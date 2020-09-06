https://ria.ru/20200906/vuchich-1576842584.html

Лавров и глава Сербии обсудили итоги встречи в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич в воскресенье по телефону обсудили итоги встречи в Вашингтоне и предстоящие... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T16:20

2020-09-06T16:20

2020-09-06T16:24

дональд трамп

совет безопасности оон

косово

россия

александр вучич

сергей лавров

брюссель

сербия

вашингтон (город)

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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> и президент <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> Александр Вучич в воскресенье по телефону обсудили итоги встречи в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> и предстоящие переговоры в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>, сообщает российский МИД.Отмечается, что стороны выразили нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов двух стран."А.Вучич проинформировал об итогах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе. В контексте сверки часов по проблеме <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> подчеркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> 1244", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что сербская делегация во главе <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Вучичем</a> провела двухдневный визит в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>.

https://ria.ru/20200904/kosovo-1576801813.html

https://ria.ru/20200906/vuchich-1576839654.html

Asantoson JB Пусть Лавров поучится, как нужно встречи проводить. 26

10

косово

россия

брюссель

сербия

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, совет безопасности оон, косово, россия, александр вучич, сергей лавров, брюссель, сербия, вашингтон (город), сша, в мире