Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200906/vaktsinatsiya-1576831223.html
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в столице
Массовая вакцинация от коронавируса в столице начнется в конце этого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T01:40
2020-09-06T01:40
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
воз
сергей собянин
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576814548_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0cf0599d90c6084277efe11ea0f7d2e6.jpg
<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Массовая вакцинация от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в столице начнется в конце этого года, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank">Первого канала</a>."Серьезная массовая вакцинация – это, скорее всего, конец года – начало следующего", – заявил градоначальник.Он объяснил, что к этому времени будет налажено промышленное производство вакцины. Уже в этом году начнут прививать россиян из групп риска, отметил мэр."Какие-то партии будут поступать уже в этом году, скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска - это здравоохранение, образование, торговля и ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других, и, может, журналисты, которые на передовой", - пояснил Собянин.Российская вакцинаВ прошлом месяце Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V</a>". Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.В ходе испытаний вакцина сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвала у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4—1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.Сообщения о второй волне коронавирусаВторой волны коронавируса нет, в разных регионах России продолжается первая волна, также сообщил Собянин в эфире телеканала "<a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank">Россия 24</a>"."Сегодня говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами. Одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию. Она не исчезла, но максимальные значения ушли. Другие регионы только подступились, третьи регионы находятся в эпицентре пандемии", – указал мэр.Он пояснил, что из-за "разных сроков прохождения" пандемии особую важность приобрела точечная "настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам".Необходимость соблюдения ограниченийВынужденные ограничения в связи с коронавирусом пока надо соблюдать, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, выступая на торжественном мероприятии, посвященном празднованию дня города Москвы."В этом году, к сожалению, он (День города - ред.) отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Уверен, что москвичи и гости нашей столицы относятся к этому с пониманием, и вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны", - сказал он.Пандемия COVID-19Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено около 25,8 миллиона случаев заражения, почти 860 тысяч человек скончались. По последним данным оперативного штаба, в России выявлено более 1 миллиона 15 тысяч случаев коронавируса, скончались 17 649 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200905/sobyanin-1576829219.html
https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576828522.html
https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576829955.html
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576814548_199:0:2930:2048_1400x0_80_0_0_2500fb1a88494ff9ee42e564da558b88.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, сергей собянин, владимир путин, москва, общество

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в столице

01:40 06.09.2020
5002
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса в столице начнется в конце этого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала.
"Серьезная массовая вакцинация – это, скорее всего, конец года – начало следующего", – заявил градоначальник.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 21:55Распространение нового коронавируса
Собянин пожелал москвичам смотреть в будущее с оптимизмом
Он объяснил, что к этому времени будет налажено промышленное производство вакцины. Уже в этом году начнут прививать россиян из групп риска, отметил мэр.
"Какие-то партии будут поступать уже в этом году, скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска - это здравоохранение, образование, торговля и ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других, и, может, журналисты, которые на передовой", - пояснил Собянин.

Российская вакцина

В прошлом месяце Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — "Спутник V". Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
В ходе испытаний вакцина сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвала у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал прививку от CoViD-19. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 21:15Распространение нового коронавируса
Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4—1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.

Сообщения о второй волне коронавируса

Второй волны коронавируса нет, в разных регионах России продолжается первая волна, также сообщил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Сегодня говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами. Одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию. Она не исчезла, но максимальные значения ушли. Другие регионы только подступились, третьи регионы находятся в эпицентре пандемии", – указал мэр.
Он пояснил, что из-за "разных сроков прохождения" пандемии особую важность приобрела точечная "настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам".

Необходимость соблюдения ограничений

Вынужденные ограничения в связи с коронавирусом пока надо соблюдать, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии, посвященном празднованию дня города Москвы.
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 23:03Распространение нового коронавируса
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
"В этом году, к сожалению, он (День города - ред.) отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Уверен, что москвичи и гости нашей столицы относятся к этому с пониманием, и вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны", - сказал он.

Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 25,8 миллиона случаев заражения, почти 860 тысяч человек скончались. По последним данным оперативного штаба, в России выявлено более 1 миллиона 15 тысяч случаев коронавируса, скончались 17 649 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
312029
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗСергей СобянинВладимир ПутинМоскваОбщество
Рекомендуем
Алексей Навальный
Германия ожидает от России действий по делу Навального в "ближайшие дни"
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко оценил введенные против него Россией санкции
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль написал письмо немецким врачам из-за ситуации с Навальным
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
"Сейчас не узнают": разведчик рассказал, как скрывался от спецслужб
Баста! Женщины вышли на акцию протеста с флагами разных стран в Минске
На женской акции оппозиции в Минске появились флаги других стран
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл
Россиянин потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги
Марьяна Ро
В Москве избили популярную блогершу
LIVE: Финал первого дивизиона танкового биатлона в Алабино
Танковый биатлон в подмосковном Алабино. Прямая трансляция
Маска на лице
Стало известно, как избавиться от "синдрома стервозного лица"
Истребитель-перехватчик МиГ-31
Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Дворец Ардингелли, разрушенный землетрясением и отреставрированный на средства российской стороны
В Италии открылся восстановленный на деньги России дворец
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал прививку от CoViD-19. Стоп-кадр видео
Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра экспозиции выставки вооружений Международного военно-технического форума Армия-2020
Шойгу рассказал о реакции НАТО на предложение снизить число учений
Кадр из фильма Довод
"Не пытайся понять, чувствуй". Вышел самый ожидаемый фильм года — "Довод"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Исследование: средний чек трат туристов в Петербурге летом обогнал Сочи
03:13В МЧС рассказали, как правильно спускаться в погреб
03:05Российскую ракету на смену украинскому "Зениту" начнут делать в 2021 году
02:07Эксперт рассказал, как работа смартфона отражается на памяти человека
02:03Стало известно, как избавиться от "синдрома стервозного лица"
01:54В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей
01:35В ФРГ призвали не сужать тему об инциденте с Навальным до "Nord Stream 2"
01:17Германия ожидает от России действий по делу Навального в "ближайшие дни"
00:30На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа
00:27В Ленобласти грузовик сбил пешехода, опрокинулся и залил дорогу мазутом
23:03В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:56Шойгу рассказал о реакции НАТО на предложение снизить число учений
22:50НАТО хочет вернуться к противостоянию времен холодной войны, заявил Шойгу
22:48Западные СМИ развернули масштабную кампанию против России, заявил Шойгу
22:45Шойгу объяснил, почему России нужно совершенствовать боевые возможности
22:36Премьер-министр Саксонии призвал достроить "Северный поток — 2"
22:28Шойгу заявил об активизации разведки НАТО
22:25Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
21:55Собянин пожелал москвичам смотреть в будущее с оптимизмом
21:52Шойгу заявил о возросшей активности иностранных кораблей в Черном море
Лента новостейМолния