https://ria.ru/20200906/koronavirus-1576835061.html

В России за сутки выписали 2823 переболевших COVID-19

За сутки в России после COVID-19 выписаны 2 823 человека, за все время выздоровели 840 949, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T10:36

2020-09-06T10:36

2020-09-06T10:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

воронежская область

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после COVID-19 выписаны 2 823 человека, за все время выздоровели 840 949, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 823 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России - 840 949", - говорится в сообщении.В частности, 963 человека выздоровели в Москве, 150 - в Воронежской области, 125 - в Подмосковье.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

воронежская область

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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