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"Реветь хочется": миллионы мух атаковали поселок
Жителей поселка Теченский Челябинской области терроризируют миллионы мух. Насекомые появились на свалке отходов рядом с птицефабрикой "Здоровая ферма". В борьбе с мухами люди используют все подручные средства: от дихлофоса до электроловушек. Однако полчища насекомых вновь заполняют дома.
2020-09-06T17:35
2020-09-06T17:35
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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"Реветь хочется": миллионы мух атаковали поселок
Жителей поселка Теченский Челябинской области терроризируют миллионы мух. Насекомые появились на свалке отходов рядом с птицефабрикой "Здоровая ферма". В борьбе с мухами люди используют все подручные средства: от дихлофоса до электроловушек. Однако полчища насекомых вновь заполняют дома.
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видео, челябинская область, насекомые, видео, общество
"Реветь хочется": миллионы мух атаковали поселок
Жителей поселка Теченский Челябинской области терроризируют миллионы мух. Насекомые появились на свалке отходов рядом с птицефабрикой "Здоровая ферма". В борьбе с мухами люди используют все подручные средства: от дихлофоса до электроловушек. Однако полчища насекомых вновь заполняют дома.
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"Реветь хочется": миллионы мух атаковали поселок

17:35 06.09.2020
363
Жителей поселка Теченский Челябинской области терроризируют миллионы мух. Насекомые появились на свалке отходов рядом с птицефабрикой "Здоровая ферма". В борьбе с мухами люди используют все подручные средства: от дихлофоса до электроловушек. Однако полчища насекомых вновь заполняют дома.
001064
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Челябинская область
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