https://ria.ru/20200906/styuardessa-1576789736.html

В Германии туристка напала на стюардессу из-за не пристегнутого ребенка

Авиапассажирка из Берлина при подлете к аэропорту Лейпциг/Галле напала на стюардессу, сообщает Morgen Post. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T00:18

2020-09-06T00:18

2020-09-06T00:18

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Авиапассажирка из Берлина при подлете к аэропорту Лейпциг/Галле напала на стюардессу, <a href="https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article230317540/Angriff-auf-Stewardess-beim-Landeanflug-auf-Leipzig-Halle.html" target="_blank">сообщает</a> Morgen Post.Перед посадкой бортпроводники самолета, прибывающего из Греции, прошлись по всем рядам, проверяя, все ли пристегнуты. Одна стюардесса увидела, что туристка не застегнула ремни безопасности на ребенке. Он спал и пассажирка не хотела его будить. Несмотря на многочисленные просьбы пристегнуть ребенка, женщина этого не сделала. Вместо этого она начала повышать голос, а после толкнула стюардессу. После посадки в аэропорту Лейпциг/Галле дебоширку уже ожидал наряд федеральной полиции, которая начала расследование по делу о нарушении закона "О безопасности в воздухе" и телесных повреждениях.

https://ria.ru/20200903/draka-1576646974.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, самолеты, новости - туризм, германия