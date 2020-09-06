Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200906/zagrazhdeniya-1576846527.html
Силовики разобрали заграждение у резиденции Лукашенко в Минске
Силовики разобрали заграждение у дворца Независимости в Минске и начали пропускать пешеходов, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T19:11
2020-09-06T19:11
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576845776_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4e40a53d0df1e6edea3d14713e4988ff.jpg
<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Силовики разобрали заграждение у дворца Независимости в Минске и начали пропускать пешеходов, передаёт корреспондент РИА Новости.От заграждения ушли омоновцы в шлемах, а также сотрудники в штатском, затем разъехались машины БРДМ с заграждениями "Стена". Через место бывшего заграждения начали пропускать пешеходов.В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и других городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье проходят не согласованные с властями акции противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция Минска несет службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200906/lukashenko-1576844851.html
Всё верно. Вандалы уже изресовали сегодня лозунгами. А тем временем польские телеграмм каналы призывают использовать против силовиков огнестрел находящийся на руках населения Беларуси
11
23
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576845776_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_9e428bc25486b50d787707c326699164.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Силовики разобрали заграждение у резиденции Лукашенко в Минске

19:11 06.09.2020
3715
© Sputnik / Виктор Толочко Участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" у дворца Независимости в Минске
 Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства у дворца Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" у дворца Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Силовики разобрали заграждение у дворца Независимости в Минске и начали пропускать пешеходов, передаёт корреспондент РИА Новости.
От заграждения ушли омоновцы в шлемах, а также сотрудники в штатском, затем разъехались машины БРДМ с заграждениями "Стена". Через место бывшего заграждения начали пропускать пешеходов.
В Минске и других городах Белоруссии в воскресенье проходят не согласованные с властями акции противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция Минска несет службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 18:11Протесты в Белоруссии
У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество
5802214
Обсудить 23
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Всё верно. Вандалы уже изресовали сегодня лозунгами. А тем временем польские телеграмм каналы призывают использовать против силовиков огнестрел находящийся на руках населения Беларуси
6 сентября, 19:23
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
900110
Рекомендуем
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
В Минске задержали автомобиль с "негосударственной атрибутикой" и оружием
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске.
МВД Белоруссии сообщило о сотнях задержанных на акциях протеста
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков резко ответил на слова главы МИД Украины о нецивилизованной России
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Мужчина попытался перебежать МКАД и погиб
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске
Минские омоновцы объяснили "дагестанские" нашивки на шлемах
Сотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции в Минске
В МВД Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших силовиков
Участники студенческой акции протеста в Минске
Глава МВД Белоруссии рассказал о "боевиках" среди протестующих
Здание Верховной Рады Украины
Украинский дипломат заявил об упущенном шансе в отношениях с Россией
Алексей Навальный
Немецкий политик рассказал, кому выгодно отравить Навального
Оставьте его! Силовики задержали несколько участников акции протеста в Минске
У резиденции Лукашенко начались задержания протестующих
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Навальному обеспечена максимально возможная безопасность, заявил Маас
График котировок на бирже
Миру предсказали скорый экономический кризис
Участница акции протеста в Минске
Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии
Супруга Алексея Навального Юлия
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09ОСК поддержало решение ВМФ строить подлодки проекта 636 вместо 677
03:05В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
03:00Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые
02:13Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
02:12Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail
02:07Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
02:06Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе
01:53Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС
01:00СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета
00:46Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с Навальным
00:40Вильфанд рассказал о похолодании в России
00:37Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю
00:32Счетная палата выявила финансовые нарушения у Казначейства
00:30Минфин, МЭР и Казначейство перевыполнили план по доходам в 2019 году
00:29Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
00:07Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда
00:01Индекс рынка труда в регионах России. Итоги 2019 года
23:15Глава МИД Украины инициировал разговор с Лавровым по ситуации в Донбассе
23:09Защита потерпевших по делу Ефремова опровергла слова Пашаева о компромате
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния