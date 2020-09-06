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https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576831181.html
В ФРГ призвали не сужать тему об инциденте с Навальным до "Nord Stream 2"
Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил надежду, что действия России в отношении расследования ситуации с Алексеем Навальным не заставят Берлин "изменить позицию по... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T01:35
2020-09-06T02:53
россия
северный поток — 2
алексей навальный
мид германии
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> выразил надежду, что действия <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> в отношении расследования ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> не заставят Берлин "изменить позицию по "Северному потоку — 2". Ранее российские власти заявляли, что отправили в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> запрос по делу Навального, однако не получили ответа.Маас добавил, что "сводить дебаты сейчас исключительно к "Северному потоку — 2" не соответствует случившемуся".Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно. Тем не менее со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>". Вместе с тем, однако, звучат и более взвешенные позиции.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что проект "Северный поток — 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576829056.html
https://ria.ru/20200905/ne-vpechatlil-1576822160.html
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россия, северный поток — 2, алексей навальный, мид германии, германия, в мире

В ФРГ призвали не сужать тему об инциденте с Навальным до "Nord Stream 2"

01:35 06.09.2020 (обновлено: 02:53 06.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Каска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил надежду, что действия России в отношении расследования ситуации с Алексеем Навальным не заставят Берлин "изменить позицию по "Северному потоку — 2". Ранее российские власти заявляли, что отправили в Германию запрос по делу Навального, однако не получили ответа.
"В любом случае я надеюсь, что русские не заставят нас изменить нашу позицию по "Северному потоку — 2". И тот, кто этого требует, должен осознавать последствия. В "Северном потоке — 2" участвуют более 100 компаний из 12 европейских стран, около половины из них - из Германии", - заявил министр в интервью таблоиду BILD am SONNTAG.
Маас добавил, что "сводить дебаты сейчас исключительно к "Северному потоку — 2" не соответствует случившемуся".
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно. Тем не менее со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток — 2". Вместе с тем, однако, звучат и более взвешенные позиции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что проект "Северный поток — 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах.
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 21:47
Рошаль написал письмо немецким врачам из-за ситуации с Навальным
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 16:21
Соловьев оценил запись переговоров Берлина и Варшавы о Навальном
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РоссияСеверный поток — 2Алексей НавальныйМИД ГерманииГерманияВ мире
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