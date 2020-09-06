https://ria.ru/20200906/pogoda-1576833749.html
В Москве ожидается теплая погода без осадков
Облачная погода без осадков и с температурой на 4-5 градусов выше климатической нормы ожидается в Москве в воскресенье, воздух в российской столице прогреется... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T09:25
2020-09-06T09:25
2020-09-06T09:25
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Облачная погода без осадков и с температурой на 4-5 градусов выше климатической нормы ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье, воздух в российской столице прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a>."Облачная с прояснениями погода, без осадков, примерно на 4-5 градусов теплее, чем положено по норме. Погода - плюс 22-24 в Москве, плюс 20-25 по области", - сказал Леус.Синоптик также сообщил, что ожидается южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/pogoda-1576659321.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество