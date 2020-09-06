https://ria.ru/20200906/revet-khochetsya-milliony-mukh-atakovali-poselok-1576844053.html
"Реветь хочется": миллионы мух атаковали поселок
Жителей поселка Теченский Челябинской области терроризируют миллионы мух. Насекомые появились на свалке отходов рядом с птицефабрикой "Здоровая ферма". В борьбе с мухами люди используют все подручные средства: от дихлофоса до электроловушек. Однако полчища насекомых вновь заполняют дома.
2020-09-06T17:35
2020-09-06T17:35
2020-09-06T17:35
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челябинская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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"Реветь хочется": миллионы мух атаковали поселок
Жителей поселка Теченский Челябинской области терроризируют миллионы мух. Насекомые появились на свалке отходов рядом с птицефабрикой "Здоровая ферма". В борьбе с мухами люди используют все подручные средства: от дихлофоса до электроловушек. Однако полчища насекомых вновь заполняют дома.
2020-09-06T17:35
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PT3M03S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, челябинская область, насекомые, видео, общество
"Реветь хочется": миллионы мух атаковали поселок
Жителей поселка Теченский Челябинской области терроризируют миллионы мух. Насекомые появились на свалке отходов рядом с птицефабрикой "Здоровая ферма". В борьбе с мухами люди используют все подручные средства: от дихлофоса до электроловушек. Однако полчища насекомых вновь заполняют дома.
2020-09-06T17:35
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PT3M03S
"Реветь хочется": миллионы мух атаковали поселок
Жителей поселка Теченский Челябинской области терроризируют миллионы мух. Насекомые появились на свалке отходов рядом с птицефабрикой "Здоровая ферма". В борьбе с мухами люди используют все подручные средства: от дихлофоса до электроловушек. Однако полчища насекомых вновь заполняют дома.