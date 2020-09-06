https://ria.ru/20200906/minsk-1576848334.html

В Минске завершилась массовая акция протеста

Массовая воскресная акция протеста в Минске завершилась, спецтехника силовиков разъезжается, скоплений протестующих в традиционных местах их сбора не... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T20:34

2020-09-06T20:34

2020-09-06T20:34

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576847898_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d081b099188dfda8ad15af6239bb40b0.jpg

<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Массовая воскресная акция протеста в <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> завершилась, спецтехника силовиков разъезжается, скоплений протестующих в традиционных местах их сбора не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости.Несанкционированная акция протеста стартовала в белорусской столице днем в воскресенье, ее участники – противники действующего белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> – намеревались подойти близко к резиденции президента, Дворцу независимости, чтобы требовать отставки главы республики. Однако дорогу демонстрантам преградил кордон силовиков со спецтехникой милиции и внутренних войск МВД.После того, как некоторые из собравшихся у оцепления возле резиденции президента подошли вплотную к кордону и начали делать надписи на щитах силовиков, кто-то распылил неизвестное вещество: у участников акции заслезились глаза, затруднилось дыхание, появилось ощущение жжения в горле. Между тем в пресс-службе МВД Белоруссии РИА Новости сообщили, что не имеют информации об использовании слезоточивого газа сотрудниками милиции в отношении участников акции оппозиции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.Возле резиденции правоохранители провели ряд задержаний протестующих. Ближе к 19.00 (совпадает с мск) спецтехника начала разъезжаться, от Дворца независимости уехала и колонна БТР, оцепление силовиков было снято. В настоящее время в центре Минска обстановка спокойная, люди не скапливаются большими группами. Усиленные меры безопасности постепенно снимают в разных районах Минска, в том числе - возле Дворца республики на Октябрьской площади, милицейская спецтехника разъезжается.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>, по всей стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в воскресенье задержаны сотни человек, точная цифра будет озвучена в понедельник утром.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.-0-

https://ria.ru/20200906/lukashenko-1576844851.html

https://ria.ru/20200830/protesty-1576497050.html

il.1964 Лукашенко крепкий орешек. Он всех предателей, террористов, фашистов и их пособников которые собираются под бело красно белыми флагами передавит и правильно сделает потому что они за уничтожение белорусского народа и Белоруссии. 205

Pawel Zverev Не утихают массовые мирные протесты. Лукашенко отгородился ОМОНом и БТРами. Думает пересидит, перетерпит. Потом начнет зачистки. 112

20

минск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, в мире