Пока ты спал: какие обновления Москвы не смогла остановить пандемия

Реконструкция павильонов на ВДНХ стартовала в конце 2019 - начале 2020 года. Масштабные работы затронули два павильона – "Микробиологическая промышленность" и "Радиоэлектроника и связь". По словам специалистов, эти павильоны уникальны.
"Изначально это выставочное пространство было предназначено только под летнее использование. Главная особенность павильона "Микробиологическая промышленность" заключается в том, что он целиком из дерева, и только конструктивные элементы, такие как фундамент, сделаны из железобетона", – рассказал куратор проекта реставрации павильона от департамента капитального ремонта Москвы Игорь Пурынов.
Теперь под руководством департамента капитального ремонта и контролем департамента культурного наследия строители, художники и реставраторы воссоздают утерянные и восстанавливают пострадавшие элементы архитектурного убранства снаружи и внутри зданий. Завершить работы планируется в следующем году.
Реконструкция павильонов на ВДНХ стартовала в конце 2019 - начале 2020 года. Масштабные работы затронули два павильона – "Микробиологическая промышленность" и "Радиоэлектроника и связь". По словам специалистов, эти павильоны уникальны.
"Изначально это выставочное пространство было предназначено только под летнее использование. Главная особенность павильона "Микробиологическая промышленность" заключается в том, что он целиком из дерева, и только конструктивные элементы, такие как фундамент, сделаны из железобетона", – рассказал куратор проекта реставрации павильона от департамента капитального ремонта Москвы Игорь Пурынов.
Теперь под руководством департамента капитального ремонта и контролем департамента культурного наследия строители, художники и реставраторы воссоздают утерянные и восстанавливают пострадавшие элементы архитектурного убранства снаружи и внутри зданий. Завершить работы планируется в следующем году.
Успела подготовиться ко Дню города и Тверская улица. Замена асфальта здесь на участке от Моховой улицы до Настасьинского переулка прошла в течение двух дней в начале августа. Общая площадь работ составила около 50 тысяч квадратных метров.
Замена асфальта проводилась по новой технологии бесшовной укладки "единым ковром", которая позволяет сократить время проведения работ, но требует полного закрытия движения на ремонтируемом участке. Дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы последний раз меняли в 2016 году по той же технологии.
Успела подготовиться ко Дню города и Тверская улица. Замена асфальта здесь на участке от Моховой улицы до Настасьинского переулка прошла в течение двух дней в начале августа. Общая площадь работ составила около 50 тысяч квадратных метров.
Замена асфальта проводилась по новой технологии бесшовной укладки "единым ковром", которая позволяет сократить время проведения работ, но требует полного закрытия движения на ремонтируемом участке. Дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы последний раз меняли в 2016 году по той же технологии.
Минувшим летом на территории трех парков Москвы открылись уникальные "сады здоровья". У каждого из них есть название и территориальная принадлежность.
"Сад здоровья и активного долголетия" расположился в Бирюлевском дендропарке, парк "Седьмое чувство" – в ландшафтном заказнике "Тропаревкий", "Садово-парковая территория" – в природном заказнике "Долина реки Сетунь". Обустроенные территории создали комфортную среду для активного и тихого отдыха. В садах особый целебный воздух, так как в них высаживали растения с учетом их антимикробных свойств.
Минувшим летом на территории трех парков Москвы открылись уникальные "сады здоровья". У каждого из них есть название и территориальная принадлежность.
"Сад здоровья и активного долголетия" расположился в Бирюлевском дендропарке, парк "Седьмое чувство" – в ландшафтном заказнике "Тропаревкий", "Садово-парковая территория" – в природном заказнике "Долина реки Сетунь". Обустроенные территории создали комфортную среду для активного и тихого отдыха. В садах особый целебный воздух, так как в них высаживали растения с учетом их антимикробных свойств.
До конца года Москве предстоит обновить 9 тысяч традиционных городских светильников на светодиодные, которые не только не требуют специальной утилизации, но и работают в спектре, наиболее приближенном к естественному. Также их преимущество в том, что они загораются мгновенно и способны работать беспрерывно 12 лет. Переход на светодиодные светильники происходит постепенно – по мере выхода из строя старых ламп или окончания срока эксплуатации.
На новых объектах и отремонтированных участках зданий их устанавливают сразу. Так, в начале августа завершились работы по установке светодиодных ламп на Ростокинском акведуке. На сооружении вместо люминесцентных ламп по 18 ватт появились светодиодные лампы по 8 ватт.
До конца года Москве предстоит обновить 9 тысяч традиционных городских светильников на светодиодные, которые не только не требуют специальной утилизации, но и работают в спектре, наиболее приближенном к естественному. Также их преимущество в том, что они загораются мгновенно и способны работать беспрерывно 12 лет. Переход на светодиодные светильники происходит постепенно – по мере выхода из строя старых ламп или окончания срока эксплуатации.
На новых объектах и отремонтированных участках зданий их устанавливают сразу. Так, в начале августа завершились работы по установке светодиодных ламп на Ростокинском акведуке. На сооружении вместо люминесцентных ламп по 18 ватт появились светодиодные лампы по 8 ватт.
Новая жизнь ждет и Большой Каменный мост, на котором в этом году стартовал капитальный ремонт. С момента постройки он ни разу не обновлялся комплексно. Чтобы не останавливать движение по мосту, стороны сооружения ремонтируют поочередно, оставляя на каждом этапе по половине моста для проезда по двум полосам в центр и из него. Впервые эта технология была применена в ходе капитального ремонта Большого Москворецкого моста, который завершился в конце прошлого года.
Капремонт затронет не только дорожное полотно и опоры, но и декоративные элементы моста. В частности, специалисты приведут в порядок чугунные элементы ограждения. Работы на мосту, обладающем статусом объекта культурного наследия, планируется завершить до конца 2021 года.
Новая жизнь ждет и Большой Каменный мост, на котором в этом году стартовал капитальный ремонт. С момента постройки он ни разу не обновлялся комплексно. Чтобы не останавливать движение по мосту, стороны сооружения ремонтируют поочередно, оставляя на каждом этапе по половине моста для проезда по двум полосам в центр и из него. Впервые эта технология была применена в ходе капитального ремонта Большого Москворецкого моста, который завершился в конце прошлого года.
Капремонт затронет не только дорожное полотно и опоры, но и декоративные элементы моста. В частности, специалисты приведут в порядок чугунные элементы ограждения. Работы на мосту, обладающем статусом объекта культурного наследия, планируется завершить до конца 2021 года.
Завершилось благоустройство парка, площади и набережной Северного речного вокзала. Это один из крупнейших городских проектов за последние 10 лет. Общая площадь благоустройства составила 49 гектаров. На набережной были отремонтированы все 17 причалов и проведено дноуглубление до отметки 3,5 метра.
Основной темой благоустройства набережной и площади стала река. В художественном оформлении этих территорий были использованы натуральные материалы и цвета – белый, серый и бежевый. Речную тему дополняют и оригинальные малые архитектурные формы: сидения в виде гальки и длинные сидения на естественном склоне у водоемов.
Напротив здания Северного речного вокзала разместили главный развлекательный аттракцион набережной - почти 400-метровый ручей, имитирующий Канал имени Москвы, с копиями шлюзов и подсветкой. Дети и взрослые смогут запускать кораблики и познакомиться со структурой канала.
Завершилось благоустройство парка, площади и набережной Северного речного вокзала. Это один из крупнейших городских проектов за последние 10 лет. Общая площадь благоустройства составила 49 гектаров. На набережной были отремонтированы все 17 причалов и проведено дноуглубление до отметки 3,5 метра.
Основной темой благоустройства набережной и площади стала река. В художественном оформлении этих территорий были использованы натуральные материалы и цвета – белый, серый и бежевый. Речную тему дополняют и оригинальные малые архитектурные формы: сидения в виде гальки и длинные сидения на естественном склоне у водоемов.
Напротив здания Северного речного вокзала разместили главный развлекательный аттракцион набережной - почти 400-метровый ручей, имитирующий Канал имени Москвы, с копиями шлюзов и подсветкой. Дети и взрослые смогут запускать кораблики и познакомиться со структурой канала.
Для размещения кафе и других объектов использованы как исторические строения, так и возведенные вновь и гармонично вписанные в существующий ландшафт. Для отдыха во время прогулок вдоль набережной установлены скамейки.
В южной части набережной обустроена зона отдыха с 3 бассейнами и кафе. В павильоне для посетителей размещены душевые кабины, раздевалки с сейфовыми ячейками, санузлы, зона выдачи полотенец, кассовый блок. У воды оборудовано место спасателя. Все 3 бассейна будут оснащены подогревом. Здесь смогут единовременно отдыхать до 200 человек. На территории также появились современные детские игровые зоны, спортивные площадки и места для тихого отдыха.
В рамках благоустройства парку максимально вернули исторический облик, он станет комфортным местом для отдыха москвичей всех возрастов.
Для размещения кафе и других объектов использованы как исторические строения, так и возведенные вновь и гармонично вписанные в существующий ландшафт. Для отдыха во время прогулок вдоль набережной установлены скамейки.
В южной части набережной обустроена зона отдыха с 3 бассейнами и кафе. В павильоне для посетителей размещены душевые кабины, раздевалки с сейфовыми ячейками, санузлы, зона выдачи полотенец, кассовый блок. У воды оборудовано место спасателя. Все 3 бассейна будут оснащены подогревом. Здесь смогут единовременно отдыхать до 200 человек. На территории также появились современные детские игровые зоны, спортивные площадки и места для тихого отдыха.
В рамках благоустройства парку максимально вернули исторический облик, он станет комфортным местом для отдыха москвичей всех возрастов.