии
Как там в песне Круга "...что ж ты фраер сдал назад??" ... Видать СП-2 реально под угрозой))
6 сентября, 11:47
Stas DremovStas Dremov
010316
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