https://ria.ru/20200906/naberezhnaya-1576836373.html

Глава Минстроя и губернаторы трех регионов открыли набережную в Югре

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, а также руководители трех регионов в воскресенье открыли в городе Белоярский (ХМАО) набережную "Сэй Пан", проект РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T11:45

2020-09-06T11:45

2020-09-06T11:45

ханты-мансийский автономный округ

ямал

игорь комаров

владимир якушев

ханты-мансийский ао

тюменская область

белоярский район

общество

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Министр строительства и ЖКХ РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_JAkushev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Якушев</a>, а также руководители трех регионов в воскресенье открыли в городе Белоярский (ХМАО) набережную "Сэй Пан", проект которой победил в федеральном конкурсе лучших практик формирования комфортной городской среды."Сегодня мы присутствуем при открытии прекрасной набережной. Это победитель в конкурсе лучших практик формирования комфортной городской среды в нашей стране. Отправляясь сюда, я посмотрел эскизы, которые были представлены на этот конкурс. С полной уверенностью могу сказать: то, что было представлено на эскизах, и то, что я увидел - реально воплощенное в деле - выглядит гораздо лучше", - сказал Якушев на церемонии открытия набережной, трансляция которой велась в аккаунтах в соцсетях правительства региона.Он также отметил чистоту, комфорт и уют города Белоярский. "Хочу поблагодарить вас за любовь, которую вы испытываете к своей земле, потому что именно она позволяет вот так развивать муниципальные образования", - заявил Якушев, добавив, что в 2020 году Югра получит четыре гранта из федерального бюджета на проекты по благоустройству.Участие в церемонии открытия набережной также приняли губернатор Югры Наталья Комарова и руководители соседних регионов - Тюменской области и Ямала.Так, Комарова подчеркнула, что проект набережной "Сэй Пан" - народный, так как отвечает запросам жителей города и <a href="http://ria.ru/location_Belojarskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Белоярского района</a>. "Важно, что мы не разочаровались, сформировав идею, и добились ее воплощения. Важно, что не подвели правительство РФ, которое выделило грант на реализацию этого проекта", - сказала Комарова.Согласно информации региональных властей, проект набережной "Сэй Пан" получил 60 миллионов рублей в качестве федерального гранта по итогам конкурса лучших практик формирования комфортной городской среды в 2019 году, при этом работы по благоустройству территории начались шесть лет назад. Большая набережная включает в себя, в частности, парк, велодорожки, лыжную трассу, этнодеревню под открытым небом, сцену для концертов, зону для пикников, малые архитектурные формы, площадку для выставок и другие объекты.

https://ria.ru/20200902/nedropolzovanie-1576652709.html

ямал

ханты-мансийский ао

тюменская область

белоярский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямал, игорь комаров, владимир якушев, ханты-мансийский ао, тюменская область, белоярский район, общество