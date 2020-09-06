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Туризм
https://ria.ru/20200906/puteshestviya-1576790984.html
Путешественники рассказали, за что любят пакетные туры
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, за что любят пакетные туры, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T11:55
2020-09-06T11:55
отдых
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туризм
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, за что любят пакетные туры, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1800 пользователей и выяснили, что почти треть ценит их за удобство: им нравится, что не надо думать над маршрутом.На втором месте – цена: 29 процентов респондентов сказали, что путешествовать с помощью туроператора выгоднее, чем организовать все самому.Ценят включенный в стоимость трансфер до отеля 11 процентов опрошенных. Столько же — выбирают готовый тур из-за системы "все включено". Каждый десятый отметил, что при путешествии с соотечественниками в сформированном компанией туре, нет языкового барьера – вокруг все свои.Помощь туроператора и отельного гида ценным компонентом поездки назвали шесть процентов респондентов.
https://ria.ru/20200904/gretsiya-1576777315.html
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отдых, туры, туристы, туризм, новости - туризм

Путешественники рассказали, за что любят пакетные туры

11:55 06.09.2020
777
© РИА Новости / Мария СеливановаОдин из пляжей отеля Lujo Bodrum в Бодруме
Один из пляжей отеля Lujo Bodrum в Бодруме - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, за что любят пакетные туры, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1800 пользователей и выяснили, что почти треть ценит их за удобство: им нравится, что не надо думать над маршрутом.
На втором месте – цена: 29 процентов респондентов сказали, что путешествовать с помощью туроператора выгоднее, чем организовать все самому.
Ценят включенный в стоимость трансфер до отеля 11 процентов опрошенных. Столько же — выбирают готовый тур из-за системы "все включено". Каждый десятый отметил, что при путешествии с соотечественниками в сформированном компанией туре, нет языкового барьера – вокруг все свои.
Помощь туроператора и отельного гида ценным компонентом поездки назвали шесть процентов респондентов.
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