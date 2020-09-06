Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200906/biznes-belorussiya-1576773316.html
Уехать или остаться. Что происходит с бизнесом в Белоруссии
Отключение интернета в Белоруссии после президентских выборов ударило не только по IT-отрасли, но и по всей экономике. Серьезно пострадали общепит и завязанная... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T08:00
2020-09-06T09:48
валерий цепкало
александр лукашенко
минск
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576778989_0:91:3300:1947_1400x0_80_0_0_b8a26204672d5dc5fe09f34f621e553c.jpg
<strong>МИНСК, 6 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. </strong>Отключение интернета в Белоруссии после президентских выборов ударило не только по IT-отрасли, но и по всей экономике. Серьезно пострадали общепит и завязанная на онлайн сфера услуг. Пока сторонники и противники Лукашенко митингуют, бизнес подсчитывает убытки. Как белорусские предприниматели переживают эти непростые времена, выясняло РИА Новости. "От клиентов не было отбоя, но кафе мы закрыли""Едва наши кондитерские открылись после пандемии, как начались протесты, и опять двадцать пять!" — негодует бизнесмен из Минска Даниил Смирнов. Сеть кондитерских CakesBuy, которой он управляет с 2011 года, выпекает торты, пирожные, пряники, пироги. До эпидемии в штате было тридцать сотрудников. Продукцию хорошо раскупали, и Смирнов планировал организовать новые точки. Думал даже выйти на российский или польский рынок, но вирус сломал все планы. "Хотя Белоруссия не объявляла карантин, люди весной все равно сидели дома. Доходы резко упали. Почти половину работников пришлось сократить. Арендодатели пошли на небольшие уступки, но выручка каждый день снижалась", — рассказывает Даниил РИА Новости. Удержался на плаву за счет продаж в интернете, хотя компания раньше не занималась онлайном. Чтобы наладить доставку, понадобилось несколько недель. Оборот сократился наполовину. Бизнес немного ожил только в разгар предвыборной кампании. Люди вышли в город, стояли в очередях, чтобы подписаться в поддержку того или иного кандидата. И заглядывали в кафе — перекусить. "Но я понимал, что радоваться рано. Оппоненты Александра Лукашенко сразу были настроены непримиримо, и после выборов можно было ожидать всего. Подтвердились худшие опасения", — говорит Смирнов. Девятого августа от клиентов не было отбоя. Но вечером начались массовые беспорядки. "Крики, хлопки, похожие на выстрелы. Паника. Мы закрылись — боялись мародеров. И так целую неделю", — продолжает предприниматель. Ситуация усугубилась тем, что отключили интернет. Это лишило бизнес онлайн-продаж. Полный тупик. "Никогда не задумывался о переезде в другую страну, а тут всерьез озадачился. Во всяком случае, нужно бы иметь филиал за рубежом", — рассуждает Смирнов.Но если Союзное государство России и Белоруссии, отмечает он, позволяет работать без лишней бюрократии, то в Польше, Латвии или Литве малый бизнес должен соответствовать стандартам ЕС, и это сильно все осложняет. Пока владелец CakesBuy с трудом сводит концы с концами и пытается расплатиться с долгами. Кремниевая долина Восточной ЕвропыБольнее всего отключение интернета ударило по IT-сектору.Надо сказать, что за последнее десятилетие эта отрасль принесла в бюджет страны не меньше, чем крупные производственные предприятия. Такой успех связан с созданием в середине нулевых Парка высоких технологий. Нет, речь не о площадке под небом, огражденной резным забором. Парк — это специальный налогово-правовой режим, льготный для программистов и предпринимателей. Резидентов освободили от большинства платежей, включая налог на прибыль. В 2018-м Александр Лукашенко принял декрет "О развитии цифровой экономики", еще больше упростивший дело, и в страну потянулись специалисты. Белоруссию стали называть "Кремниевой долиной Восточной Европы". На Западе у многих не укладывалось в голове: "диктаторский режим" создал вполне либеральные условия для IT-бизнеса. Но именно так и было."На волне протестов противники Батьки говорили, что парк появился благодаря Валерию Цепкало. Сейчас он один из основных оппонентов Лукашенко, а до этого много лет курировал IT-сектор. Да, Цепкало немало сделал для цифровой отрасли в Белоруссии. Но если бы не личная заинтересованность Лукашенко, не видать нам никаких льгот. Он и вправду хотел, чтобы умные люди не утекали за рубеж", — говорит РИА Новости программист и резидент Парка высоких технологий Родион Петровский. Он родился и вырос в Белоруссии, после вуза уехал в Германию, пять лет проработал в крупной IT-компании. Возвращаться на родину не планировал — лишь навещал родных во время отпуска. "Друзья-айтишники как-то проболтались, сколько они получают в Минске. Я обалдел и сначала не поверил. Столько мне даже в Германии не платили. Но они не шутили. При этом в Белоруссии жизнь куда дешевле, чем в Европе. Я стал узнавать, прикинул, посчитал и вернулся домой. Открыл IT-компанию. До недавнего времени нисколько не сомневался в правильности этого решения", — рассказывает Петровский. Из-за отключения интернета IT-бизнес понес большие убытки. Компании не могли связаться с клиентами и сотрудниками. Невозможны операции со счетами. Отделы продаж парализованы. "Что бы ни говорили в мире о Лукашенко, айтишники считали Белоруссию тихой гаванью. Но три дня без Сети больно ударили по нам, и крупные компании задумались о переезде. Власти обещают, что больше такого не повторится, однако у инвесторов уже нет доверия", — объясняет Петровский. Многие IT-специалисты поддержали противников Лукашенко. По мнению собеседника агентства, айтишников заставили выйти на демонстрации как раз проблемы с интернетом. "По логике программисты должны быть благодарны Лукашенко. Ведь он создал для них комфортные условия. Но власть перегнула палку. Сначала применила чрезмерную силу, потом отключила интернет", — рассуждает программист. Ситуация двойственная. С одной стороны, айтишники хотят работать в Белоруссии. С другой — нет гарантий, что ситуация не повторится. "Мне уже поступают предложения из России, Украины, Европы. Но я все же надеюсь, что интернет больше не отключат. Зачем пилить сук, на котором сидишь?" — задается риторическим вопросом Петровский.Транспорт попадает под удар первым"Сезон пассажирских перевозок начинается весной. И как раз в это время закрыли границы. Мой бизнес встал. А теперь протесты, забастовки. Уже ничему не удивляюсь", — вздыхает Александр Петров, владелец небольшой транспортной компании "Магнит" в Минске. Бизнесом он занимается пятнадцать лет. За это время в белорусской экономке происходило разное. Но ощутимее всего на транспортные перевозки и логистику повлияла ситуация у соседей в 2014-м. "Через украинскую территорию белорусы обычно ездили отдыхать в Крым и на Азовское море. А тут — Майдан в Киеве, потом события в Крыму, война в Донбассе. Какие уж тут поездки", — сетует Александр. Поток туристов через Украину так и не восстановился. В последние пару лет спросом пользовались туры на автобусах в Россию, Польшу, Латвию и Литву. "Правда, есть нюансы. Технические требования к транспорту в Европе строже, не все белорусские компании могут им соответствовать. Малейшая провинность — и штраф. Иногда поездка в ЕС не окупается, работаем себе в убыток", — объясняет предприниматель. За лето он рассчитывал выйти в плюс, чаще ездить в Москву и Санкт-Петербург. Однако российско-белорусская граница по-прежнему на замке. "До выборов и протестов ходили слухи, что кордон откроют. Теперь, пока ситуация у нас не стабилизируется, российская сторона вряд ли на это пойдет", — полагает Петров. Отношение к событиям в стране у него неоднозначное. Как человек, заставший девяностые, он видит, что Лукашенко многое сделал для малого и среднего бизнеса. Но понимает и тех, кто выходит на улицы с требованием перемен. "Надо отдать должное Лукашенко — он победил рэкет и криминал. Сегодня Белоруссия, наверное, самая безопасная для бизнеса страна. Нет у нас и олигархов, как, например, в соседней Украине. Промышленные мощности Батька сумел сохранить. На такие проблемы, как бюрократия, постоянные проверки, мы закрывали глаза. Крутились, терпели. Но коронавирус и отсутствие какой-либо поддержки от государства доконали. Протестовали даже лояльные Лукашенко люди", — отмечает Петров. Как и многие другие представители малого бизнеса, он надеется, что ситуация нормализуется. А пока сторонники и противники власти выясняют отношения, предприниматель ищет способы сохранить бизнес. И не исключает, что временно переедет на работу в Россию или Польшу. Но это будет крайняя мера, ведь Александр хотел бы жить и трудиться на родине, а не в чужом краю.
Коротко: главная проблема - коронавирус. Но виноват в ней Лукашенко. Интересно бизнес с перевозками в другой стране в пандемию чувствовал себя бы лучше? Или пекарни? Для IT-шников три дня без сети конечно проблема, но стоит ли из за этого переезжать? - очень большой вопрос. Тут скорее выпендрёж уже больше чем реальные проблемы..
49
Капец всему на три дня пропал интернет и все месячные убытки у этого бизнеса а может вся эта статья из пальца высасана
49
11
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576778989_273:0:3004:2048_1400x0_80_0_0_6863105989695857e625e446a6b14cc0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий цепкало, александр лукашенко, минск, белоруссия

Уехать или остаться. Что происходит с бизнесом в Белоруссии

08:00 06.09.2020 (обновлено: 09:48 06.09.2020)
17177
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на проспекте Независимости в Минске
Участники акции протеста на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 6 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Отключение интернета в Белоруссии после президентских выборов ударило не только по IT-отрасли, но и по всей экономике. Серьезно пострадали общепит и завязанная на онлайн сфера услуг. Пока сторонники и противники Лукашенко митингуют, бизнес подсчитывает убытки. Как белорусские предприниматели переживают эти непростые времена, выясняло РИА Новости.

"От клиентов не было отбоя, но кафе мы закрыли"

"Едва наши кондитерские открылись после пандемии, как начались протесты, и опять двадцать пять!" — негодует бизнесмен из Минска Даниил Смирнов.
Сеть кондитерских CakesBuy, которой он управляет с 2011 года, выпекает торты, пирожные, пряники, пироги. До эпидемии в штате было тридцать сотрудников. Продукцию хорошо раскупали, и Смирнов планировал организовать новые точки. Думал даже выйти на российский или польский рынок, но вирус сломал все планы.
"Хотя Белоруссия не объявляла карантин, люди весной все равно сидели дома. Доходы резко упали. Почти половину работников пришлось сократить. Арендодатели пошли на небольшие уступки, но выручка каждый день снижалась", — рассказывает Даниил РИА Новости.
Удержался на плаву за счет продаж в интернете, хотя компания раньше не занималась онлайном. Чтобы наладить доставку, понадобилось несколько недель. Оборот сократился наполовину. Бизнес немного ожил только в разгар предвыборной кампании. Люди вышли в город, стояли в очередях, чтобы подписаться в поддержку того или иного кандидата. И заглядывали в кафе — перекусить.
"Но я понимал, что радоваться рано. Оппоненты Александра Лукашенко сразу были настроены непримиримо, и после выборов можно было ожидать всего. Подтвердились худшие опасения", — говорит Смирнов.
Девятого августа от клиентов не было отбоя. Но вечером начались массовые беспорядки.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина перед избирательным участком на выборах президента Белоруссии в Минске
Мужчина перед избирательным участком на выборах президента Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина перед избирательным участком на выборах президента Белоруссии в Минске
"Крики, хлопки, похожие на выстрелы. Паника. Мы закрылись — боялись мародеров. И так целую неделю", — продолжает предприниматель.
Ситуация усугубилась тем, что отключили интернет. Это лишило бизнес онлайн-продаж. Полный тупик. "Никогда не задумывался о переезде в другую страну, а тут всерьез озадачился. Во всяком случае, нужно бы иметь филиал за рубежом", — рассуждает Смирнов.
Но если Союзное государство России и Белоруссии, отмечает он, позволяет работать без лишней бюрократии, то в Польше, Латвии или Литве малый бизнес должен соответствовать стандартам ЕС, и это сильно все осложняет. Пока владелец CakesBuy с трудом сводит концы с концами и пытается расплатиться с долгами.

Кремниевая долина Восточной Европы

Больнее всего отключение интернета ударило по IT-сектору.
Надо сказать, что за последнее десятилетие эта отрасль принесла в бюджет страны не меньше, чем крупные производственные предприятия. Такой успех связан с созданием в середине нулевых Парка высоких технологий. Нет, речь не о площадке под небом, огражденной резным забором. Парк — это специальный налогово-правовой режим, льготный для программистов и предпринимателей. Резидентов освободили от большинства платежей, включая налог на прибыль. В 2018-м Александр Лукашенко принял декрет "О развитии цифровой экономики", еще больше упростивший дело, и в страну потянулись специалисты.
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoЗдание Парка высоких технологий в Минске
Здание Парка высоких технологий в Минске - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
Здание Парка высоких технологий в Минске
Белоруссию стали называть "Кремниевой долиной Восточной Европы". На Западе у многих не укладывалось в голове: "диктаторский режим" создал вполне либеральные условия для IT-бизнеса. Но именно так и было.
"На волне протестов противники Батьки говорили, что парк появился благодаря Валерию Цепкало. Сейчас он один из основных оппонентов Лукашенко, а до этого много лет курировал IT-сектор. Да, Цепкало немало сделал для цифровой отрасли в Белоруссии. Но если бы не личная заинтересованность Лукашенко, не видать нам никаких льгот. Он и вправду хотел, чтобы умные люди не утекали за рубеж", — говорит РИА Новости программист и резидент Парка высоких технологий Родион Петровский.
Он родился и вырос в Белоруссии, после вуза уехал в Германию, пять лет проработал в крупной IT-компании. Возвращаться на родину не планировал — лишь навещал родных во время отпуска.
"Друзья-айтишники как-то проболтались, сколько они получают в Минске. Я обалдел и сначала не поверил. Столько мне даже в Германии не платили. Но они не шутили. При этом в Белоруссии жизнь куда дешевле, чем в Европе. Я стал узнавать, прикинул, посчитал и вернулся домой. Открыл IT-компанию. До недавнего времени нисколько не сомневался в правильности этого решения", — рассказывает Петровский.
Из-за отключения интернета IT-бизнес понес большие убытки. Компании не могли связаться с клиентами и сотрудниками. Невозможны операции со счетами. Отделы продаж парализованы.
"Что бы ни говорили в мире о Лукашенко, айтишники считали Белоруссию тихой гаванью. Но три дня без Сети больно ударили по нам, и крупные компании задумались о переезде. Власти обещают, что больше такого не повторится, однако у инвесторов уже нет доверия", — объясняет Петровский.
Многие IT-специалисты поддержали противников Лукашенко. По мнению собеседника агентства, айтишников заставили выйти на демонстрации как раз проблемы с интернетом.
"По логике программисты должны быть благодарны Лукашенко. Ведь он создал для них комфортные условия. Но власть перегнула палку. Сначала применила чрезмерную силу, потом отключила интернет", — рассуждает программист.
Ситуация двойственная. С одной стороны, айтишники хотят работать в Белоруссии. С другой — нет гарантий, что ситуация не повторится. "Мне уже поступают предложения из России, Украины, Европы. Но я все же надеюсь, что интернет больше не отключат. Зачем пилить сук, на котором сидишь?" — задается риторическим вопросом Петровский.

Транспорт попадает под удар первым

"Сезон пассажирских перевозок начинается весной. И как раз в это время закрыли границы. Мой бизнес встал. А теперь протесты, забастовки. Уже ничему не удивляюсь", — вздыхает Александр Петров, владелец небольшой транспортной компании "Магнит" в Минске.
Бизнесом он занимается пятнадцать лет. За это время в белорусской экономке происходило разное. Но ощутимее всего на транспортные перевозки и логистику повлияла ситуация у соседей в 2014-м. "Через украинскую территорию белорусы обычно ездили отдыхать в Крым и на Азовское море. А тут — Майдан в Киеве, потом события в Крыму, война в Донбассе. Какие уж тут поездки", — сетует Александр.
Поток туристов через Украину так и не восстановился. В последние пару лет спросом пользовались туры на автобусах в Россию, Польшу, Латвию и Литву. "Правда, есть нюансы. Технические требования к транспорту в Европе строже, не все белорусские компании могут им соответствовать. Малейшая провинность — и штраф. Иногда поездка в ЕС не окупается, работаем себе в убыток", — объясняет предприниматель.
За лето он рассчитывал выйти в плюс, чаще ездить в Москву и Санкт-Петербург. Однако российско-белорусская граница по-прежнему на замке. "До выборов и протестов ходили слухи, что кордон откроют. Теперь, пока ситуация у нас не стабилизируется, российская сторона вряд ли на это пойдет", — полагает Петров.
© РИА Новости / Федор Ловчанский / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области
Автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Федор Ловчанский
Перейти в фотобанк
Автомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области
Отношение к событиям в стране у него неоднозначное. Как человек, заставший девяностые, он видит, что Лукашенко многое сделал для малого и среднего бизнеса. Но понимает и тех, кто выходит на улицы с требованием перемен.
"Надо отдать должное Лукашенко — он победил рэкет и криминал. Сегодня Белоруссия, наверное, самая безопасная для бизнеса страна. Нет у нас и олигархов, как, например, в соседней Украине. Промышленные мощности Батька сумел сохранить. На такие проблемы, как бюрократия, постоянные проверки, мы закрывали глаза. Крутились, терпели. Но коронавирус и отсутствие какой-либо поддержки от государства доконали. Протестовали даже лояльные Лукашенко люди", — отмечает Петров.
Как и многие другие представители малого бизнеса, он надеется, что ситуация нормализуется. А пока сторонники и противники власти выясняют отношения, предприниматель ищет способы сохранить бизнес. И не исключает, что временно переедет на работу в Россию или Польшу. Но это будет крайняя мера, ведь Александр хотел бы жить и трудиться на родине, а не в чужом краю.
14611108439
Обсудить 11
Валерий ЦепкалоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссия
Популярные комментарии
Коротко: главная проблема - коронавирус. Но виноват в ней Лукашенко. Интересно бизнес с перевозками в другой стране в пандемию чувствовал себя бы лучше? Или пекарни? Для IT-шников три дня без сети конечно проблема, но стоит ли из за этого переезжать? - очень большой вопрос. Тут скорее выпендрёж уже больше чем реальные проблемы..
6 сентября, 08:58
EAEvgeny A
36001012
Капец всему на три дня пропал интернет и все месячные убытки у этого бизнеса а может вся эта статья из пальца высасана
6 сентября, 09:00
ISIg Sur
35001013
Рекомендуем
Кандидат в президенты США Джо Байден
В США готовят цветную революцию. Байдена хотят сделать Тихановской
Алексей Навальный
Современное искусство политической провокации
Песок от домов отгребают осенью бульдозером
Тайна Шойны. Правила жизни в заполярном поселке, утопающем в песке
Обрезка труб производится на платформе по левому борту Castoro 10 морской части газопровода Северный поток — 2
Президент Чехии оценил призывы остановить "Северный поток — 2"
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество
Участница акции протеста в Минске
Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Ефремов спрогнозировал приговор суда
На месте раскопок города Вифсаида Галилейская
Что удивило ученых в найденном "городе рыбаков" из Библии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова объяснила свою запись в соцсетях о переговорах Вучича и Трампа
Военнослужащий армии Азербайджана
Азербайджан отказался от участия в международных военных учениях в России
Украинский военный
Двое украинских военных подорвались на минном поле в Донбассе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования по Навальному
Министр обороны России Сергей Шойгу
Шойгу заявил об имитации НАТО авиаударов по России
Арсений Шульгин
Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции
Супруга Алексея Навального Юлия
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09ОСК поддержало решение ВМФ строить подлодки проекта 636 вместо 677
03:05В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
03:00Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые
02:13Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
02:12Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail
02:07Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
02:06Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе
01:53Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС
01:00СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета
00:46Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с Навальным
00:40Вильфанд рассказал о похолодании в России
00:37Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю
00:32Счетная палата выявила финансовые нарушения у Казначейства
00:30Минфин, МЭР и Казначейство перевыполнили план по доходам в 2019 году
00:29Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
00:07Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда
00:01Индекс рынка труда в регионах России. Итоги 2019 года
23:15Глава МИД Украины инициировал разговор с Лавровым по ситуации в Донбассе
23:09Защита потерпевших по делу Ефремова опровергла слова Пашаева о компромате
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния