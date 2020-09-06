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Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке
Единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, занимавшегося во... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T20:54
2020-09-06T20:56
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> сняла на видео 54-летнего преподавателя, занимавшегося во время урока самоудовлетворением. Об этом сообщают "<a href="https://www.vesti.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вести</a>". После урока девочка сообщила о произошедшем матери. Та приехала в школу и, убедившись в правдивости слов дочери, обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже посетили учебное заведение. Проводится проверка.По словам школьницы, это был не первый случай, когда педагог занимался подобными вещами, однако ей только сейчас удалось получить доказательства.
https://ria.ru/20200703/1573875767.html
Если физик, то это нормально...
87
Ну к ней же он не приставал да и делал это наверное за столом чтобы не видела но девчонка ушлая попалась,и оценки наверное ей плохие ставил
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рязанская область
РИА Новости
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60
рязанская область, происшествия

Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке

20:54 06.09.2020 (обновлено: 20:56 06.09.2020)
109674
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, занимавшегося во время урока самоудовлетворением. Об этом сообщают "Вести".
После урока девочка сообщила о произошедшем матери. Та приехала в школу и, убедившись в правдивости слов дочери, обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже посетили учебное заведение. Проводится проверка.
По словам школьницы, это был не первый случай, когда педагог занимался подобными вещами, однако ей только сейчас удалось получить доказательства.
Наручники - РИА Новости, 1920, 03.07.2020
3 июля, 22:59
Осужденного на тысячу лет педофила выпустили из тюрьмы
454227714330
Обсудить 17
Рязанская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Если физик, то это нормально...
6 сентября, 21:14
LAPIN KULTALAPIN KULTA
422200111
Ну к ней же он не приставал да и делал это наверное за столом чтобы не видела но девчонка ушлая попалась,и оценки наверное ей плохие ставил
6 сентября, 21:22
AII meAII me
221400215
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