https://ria.ru/20200906/vaktsinatsiya-1576831223.html

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в столице

Массовая вакцинация от коронавируса в столице начнется в конце этого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T01:40

2020-09-06T01:40

2020-09-06T01:40

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

воз

сергей собянин

владимир путин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576814548_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0cf0599d90c6084277efe11ea0f7d2e6.jpg

<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Массовая вакцинация от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в столице начнется в конце этого года, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank">Первого канала</a>."Серьезная массовая вакцинация – это, скорее всего, конец года – начало следующего", – заявил градоначальник.Он объяснил, что к этому времени будет налажено промышленное производство вакцины. Уже в этом году начнут прививать россиян из групп риска, отметил мэр."Какие-то партии будут поступать уже в этом году, скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска - это здравоохранение, образование, торговля и ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других, и, может, журналисты, которые на передовой", - пояснил Собянин.Российская вакцинаВ прошлом месяце Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V</a>". Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.В ходе испытаний вакцина сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвала у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4—1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.Сообщения о второй волне коронавирусаВторой волны коронавируса нет, в разных регионах России продолжается первая волна, также сообщил Собянин в эфире телеканала "<a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank">Россия 24</a>"."Сегодня говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами. Одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию. Она не исчезла, но максимальные значения ушли. Другие регионы только подступились, третьи регионы находятся в эпицентре пандемии", – указал мэр.Он пояснил, что из-за "разных сроков прохождения" пандемии особую важность приобрела точечная "настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам".Необходимость соблюдения ограниченийВынужденные ограничения в связи с коронавирусом пока надо соблюдать, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, выступая на торжественном мероприятии, посвященном празднованию дня города Москвы."В этом году, к сожалению, он (День города - ред.) отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Уверен, что москвичи и гости нашей столицы относятся к этому с пониманием, и вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны", - сказал он.Пандемия COVID-19Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено около 25,8 миллиона случаев заражения, почти 860 тысяч человек скончались. По последним данным оперативного штаба, в России выявлено более 1 миллиона 15 тысяч случаев коронавируса, скончались 17 649 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200905/sobyanin-1576829219.html

https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576828522.html

https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576829955.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, сергей собянин, владимир путин, москва, общество