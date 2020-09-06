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https://ria.ru/20200906/vuchich-1576842584.html
Лавров и глава Сербии обсудили итоги встречи в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич в воскресенье по телефону обсудили итоги встречи в Вашингтоне и предстоящие... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T16:20
2020-09-06T16:24
дональд трамп
совет безопасности оон
косово
россия
александр вучич
сергей лавров
брюссель
сербия
вашингтон (город)
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> и президент <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> Александр Вучич в воскресенье по телефону обсудили итоги встречи в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> и предстоящие переговоры в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>, сообщает российский МИД.Отмечается, что стороны выразили нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов двух стран."А.Вучич проинформировал об итогах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе. В контексте сверки часов по проблеме <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> подчеркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> 1244", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что сербская делегация во главе <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Вучичем</a> провела двухдневный визит в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>.
https://ria.ru/20200904/kosovo-1576801813.html
https://ria.ru/20200906/vuchich-1576839654.html
Пусть Лавров поучится, как нужно встречи проводить.
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косово
россия
брюссель
сербия
вашингтон (город)
сша
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дональд трамп, совет безопасности оон, косово, россия, александр вучич, сергей лавров, брюссель, сербия, вашингтон (город), сша, в мире

Лавров и глава Сербии обсудили итоги встречи в США

16:20 06.09.2020 (обновлено: 16:24 06.09.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Сербии Александр Вучич и президент США Дональд Трамп во время во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти
Президент Сербии Александр Вучич и президент США Дональд Трамп во время во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Сербии Александр Вучич и президент США Дональд Трамп во время во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич в воскресенье по телефону обсудили итоги встречи в Вашингтоне и предстоящие переговоры в Брюсселе, сообщает российский МИД.
Отмечается, что стороны выразили нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов двух стран.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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"А.Вучич проинформировал об итогах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе. В контексте сверки часов по проблеме Косово подчеркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН 1244", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сербская делегация во главе Вучичем провела двухдневный визит в США, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
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Дональд ТрампСовет Безопасности ООНКосовоРоссияАлександр ВучичСергей ЛавровБрюссельСербияВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Пусть Лавров поучится, как нужно встречи проводить.
6 сентября, 16:23
AJAsantoson JB
2101121
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