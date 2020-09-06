"Реветь хочется": миллионы мух атаковали поселок

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Жителей поселка Теченский Челябинской области терроризируют миллионы мух. Насекомые появились на свалке отходов рядом с птицефабрикой "Здоровая ферма". В борьбе с мухами люди используют все подручные средства: от дихлофоса до электроловушек. Однако полчища насекомых вновь заполняют дома.