https://ria.ru/20200906/vuchich-1576842584.html
Лавров и глава Сербии обсудили итоги встречи в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич в воскресенье по телефону обсудили итоги встречи в Вашингтоне и предстоящие... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T16:20
2020-09-06T16:20
2020-09-06T16:24
дональд трамп
совет безопасности оон
косово
россия
александр вучич
сергей лавров
брюссель
сербия
вашингтон (город)
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> и президент <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> Александр Вучич в воскресенье по телефону обсудили итоги встречи в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> и предстоящие переговоры в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>, сообщает российский МИД.Отмечается, что стороны выразили нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов двух стран."А.Вучич проинформировал об итогах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе. В контексте сверки часов по проблеме <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> подчеркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> 1244", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что сербская делегация во главе <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Вучичем</a> провела двухдневный визит в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>.
https://ria.ru/20200904/kosovo-1576801813.html
https://ria.ru/20200906/vuchich-1576839654.html
Asantoson JB
Пусть Лавров поучится, как нужно встречи проводить.
26
10
косово
россия
брюссель
сербия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, совет безопасности оон, косово, россия, александр вучич, сергей лавров, брюссель, сербия, вашингтон (город), сша, в мире