https://ria.ru/20200906/pogoda-1576833749.html

В Москве ожидается теплая погода без осадков

Облачная погода без осадков и с температурой на 4-5 градусов выше климатической нормы ожидается в Москве в воскресенье, воздух в российской столице прогреется... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T09:25

2020-09-06T09:25

2020-09-06T09:25

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Облачная погода без осадков и с температурой на 4-5 градусов выше климатической нормы ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье, воздух в российской столице прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a>."Облачная с прояснениями погода, без осадков, примерно на 4-5 градусов теплее, чем положено по норме. Погода - плюс 22-24 в Москве, плюс 20-25 по области", - сказал Леус.Синоптик также сообщил, что ожидается южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/pogoda-1576659321.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество