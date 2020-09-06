https://ria.ru/20200906/koronavirus-1576835061.html
В России за сутки выписали 2823 переболевших COVID-19
За сутки в России после COVID-19 выписаны 2 823 человека, за все время выздоровели 840 949, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T10:36
2020-09-06T10:36
2020-09-06T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
воронежская область
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после COVID-19 выписаны 2 823 человека, за все время выздоровели 840 949, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 823 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России - 840 949", - говорится в сообщении.В частности, 963 человека выздоровели в Москве, 150 - в Воронежской области, 125 - в Подмосковье.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
воронежская область
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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