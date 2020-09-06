https://ria.ru/20200906/puteshestviya-1576790984.html

Путешественники рассказали, за что любят пакетные туры

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, за что любят пакетные туры, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T11:55

2020-09-06T11:55

2020-09-06T11:55

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<strong>МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, за что любят пакетные туры, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1800 пользователей и выяснили, что почти треть ценит их за удобство: им нравится, что не надо думать над маршрутом.На втором месте – цена: 29 процентов респондентов сказали, что путешествовать с помощью туроператора выгоднее, чем организовать все самому.Ценят включенный в стоимость трансфер до отеля 11 процентов опрошенных. Столько же — выбирают готовый тур из-за системы "все включено". Каждый десятый отметил, что при путешествии с соотечественниками в сформированном компанией туре, нет языкового барьера – вокруг все свои.Помощь туроператора и отельного гида ценным компонентом поездки назвали шесть процентов респондентов.

https://ria.ru/20200904/gretsiya-1576777315.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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