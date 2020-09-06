https://ria.ru/20200906/pedagog-1576849183.html
Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке
Единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, занимавшегося во... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T20:54
2020-09-06T20:54
2020-09-06T20:56
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> сняла на видео 54-летнего преподавателя, занимавшегося во время урока самоудовлетворением. Об этом сообщают "<a href="https://www.vesti.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вести</a>". После урока девочка сообщила о произошедшем матери. Та приехала в школу и, убедившись в правдивости слов дочери, обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже посетили учебное заведение. Проводится проверка.По словам школьницы, это был не первый случай, когда педагог занимался подобными вещами, однако ей только сейчас удалось получить доказательства.
https://ria.ru/20200703/1573875767.html
LAPIN KULTA
Если физик, то это нормально...
87
AII me
Ну к ней же он не приставал да и делал это наверное за столом чтобы не видела но девчонка ушлая попалась,и оценки наверное ей плохие ставил
53
17
рязанская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, происшествия