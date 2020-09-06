https://ria.ru/20200906/pandemiya-1576835184.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Москве и Подмосковье (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T10:40
2020-09-06T10:40
2020-09-06T10:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотка
москва
московская область (подмосковье)
смоленская область
общество
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Москва, Московская область - 0,2%, 3. <a href="http://ria.ru/location_Tyva/" target="_blank" data-auto="true">Республика Тыва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатский край</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульская область</a>, Чеченская Республика - 0,3%", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
чукотка
москва
московская область (подмосковье)
смоленская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, москва, московская область (подмосковье), смоленская область, общество