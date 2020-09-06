https://ria.ru/20200906/smartfony-1576791430.html

Семь самых интересных смартфонов до 20 тысяч рублей

Купить дешевый или дорогой смартфон не так уж сложно, ведь на обоих полюсах есть жесткие ограничения. Сложнее выбрать модель в среднебюджетном сегменте. Сейчас... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T08:00

2020-09-06T08:00

2020-09-06T10:15

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Кирилл Каримов.</strong> Купить дешевый или дорогой смартфон не так уж сложно, ведь на обоих полюсах есть жесткие ограничения. Сложнее выбрать модель в среднебюджетном сегменте. Сейчас предложений на уровне 20 тысяч рублей очень много и интерес к ним огромный, что подтверждают данные "Яндекс.Маркета": россияне в этом году искали именно такие трубки. О самых интересных относительно недорогих смартфонах — в обзоре РИА Новости.Redmi Note 9 ProЦена: 17,5 тысячи рублей за версию 6/64 Гб.За последние несколько лет практически каждый недорогой смартфон Xiaomi приковывал внимание покупателей. Не стала исключением и "профессиональная" версия Redmi Note 9, которая вышла летом 2020 года. Смартфон получился сбалансированный, и его без иронии можно назвать "топ за свои деньги". Устройство создано на основе SoC Snapdragon 720G, а значит, проблем с производительностью и перегревом, как на предшественнике, не будет. Дисплей огромен — 6,67 дюйма с разрешением 2400 x 1080 пикселей. Смартфон выпускается в двух конфигурациях — 6/64 и 6/128 Гб. Последний в официальной рознице немного дороже заветных 20 тысяч рублей, но если поискать, есть шанс найти и подешевле. В любом случае накопитель несложно расширить картой памяти, причем работает она одновременно с двумя сим-картами. Из множества камер смартфона интересна главная на 64 Мп, она дает качественные снимки, даже в сумерках. И аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт — мало кто из конкурентов способен похвастаться таким сочетанием.Realme 6Цена: 19 тысяч рублей за версию 8/128 Гб.Realme пока еще не на слуху у россиян, но этот бренд корпорации BBK активно продвигает свои устройства, пользуясь проверенным рецептом других китайских производителей — много смартфона за мало денег. "Шестерка" хоть и не флагман серии, но обладает очень заманчивыми характеристиками. Например, 6,5-дюймовый экран поддерживает режим обновления картинки 90 Гц, такая плавность изображения — большая редкость в классе. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G90T — в современных играх и повседневных задачах с этим чипсетом проблем не будет. Здесь изжита старая проблема многих недорогих смартфонов — в Realme не пожалели датчика NFC для бесконтактных платежей. Камер в смартфоне много — основной блок состоит из четырех сенсоров 64+8+2+2 Мп. Аккумулятор на 4300 мАч обеспечит автономность на уровне полутора-двух дней, а комплектная быстрая зарядка полностью восстановит емкость за 55 минут.Samsung Galaxy A51Цена: 17 тысяч рублей за версию 4/64 Гб.Несмотря на более скромные характеристики, чем у "китайцев", A51 отличается весомыми плюсами. Например, 6,5-дюймовый AMOLED-экран обеспечивает сочную цветопередачу и глубокий черный. Кстати, тут есть и все еще редкий сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. Еще одно достоинство относится больше не к телефону, а к самому Samsung — распространенность сервисных центров и запчастей. Найти замену разбитому экрану будет гораздо проще, чем в случае с прямыми конкурентами. Но в остальном наблюдаются компромиссы. Процессор собственной разработки Exynos 9611 откровенно не справляется с максимальными настройками в играх, памяти за сравнимые деньги меньше, а фирменная оболочка OneUI 2.0 может раздражать мелкими лагами. Четырехкамерный модуль камер не поражает детальностью и качеством снимков, зато выглядит модно — объективы вписаны в черный прямоугольник в верхнем левом углу задней панели. Есть хорошая новость: 4000 мАч батарея позволяет работать смартфону до двух суток. Но у быстрой зарядки в Galaxy A51 скромная мощность — всего 15 Вт.Huawei P40 LiteЦена: 17,5 тысячи рублей за версию 6/128 Гб.Облегченная версия флагманского P40, которая очень условно относится к топовой линейке. Главный недостаток всех современных Huawei — они не работают с сервисами <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a>, а значит, даже посмотреть ролик на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>, достав телефон из коробки, не получится. Экран, 6,4-дюймовая матрица с разрешением 2310 x 1080 пикселей, выдержан в дизайне смартфонов 2020 года: фронталка в виде врезанного глазка. Среднепроизводительный SoC HiSilicon Kirin 810 обеспечит неплохую мощь в современных играх (но их еще надо откуда-то скачать — "Play Маркета" здесь нет, а в собственном магазине приложений Huawei AppGallery есть не все). Памяти за такую цену много — шесть Гб оперативной и 128 Гб встроенной. Последнюю можно расширить. Камерный модуль состоит из четырех сенсоров, внимания в нем заслуживают основной на 48 Мп и сверхширокоугольный на восемь Мп. Благодаря хитрым алгоритмам обработки фото снимки получаются высокого качества. Аккумулятор объемом 4200 мАч можно заряжать блоком питания аж на 40 Вт, что позволяет получить половину емкости за полчаса. Nokia 7.2Цена: 19 тысяч рублей за версию 6/128 Гб.Смартфон от "той самой" Nokia хоть и не так популярен, как его конкуренты, но по-своему интересен. Так, он относительно компактен — экран диагональю 6,3 дюйма и вес 180 граммов. Работает на чистом <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>, а производитель обещает трехлетнюю программу обновлений. Да и внешне Nokia 7.2 довольно самобытен. Хоть здесь и много памяти (6/128 Гб), но не самый свежий чипсет Snapdragon 660, выполненный по 14-нм техпроцессу. Вместе с аккумулятором емкостью 3500 мАч это дает скромную автономность — трубка едва ли полноценно проработает больше суток на одном заряде. В камерном блоке только три сенсора, но качество снимков очень достойное. А лучшего результата можно добиться, установив "Google Камеру", которая без трудностей инсталлируется на этот телефон.Motorola G8 PlusЦена: 17 тысяч рублей за версию 4/64 Гб.У смартфона Motorola с многообещающей приставкой Plus по сравнению с оригинальным G8 улучшены характеристики. Разрешение 6,3-дюймового экрана — 2280 x 1080 точек. Процессор — Snapdragon 665. Неплохо, но могло быть и лучше, особенно если захочется поиграть. Памяти не сказать что много по сегодняшним меркам — 4/64 Гб. Можно расширить картой microSD. Основных камер три — 48+16+5 Мп. Качество снимков нареканий не вызывает, а в главном сенсоре есть еще и лазерный автофокус, что нечасто встречается в классе. Кому-то может не понравиться пластиковый корпус, но зато он не разобьется при падении.OPPO A52Цена: 16 тысяч рублей за версию 4/64 Гб.Смартфон родственного Realme бренда выделяется на фоне конкурентов автономностью — инженеры установили в него батарейку на 5000 мАч. Вместе с не самым быстрым, но энергоэффективным процессором Snapdragon 665 это дает внушительное время работы — если не нагружать A52, то можно выжать и три дня. В остальном это довольно типичное решение в 2020 году — четыре сенсора в основном блоке, россыпь беспроводных интерфейсов и 6,5-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+. Но нужно учитывать, что корпус пластиковый.

https://ria.ru/20200831/smartfon-1576503138.html

https://ria.ru/20200730/1575143870.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, google android, huawei technologies, motorola, inc., технологии