https://ria.ru/20200906/belorussiya-1576836917.html

Пресс-секретарь МВД Белоруссии призвала не втягивать в политику детей

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в воскресенье обратилась к участникам акций протеста и призвала их не втягивать в политику детей. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T12:06

2020-09-06T12:06

2020-09-06T12:06

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова в воскресенье обратилась к участникам акций протеста и призвала их не втягивать в политику детей.В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> планируют очередную несанкционированную акцию протеста. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция будет нести службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД."Скажу не как милиционер.... Если для кого-то мнение офицера ничего не значит, послушайте мать. Я такой же любящий родитель, каких, уверена, большинство в нашей стране… Не втягивайте в политику детей, дайте им шанс на детство, которое было у нас - спокойное и безопасное", - говорится в сообщении Чемодановой в <a href="https://t.me/s/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> МВД.Пресс-секретарь отметила, что родители переживают за здоровье и безопасность детей. "Я с ужасом наблюдаю за происходящим и задаюсь вопросом: "Родители, что вы творите?" Вы носите на руках грудных детей на протесты, берете с собой ребенка на митинги, гуляете за руку со школьниками среди толпы и ОМОНа. Почему вы не понимаете, какому удару подвергаете неокрепшую детскую психику?" - задалась вопросом Чемоданова.По ее словам, были случаи, что протестующие блокировали проезд машинам детской коляской с ребенком. "Ради чего? Взрослые, не заигрались ли вы в революцию? Прошу, одумайтесь!" - призвала пресс-секретарь МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200906/minsk-1576836592.html

https://ria.ru/20200906/belorussiya-1576835124.html

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минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, в мире