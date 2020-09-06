Пока ты спал: какие обновления Москвы не смогла остановить пандемия

Реконструкция павильонов на ВДНХ стартовала в конце 2019 - начале 2020 года. Масштабные работы затронули два павильона – "Микробиологическая промышленность" и "Радиоэлектроника и связь". По словам специалистов, эти павильоны уникальны.

"Изначально это выставочное пространство было предназначено только под летнее использование. Главная особенность павильона "Микробиологическая промышленность" заключается в том, что он целиком из дерева, и только конструктивные элементы, такие как фундамент, сделаны из железобетона", – рассказал куратор проекта реставрации павильона от департамента капитального ремонта Москвы Игорь Пурынов.

Теперь под руководством департамента капитального ремонта и контролем департамента культурного наследия строители, художники и реставраторы воссоздают утерянные и восстанавливают пострадавшие элементы архитектурного убранства снаружи и внутри зданий. Завершить работы планируется в следующем году.