https://ria.ru/20200906/zagrazhdeniya-1576846527.html
Силовики разобрали заграждение у резиденции Лукашенко в Минске
Силовики разобрали заграждение у дворца Независимости в Минске и начали пропускать пешеходов, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T19:11
2020-09-06T19:11
2020-09-06T19:11
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Силовики разобрали заграждение у дворца Независимости в Минске и начали пропускать пешеходов, передаёт корреспондент РИА Новости.От заграждения ушли омоновцы в шлемах, а также сотрудники в штатском, затем разъехались машины БРДМ с заграждениями "Стена". Через место бывшего заграждения начали пропускать пешеходов.В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и других городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье проходят не согласованные с властями акции противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция Минска несет службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200906/lukashenko-1576844851.html
Ярослав Погодин
Всё верно. Вандалы уже изресовали сегодня лозунгами. А тем временем польские телеграмм каналы призывают использовать против силовиков огнестрел находящийся на руках населения Беларуси
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире