Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200906/lidery-1576837277.html
Стартовал суперфинал конкурса "Лидеры России 2020"
На площадке мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске состоялась церемония открытия суперфинала конкурса "Лидеры России 2020" – флагманского... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T12:21
2020-09-06T12:24
"лидеры россии"
алексей комиссаров
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166052_0:44:1500:888_1400x0_80_0_0_c724b4a61a4e4ff28dc5c0423de460bf.jpg
<strong>МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. </strong>На площадке мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске состоялась церемония открытия суперфинала конкурса "Лидеры России 2020" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.Из 233 тысяч участников по итогам всех испытаний в суперфинал конкурса вышли 300 человек из 54 регионов России и по двое граждан Украины и Белоруссии, сообщает пресс-служба "Россия – страна возможностей". Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, а по результатам полуфиналов специализаций "Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технологии" в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека.На церемонии открытия суперфинала 300 участников получили сертификаты на обучение в любом из российских вузов в размере 1 миллиона рублей. 100 победителей конкурса "Лидеры России" получат наставников из числа ведущих государственных деятелей страны, а также руководителей крупных корпораций и бизнеса. Кроме того, из победителей могут быть отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.В течение двух дней суперфинала – 6 и 7 сентября – конкурсантам предстоит продемонстрировать лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях, по результатам которых будут выбраны 100 победителей.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166052_84:0:1417:1000_1400x0_80_0_0_cbd6f058722975d5f9b22abff700f671.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"лидеры россии", алексей комиссаров, общество

Стартовал суперфинал конкурса "Лидеры России 2020"

12:21 06.09.2020 (обновлено: 12:24 06.09.2020)
305
© РИА Новости / Рамиль СитдиковУчастники конкурса управленцев "Лидеры России"
Участники конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. На площадке мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске состоялась церемония открытия суперфинала конкурса "Лидеры России 2020" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Из 233 тысяч участников по итогам всех испытаний в суперфинал конкурса вышли 300 человек из 54 регионов России и по двое граждан Украины и Белоруссии, сообщает пресс-служба "Россия – страна возможностей". Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, а по результатам полуфиналов специализаций "Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технологии" в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека.

В этом зале собрались сотни талантливых управленцев со всей страны, которым точно есть что рассказать друг другу, обменяться опытом. Уверен, что здесь вы найдете не только коллег по команде, но и друзей, с которыми будете общаться и после конкурса, реализовывать совместные проекты и продвигать нашу страну вперед", – обратился руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров к суперфиналистам конкурса "Лидеры России 2020".

На церемонии открытия суперфинала 300 участников получили сертификаты на обучение в любом из российских вузов в размере 1 миллиона рублей. 100 победителей конкурса "Лидеры России" получат наставников из числа ведущих государственных деятелей страны, а также руководителей крупных корпораций и бизнеса. Кроме того, из победителей могут быть отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
В течение двух дней суперфинала – 6 и 7 сентября – конкурсантам предстоит продемонстрировать лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях, по результатам которых будут выбраны 100 победителей.
100001
Обсудить 0
"Лидеры России"Алексей КомиссаровОбщество
Рекомендуем
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио
Экс-"ангел" Victoria’s Secret поразила фанатов фотографией в бикини
Сланцы с носками, слоучи с лабутенами. Странные слова из мира моды
Сланцы с носками, слоучи с лабутенами. Странные слова из мира моды
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, как пандемия повлияла на жизнь россиян
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин сравнил состояние московской экономики с ситуацией на Западе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин возведения в сан митрополита епископа Минского и Заславского Вениамина в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх: решение об избрании экзарха всея Беларуси было единогласным
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о снижении уровня преступности во время пандемии
Работа скорой помощи
В России за сутки выявили 5195 случаев заражения коронавирусом
Производство тестов на антитела к COVID-19 в лаборатории Хеликс
В Москве за сутки выявили 620 новых случаев заражения коронавирусом
Оставьте его! Силовики задержали несколько участников акции протеста в Минске
В центре Минска задержали около 20 протестующих
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иран вычислил виновных в саботаже на ядерном объекте
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, как относится к критике городских проектов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Крым
В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
Школьные рюкзаки
Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке
Попугай
Попугай раскрыл наличие у мужчины любовницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09ОСК поддержало решение ВМФ строить подлодки проекта 636 вместо 677
03:05В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
03:00Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые
02:13Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
02:12Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail
02:07Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
02:06Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе
01:53Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС
01:00СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета
00:46Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с Навальным
00:40Вильфанд рассказал о похолодании в России
00:37Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю
00:32Счетная палата выявила финансовые нарушения у Казначейства
00:30Минфин, МЭР и Казначейство перевыполнили план по доходам в 2019 году
00:29Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
00:07Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда
00:01Индекс рынка труда в регионах России. Итоги 2019 года
23:15Глава МИД Украины инициировал разговор с Лавровым по ситуации в Донбассе
23:09Защита потерпевших по делу Ефремова опровергла слова Пашаева о компромате
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния