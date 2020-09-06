https://ria.ru/20200906/koronavirus-1576833446.html
В Москве от COVID-19 вылечились 963 человека за сутки
Еще 963 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся превысило 221 тысячу человек, сообщила... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T09:06
2020-09-06T09:06
2020-09-06T09:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Еще 963 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>, общее число вылечившихся превысило 221 тысячу человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 963 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 221 370", - сообщила вице-мэр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество