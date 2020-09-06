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Стартовал суперфинал конкурса "Лидеры России 2020"
На площадке мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске состоялась церемония открытия суперфинала конкурса "Лидеры России 2020" – флагманского... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T12:21
2020-09-06T12:21
2020-09-06T12:24
"лидеры россии"
алексей комиссаров
общество
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<strong>МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. </strong>На площадке мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске состоялась церемония открытия суперфинала конкурса "Лидеры России 2020" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.Из 233 тысяч участников по итогам всех испытаний в суперфинал конкурса вышли 300 человек из 54 регионов России и по двое граждан Украины и Белоруссии, сообщает пресс-служба "Россия – страна возможностей". Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, а по результатам полуфиналов специализаций "Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технологии" в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека.На церемонии открытия суперфинала 300 участников получили сертификаты на обучение в любом из российских вузов в размере 1 миллиона рублей. 100 победителей конкурса "Лидеры России" получат наставников из числа ведущих государственных деятелей страны, а также руководителей крупных корпораций и бизнеса. Кроме того, из победителей могут быть отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.В течение двух дней суперфинала – 6 и 7 сентября – конкурсантам предстоит продемонстрировать лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях, по результатам которых будут выбраны 100 победителей.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"лидеры россии", алексей комиссаров, общество
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. На площадке мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске состоялась церемония открытия суперфинала конкурса "Лидеры России 2020" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Из 233 тысяч участников по итогам всех испытаний в суперфинал конкурса вышли 300 человек из 54 регионов России и по двое граждан Украины и Белоруссии, сообщает пресс-служба "Россия – страна возможностей". Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, а по результатам полуфиналов специализаций "Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технологии" в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека.
В этом зале собрались сотни талантливых управленцев со всей страны, которым точно есть что рассказать друг другу, обменяться опытом. Уверен, что здесь вы найдете не только коллег по команде, но и друзей, с которыми будете общаться и после конкурса, реализовывать совместные проекты и продвигать нашу страну вперед", – обратился руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров к суперфиналистам конкурса "Лидеры России 2020".
На церемонии открытия суперфинала 300 участников получили сертификаты на обучение в любом из российских вузов в размере 1 миллиона рублей. 100 победителей конкурса "Лидеры России" получат наставников из числа ведущих государственных деятелей страны, а также руководителей крупных корпораций и бизнеса. Кроме того, из победителей могут быть отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
В течение двух дней суперфинала – 6 и 7 сентября – конкурсантам предстоит продемонстрировать лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях, по результатам которых будут выбраны 100 победителей.