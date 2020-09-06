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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200906/minsk-1576848334.html
В Минске завершилась массовая акция протеста
Массовая воскресная акция протеста в Минске завершилась, спецтехника силовиков разъезжается, скоплений протестующих в традиционных местах их сбора не... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T20:34
2020-09-06T20:34
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Массовая воскресная акция протеста в <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> завершилась, спецтехника силовиков разъезжается, скоплений протестующих в традиционных местах их сбора не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости.Несанкционированная акция протеста стартовала в белорусской столице днем в воскресенье, ее участники – противники действующего белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> – намеревались подойти близко к резиденции президента, Дворцу независимости, чтобы требовать отставки главы республики. Однако дорогу демонстрантам преградил кордон силовиков со спецтехникой милиции и внутренних войск МВД.После того, как некоторые из собравшихся у оцепления возле резиденции президента подошли вплотную к кордону и начали делать надписи на щитах силовиков, кто-то распылил неизвестное вещество: у участников акции заслезились глаза, затруднилось дыхание, появилось ощущение жжения в горле. Между тем в пресс-службе МВД Белоруссии РИА Новости сообщили, что не имеют информации об использовании слезоточивого газа сотрудниками милиции в отношении участников акции оппозиции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.Возле резиденции правоохранители провели ряд задержаний протестующих. Ближе к 19.00 (совпадает с мск) спецтехника начала разъезжаться, от Дворца независимости уехала и колонна БТР, оцепление силовиков было снято. В настоящее время в центре Минска обстановка спокойная, люди не скапливаются большими группами. Усиленные меры безопасности постепенно снимают в разных районах Минска, в том числе - возле Дворца республики на Октябрьской площади, милицейская спецтехника разъезжается.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>, по всей стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в воскресенье задержаны сотни человек, точная цифра будет озвучена в понедельник утром.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.-0-
https://ria.ru/20200906/lukashenko-1576844851.html
https://ria.ru/20200830/protesty-1576497050.html
Лукашенко крепкий орешек. Он всех предателей, террористов, фашистов и их пособников которые собираются под бело красно белыми флагами передавит и правильно сделает потому что они за уничтожение белорусского народа и Белоруссии.
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Не утихают массовые мирные протесты. Лукашенко отгородился ОМОНом и БТРами. Думает пересидит, перетерпит. Потом начнет зачистки.
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мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, в мире

В Минске завершилась массовая акция протеста

20:34 06.09.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Массовая воскресная акция протеста в Минске завершилась, спецтехника силовиков разъезжается, скоплений протестующих в традиционных местах их сбора не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости.
Несанкционированная акция протеста стартовала в белорусской столице днем в воскресенье, ее участники – противники действующего белорусского лидера Александра Лукашенко – намеревались подойти близко к резиденции президента, Дворцу независимости, чтобы требовать отставки главы республики. Однако дорогу демонстрантам преградил кордон силовиков со спецтехникой милиции и внутренних войск МВД.
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 18:11Протесты в Белоруссии
У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество
После того, как некоторые из собравшихся у оцепления возле резиденции президента подошли вплотную к кордону и начали делать надписи на щитах силовиков, кто-то распылил неизвестное вещество: у участников акции заслезились глаза, затруднилось дыхание, появилось ощущение жжения в горле. Между тем в пресс-службе МВД Белоруссии РИА Новости сообщили, что не имеют информации об использовании слезоточивого газа сотрудниками милиции в отношении участников акции оппозиции в Минске.
Возле резиденции правоохранители провели ряд задержаний протестующих. Ближе к 19.00 (совпадает с мск) спецтехника начала разъезжаться, от Дворца независимости уехала и колонна БТР, оцепление силовиков было снято. В настоящее время в центре Минска обстановка спокойная, люди не скапливаются большими группами. Усиленные меры безопасности постепенно снимают в разных районах Минска, в том числе - возле Дворца республики на Октябрьской площади, милицейская спецтехника разъезжается.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Белоруссии, по всей стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в воскресенье задержаны сотни человек, точная цифра будет озвучена в понедельник утром.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.-0-
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30 августа, 18:43Протесты в Белоруссии
Помощник Лукашенко объяснил, почему протестующих жестко разгоняли
1124681375
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко крепкий орешек. Он всех предателей, террористов, фашистов и их пособников которые собираются под бело красно белыми флагами передавит и правильно сделает потому что они за уничтожение белорусского народа и Белоруссии.
6 сентября, 20:55
iil.1964
150202249
Не утихают массовые мирные протесты. Лукашенко отгородился ОМОНом и БТРами. Думает пересидит, перетерпит. Потом начнет зачистки.
6 сентября, 20:51
Pawel ZverevPawel Zverev
47122258
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