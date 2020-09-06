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Стартовал суперфинал конкурса "Лидеры России 2020"

На площадке мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске состоялась церемония открытия суперфинала конкурса "Лидеры России 2020" – флагманского... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T12:21

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"лидеры россии"

алексей комиссаров

общество

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<strong>МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. </strong>На площадке мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске состоялась церемония открытия суперфинала конкурса "Лидеры России 2020" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.Из 233 тысяч участников по итогам всех испытаний в суперфинал конкурса вышли 300 человек из 54 регионов России и по двое граждан Украины и Белоруссии, сообщает пресс-служба "Россия – страна возможностей". Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, а по результатам полуфиналов специализаций "Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технологии" в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека.На церемонии открытия суперфинала 300 участников получили сертификаты на обучение в любом из российских вузов в размере 1 миллиона рублей. 100 победителей конкурса "Лидеры России" получат наставников из числа ведущих государственных деятелей страны, а также руководителей крупных корпораций и бизнеса. Кроме того, из победителей могут быть отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.В течение двух дней суперфинала – 6 и 7 сентября – конкурсантам предстоит продемонстрировать лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях, по результатам которых будут выбраны 100 победителей.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"лидеры россии", алексей комиссаров, общество