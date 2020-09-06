https://ria.ru/20200906/styuardessa-1576789736.html
В Германии туристка напала на стюардессу из-за не пристегнутого ребенка
Авиапассажирка из Берлина при подлете к аэропорту Лейпциг/Галле напала на стюардессу, сообщает Morgen Post. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T00:18
2020-09-06T00:18
2020-09-06T00:18
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Авиапассажирка из Берлина при подлете к аэропорту Лейпциг/Галле напала на стюардессу, <a href="https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article230317540/Angriff-auf-Stewardess-beim-Landeanflug-auf-Leipzig-Halle.html" target="_blank">сообщает</a> Morgen Post.Перед посадкой бортпроводники самолета, прибывающего из Греции, прошлись по всем рядам, проверяя, все ли пристегнуты. Одна стюардесса увидела, что туристка не застегнула ремни безопасности на ребенке. Он спал и пассажирка не хотела его будить. Несмотря на многочисленные просьбы пристегнуть ребенка, женщина этого не сделала. Вместо этого она начала повышать голос, а после толкнула стюардессу. После посадки в аэропорту Лейпциг/Галле дебоширку уже ожидал наряд федеральной полиции, которая начала расследование по делу о нарушении закона "О безопасности в воздухе" и телесных повреждениях.
https://ria.ru/20200903/draka-1576646974.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, самолеты, новости - туризм, германия
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Авиапассажирка из Берлина при подлете к аэропорту Лейпциг/Галле напала на стюардессу, сообщает
Morgen Post.
Перед посадкой бортпроводники самолета, прибывающего из Греции, прошлись по всем рядам, проверяя, все ли пристегнуты. Одна стюардесса увидела, что туристка не застегнула ремни безопасности на ребенке. Он спал и пассажирка не хотела его будить.
Несмотря на многочисленные просьбы пристегнуть ребенка, женщина этого не сделала. Вместо этого она начала повышать голос, а после толкнула стюардессу.
После посадки в аэропорту Лейпциг/Галле дебоширку уже ожидал наряд федеральной полиции, которая начала расследование по делу о нарушении закона "О безопасности в воздухе" и телесных повреждениях.