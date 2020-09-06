https://ria.ru/20200906/biznes-belorussiya-1576773316.html

Уехать или остаться. Что происходит с бизнесом в Белоруссии

Отключение интернета в Белоруссии после президентских выборов ударило не только по IT-отрасли, но и по всей экономике. Серьезно пострадали общепит и завязанная... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T08:00

2020-09-06T08:00

2020-09-06T09:48

валерий цепкало

александр лукашенко

минск

белоруссия

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<strong>МИНСК, 6 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. </strong>Отключение интернета в Белоруссии после президентских выборов ударило не только по IT-отрасли, но и по всей экономике. Серьезно пострадали общепит и завязанная на онлайн сфера услуг. Пока сторонники и противники Лукашенко митингуют, бизнес подсчитывает убытки. Как белорусские предприниматели переживают эти непростые времена, выясняло РИА Новости. "От клиентов не было отбоя, но кафе мы закрыли""Едва наши кондитерские открылись после пандемии, как начались протесты, и опять двадцать пять!" — негодует бизнесмен из Минска Даниил Смирнов. Сеть кондитерских CakesBuy, которой он управляет с 2011 года, выпекает торты, пирожные, пряники, пироги. До эпидемии в штате было тридцать сотрудников. Продукцию хорошо раскупали, и Смирнов планировал организовать новые точки. Думал даже выйти на российский или польский рынок, но вирус сломал все планы. "Хотя Белоруссия не объявляла карантин, люди весной все равно сидели дома. Доходы резко упали. Почти половину работников пришлось сократить. Арендодатели пошли на небольшие уступки, но выручка каждый день снижалась", — рассказывает Даниил РИА Новости. Удержался на плаву за счет продаж в интернете, хотя компания раньше не занималась онлайном. Чтобы наладить доставку, понадобилось несколько недель. Оборот сократился наполовину. Бизнес немного ожил только в разгар предвыборной кампании. Люди вышли в город, стояли в очередях, чтобы подписаться в поддержку того или иного кандидата. И заглядывали в кафе — перекусить. "Но я понимал, что радоваться рано. Оппоненты Александра Лукашенко сразу были настроены непримиримо, и после выборов можно было ожидать всего. Подтвердились худшие опасения", — говорит Смирнов. Девятого августа от клиентов не было отбоя. Но вечером начались массовые беспорядки. "Крики, хлопки, похожие на выстрелы. Паника. Мы закрылись — боялись мародеров. И так целую неделю", — продолжает предприниматель. Ситуация усугубилась тем, что отключили интернет. Это лишило бизнес онлайн-продаж. Полный тупик. "Никогда не задумывался о переезде в другую страну, а тут всерьез озадачился. Во всяком случае, нужно бы иметь филиал за рубежом", — рассуждает Смирнов.Но если Союзное государство России и Белоруссии, отмечает он, позволяет работать без лишней бюрократии, то в Польше, Латвии или Литве малый бизнес должен соответствовать стандартам ЕС, и это сильно все осложняет. Пока владелец CakesBuy с трудом сводит концы с концами и пытается расплатиться с долгами. Кремниевая долина Восточной ЕвропыБольнее всего отключение интернета ударило по IT-сектору.Надо сказать, что за последнее десятилетие эта отрасль принесла в бюджет страны не меньше, чем крупные производственные предприятия. Такой успех связан с созданием в середине нулевых Парка высоких технологий. Нет, речь не о площадке под небом, огражденной резным забором. Парк — это специальный налогово-правовой режим, льготный для программистов и предпринимателей. Резидентов освободили от большинства платежей, включая налог на прибыль. В 2018-м Александр Лукашенко принял декрет "О развитии цифровой экономики", еще больше упростивший дело, и в страну потянулись специалисты. Белоруссию стали называть "Кремниевой долиной Восточной Европы". На Западе у многих не укладывалось в голове: "диктаторский режим" создал вполне либеральные условия для IT-бизнеса. Но именно так и было."На волне протестов противники Батьки говорили, что парк появился благодаря Валерию Цепкало. Сейчас он один из основных оппонентов Лукашенко, а до этого много лет курировал IT-сектор. Да, Цепкало немало сделал для цифровой отрасли в Белоруссии. Но если бы не личная заинтересованность Лукашенко, не видать нам никаких льгот. Он и вправду хотел, чтобы умные люди не утекали за рубеж", — говорит РИА Новости программист и резидент Парка высоких технологий Родион Петровский. Он родился и вырос в Белоруссии, после вуза уехал в Германию, пять лет проработал в крупной IT-компании. Возвращаться на родину не планировал — лишь навещал родных во время отпуска. "Друзья-айтишники как-то проболтались, сколько они получают в Минске. Я обалдел и сначала не поверил. Столько мне даже в Германии не платили. Но они не шутили. При этом в Белоруссии жизнь куда дешевле, чем в Европе. Я стал узнавать, прикинул, посчитал и вернулся домой. Открыл IT-компанию. До недавнего времени нисколько не сомневался в правильности этого решения", — рассказывает Петровский. Из-за отключения интернета IT-бизнес понес большие убытки. Компании не могли связаться с клиентами и сотрудниками. Невозможны операции со счетами. Отделы продаж парализованы. "Что бы ни говорили в мире о Лукашенко, айтишники считали Белоруссию тихой гаванью. Но три дня без Сети больно ударили по нам, и крупные компании задумались о переезде. Власти обещают, что больше такого не повторится, однако у инвесторов уже нет доверия", — объясняет Петровский. Многие IT-специалисты поддержали противников Лукашенко. По мнению собеседника агентства, айтишников заставили выйти на демонстрации как раз проблемы с интернетом. "По логике программисты должны быть благодарны Лукашенко. Ведь он создал для них комфортные условия. Но власть перегнула палку. Сначала применила чрезмерную силу, потом отключила интернет", — рассуждает программист. Ситуация двойственная. С одной стороны, айтишники хотят работать в Белоруссии. С другой — нет гарантий, что ситуация не повторится. "Мне уже поступают предложения из России, Украины, Европы. Но я все же надеюсь, что интернет больше не отключат. Зачем пилить сук, на котором сидишь?" — задается риторическим вопросом Петровский.Транспорт попадает под удар первым"Сезон пассажирских перевозок начинается весной. И как раз в это время закрыли границы. Мой бизнес встал. А теперь протесты, забастовки. Уже ничему не удивляюсь", — вздыхает Александр Петров, владелец небольшой транспортной компании "Магнит" в Минске. Бизнесом он занимается пятнадцать лет. За это время в белорусской экономке происходило разное. Но ощутимее всего на транспортные перевозки и логистику повлияла ситуация у соседей в 2014-м. "Через украинскую территорию белорусы обычно ездили отдыхать в Крым и на Азовское море. А тут — Майдан в Киеве, потом события в Крыму, война в Донбассе. Какие уж тут поездки", — сетует Александр. Поток туристов через Украину так и не восстановился. В последние пару лет спросом пользовались туры на автобусах в Россию, Польшу, Латвию и Литву. "Правда, есть нюансы. Технические требования к транспорту в Европе строже, не все белорусские компании могут им соответствовать. Малейшая провинность — и штраф. Иногда поездка в ЕС не окупается, работаем себе в убыток", — объясняет предприниматель. За лето он рассчитывал выйти в плюс, чаще ездить в Москву и Санкт-Петербург. Однако российско-белорусская граница по-прежнему на замке. "До выборов и протестов ходили слухи, что кордон откроют. Теперь, пока ситуация у нас не стабилизируется, российская сторона вряд ли на это пойдет", — полагает Петров. Отношение к событиям в стране у него неоднозначное. Как человек, заставший девяностые, он видит, что Лукашенко многое сделал для малого и среднего бизнеса. Но понимает и тех, кто выходит на улицы с требованием перемен. "Надо отдать должное Лукашенко — он победил рэкет и криминал. Сегодня Белоруссия, наверное, самая безопасная для бизнеса страна. Нет у нас и олигархов, как, например, в соседней Украине. Промышленные мощности Батька сумел сохранить. На такие проблемы, как бюрократия, постоянные проверки, мы закрывали глаза. Крутились, терпели. Но коронавирус и отсутствие какой-либо поддержки от государства доконали. Протестовали даже лояльные Лукашенко люди", — отмечает Петров. Как и многие другие представители малого бизнеса, он надеется, что ситуация нормализуется. А пока сторонники и противники власти выясняют отношения, предприниматель ищет способы сохранить бизнес. И не исключает, что временно переедет на работу в Россию или Польшу. Но это будет крайняя мера, ведь Александр хотел бы жить и трудиться на родине, а не в чужом краю.

Evgeny A Коротко: главная проблема - коронавирус. Но виноват в ней Лукашенко. Интересно бизнес с перевозками в другой стране в пандемию чувствовал себя бы лучше? Или пекарни? Для IT-шников три дня без сети конечно проблема, но стоит ли из за этого переезжать? - очень большой вопрос. Тут скорее выпендрёж уже больше чем реальные проблемы.. 49

Ig Sur Капец всему на три дня пропал интернет и все месячные убытки у этого бизнеса а может вся эта статья из пальца высасана 49

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий цепкало, александр лукашенко, минск, белоруссия