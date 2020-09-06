https://ria.ru/20200906/zaderzhanie-1576839980.html
В Минске начались задержания перед несанкционированной акцией
Сотрудники силовых структур Белоруссии задержали пятерых молодых людей возле площади Победы в центре Минска, которая, как ожидается, станет одним из ключевых... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T14:25
2020-09-06T14:25
2020-09-06T15:47
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники силовых структур <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> задержали пятерых молодых людей возле площади Победы в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, которая, как ожидается, станет одним из ключевых мест проведения несанкционированного оппозиционного митинга в воскресенье, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Люди были задержаны у подземного перехода, ведущего на площадь, где ранее были выставлены ограждение и милицейское оцепление. Молодые люди, в том числе девушки, стояли у перехода, не привлекая внимание, когда к ним подошли силовики в балаклавах и один мужчина в штатской одежде. Плакатов или иной атрибутики участников протестов у них также не было.После непродолжительной беседы сотрудники силовых структур взяли за руки молодых людей и повели их к припаркованному поблизости гражданскому автомобилю. По пути некоторые них пытались вырываться, а одному юноше даже удалось убежать. Погнавшиеся за ним двое силовиков спустя некоторое время привели его к автомобилю и затолкали внутрь. После этого машина уехала в неизвестном направлении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200906/minsk-1576837966.html
Денис Валерьевич
В зиндан их всех! 😡
22
kotofej
ПЕРЕД акцией- это круто... Пусти внучок, я за хлебушком вышла- кричала бабушка из автозака...
18
10
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры задержания людей в преддверии несанкционированной акции в Минске
Пять человек задержаны в центре Минска в преддверии несанкционированной акции оппозиции.
2020-09-06T14:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 6 сен - РИА Новости.
Сотрудники силовых структур Белоруссии
задержали пятерых молодых людей возле площади Победы в центре Минска
, которая, как ожидается, станет одним из ключевых мест проведения несанкционированного оппозиционного митинга в воскресенье, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Люди были задержаны у подземного перехода, ведущего на площадь, где ранее были выставлены ограждение и милицейское оцепление. Молодые люди, в том числе девушки, стояли у перехода, не привлекая внимание, когда к ним подошли силовики в балаклавах и один мужчина в штатской одежде. Плакатов или иной атрибутики участников протестов у них также не было.
После непродолжительной беседы сотрудники силовых структур взяли за руки молодых людей и повели их к припаркованному поблизости гражданскому автомобилю. По пути некоторые них пытались вырываться, а одному юноше даже удалось убежать. Погнавшиеся за ним двое силовиков спустя некоторое время привели его к автомобилю и затолкали внутрь. После этого машина уехала в неизвестном направлении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.
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