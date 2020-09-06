https://ria.ru/20200906/zagrazhdeniya-1576846527.html

Силовики разобрали заграждение у резиденции Лукашенко в Минске

Силовики разобрали заграждение у дворца Независимости в Минске и начали пропускать пешеходов, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T19:11

2020-09-06T19:11

2020-09-06T19:11

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576845776_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4e40a53d0df1e6edea3d14713e4988ff.jpg

<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Силовики разобрали заграждение у дворца Независимости в Минске и начали пропускать пешеходов, передаёт корреспондент РИА Новости.От заграждения ушли омоновцы в шлемах, а также сотрудники в штатском, затем разъехались машины БРДМ с заграждениями "Стена". Через место бывшего заграждения начали пропускать пешеходов.В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и других городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье проходят не согласованные с властями акции противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция Минска несет службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200906/lukashenko-1576844851.html

Ярослав Погодин Всё верно. Вандалы уже изресовали сегодня лозунгами. А тем временем польские телеграмм каналы призывают использовать против силовиков огнестрел находящийся на руках населения Беларуси 11

23

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире