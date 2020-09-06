https://ria.ru/20200906/petrosyan-1576838354.html

Винокур показал момент эвакуации Петросяна с концерта в Сочи

Владимир Винокур опубликовал в Instagram видеозапись момента экстренной эвакуации юмориста Евгения Петросяна со сцены ежегодного фестиваля "Юморина" в Сочи. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T13:18

2020-09-06T13:18

2020-09-06T16:19

владимир винокур

сочи

евгений петросян

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости</strong>.<strong> </strong><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vinokur/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Винокур</a> опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/vladimir_vinokur/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> видеозапись момента экстренной эвакуации юмориста <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Петросяна</a> со сцены ежегодного фестиваля "Юморина" в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>.На записи видно, как во время выступления артиста к нему подходит ведущий и настоятельно просит пройти с ним за кулисы."Что случилось?" — удивленно восклицает Петросян, уходя со сцены.Как сообщалось ранее, причиной инцидента стал анонимный звонок о якобы находящейся в помещении бомбе. Сотрудники правоохранительных органов проверили здание и ничего подозрительного не нашли.

https://ria.ru/20200815/1575826492.html

General2810 Фууу, ну и контингент в зале. Старпёры по 80 лет сидят и радуются этим клоунам... 38

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сочи

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир винокур, сочи, евгений петросян, происшествия