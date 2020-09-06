В Минске завершилась массовая акция протеста
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© РИА Новости / Алексей МайшевУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Массовая воскресная акция протеста в Минске завершилась, спецтехника силовиков разъезжается, скоплений протестующих в традиционных местах их сбора не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости.
Несанкционированная акция протеста стартовала в белорусской столице днем в воскресенье, ее участники – противники действующего белорусского лидера Александра Лукашенко – намеревались подойти близко к резиденции президента, Дворцу независимости, чтобы требовать отставки главы республики. Однако дорогу демонстрантам преградил кордон силовиков со спецтехникой милиции и внутренних войск МВД.
После того, как некоторые из собравшихся у оцепления возле резиденции президента подошли вплотную к кордону и начали делать надписи на щитах силовиков, кто-то распылил неизвестное вещество: у участников акции заслезились глаза, затруднилось дыхание, появилось ощущение жжения в горле. Между тем в пресс-службе МВД Белоруссии РИА Новости сообщили, что не имеют информации об использовании слезоточивого газа сотрудниками милиции в отношении участников акции оппозиции в Минске.
Возле резиденции правоохранители провели ряд задержаний протестующих. Ближе к 19.00 (совпадает с мск) спецтехника начала разъезжаться, от Дворца независимости уехала и колонна БТР, оцепление силовиков было снято. В настоящее время в центре Минска обстановка спокойная, люди не скапливаются большими группами. Усиленные меры безопасности постепенно снимают в разных районах Минска, в том числе - возле Дворца республики на Октябрьской площади, милицейская спецтехника разъезжается.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Белоруссии, по всей стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в воскресенье задержаны сотни человек, точная цифра будет озвучена в понедельник утром.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.-0-