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Винокур показал момент эвакуации Петросяна с концерта в Сочи
Владимир Винокур опубликовал в Instagram видеозапись момента экстренной эвакуации юмориста Евгения Петросяна со сцены ежегодного фестиваля "Юморина" в Сочи. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T13:18
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владимир винокур
сочи
евгений петросян
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости</strong>.<strong> </strong><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vinokur/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Винокур</a> опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/vladimir_vinokur/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> видеозапись момента экстренной эвакуации юмориста <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Петросяна</a> со сцены ежегодного фестиваля "Юморина" в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>.На записи видно, как во время выступления артиста к нему подходит ведущий и настоятельно просит пройти с ним за кулисы."Что случилось?" — удивленно восклицает Петросян, уходя со сцены.Как сообщалось ранее, причиной инцидента стал анонимный звонок о якобы находящейся в помещении бомбе. Сотрудники правоохранительных органов проверили здание и ничего подозрительного не нашли.
https://ria.ru/20200815/1575826492.html
Фууу, ну и контингент в зале. Старпёры по 80 лет сидят и радуются этим клоунам...
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РИА Новости
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владимир винокур, сочи, евгений петросян, происшествия

Винокур показал момент эвакуации Петросяна с концерта в Сочи

13:18 06.09.2020 (обновлено: 16:19 06.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАртист, продюсер Владимир Винокур на премьере фильма Алексея Учителя "Матильда" в киноцентре "Октябрь" в Москве. 24 октября 2017
Артист, продюсер Владимир Винокур на премьере фильма Алексея Учителя Матильда в киноцентре Октябрь в Москве. 24 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Винокур опубликовал в Instagram видеозапись момента экстренной эвакуации юмориста Евгения Петросяна со сцены ежегодного фестиваля "Юморина" в Сочи.
На записи видно, как во время выступления артиста к нему подходит ведущий и настоятельно просит пройти с ним за кулисы.
"Что случилось?" — удивленно восклицает Петросян, уходя со сцены.
Как сообщалось ранее, причиной инцидента стал анонимный звонок о якобы находящейся в помещении бомбе. Сотрудники правоохранительных органов проверили здание и ничего подозрительного не нашли.
Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа, 14:04
Петросян пожаловался на отмену концертов
195610121013
Обсудить 10
Владимир ВинокурСочиЕвгений ПетросянПроисшествия
Популярные комментарии
Фууу, ну и контингент в зале. Старпёры по 80 лет сидят и радуются этим клоунам...
6 сентября, 13:31
General2810General2810
8321123
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