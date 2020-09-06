https://ria.ru/20200906/agroturizm-1576781575.html

На комфортный отдых у староверов выделят субсидии

Сделать отдых на ферме более комфортным для туристов и вернуть бизнесменам большую часть затрат за строительство гостевых домов помогает конкурс субсидий для... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T08:00

2020-09-06T08:00

2020-09-06T08:02

хорошие новости

хорошие новости

алтайский край

бизнес

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Сделать отдых на ферме более комфортным для туристов и вернуть бизнесменам большую часть затрат за строительство гостевых домов помогает конкурс субсидий для предпринимателей в Алтайском крае. Красоты региона, его уникальная природа, мистические и аномальные места способствуют большому потоку путешественников и высокому спросу на услуги в туристской сфере. Стоит отметить, что отличительная особенность края – это значительная доля сельских жителей, которая составляет 45% населения региона. Вероятно, по этой причине особо популярным направлением стал сельский туризм. Например, в туристическом комплексе, расположенном в старинном селе, у подножия горы Толстуха, на берегах рек Песчаной и Солоновочки, можно сполна прочувствовать местный колорит. Гостевой дом является родовым гнездом семьи староверов, а нынешняя хозяйка – правнучка первого владельца. Для посетителей предусмотрены развлечения на любой вкус: проводятся фотосессии в старинных одеждах, дегустации блюд, приготовленных по рецептам, которые бережно передавали из поколения в поколение. Полностью погрузиться в жизнь сельской семьи помогают также работа в огороде или саду, рыбалка, сбор ягод и целебных трав. В настоящее время услуги по сельскому туризму оказываются в 20 муниципальных районах Алтайского края, в общей сложности в регионе функционирует порядка 190 сельских домов.Для того чтобы получить господдержку в виде субсидии, в 2020 году нужно предоставить конкурсной комиссии пакет документов, который включает в себя заявление о предоставлении субсидии, справку об общей численности сотрудников, справку-расчет, копии первичной бухгалтерской документации, подтверждающей факт понесенных затрат, документы об отсутствии задолженности по налогам. Поскольку субсидии предоставляются по фактически понесенным затратам, очная защита проектов не предусмотрена. Максимальная сумма компенсации не будет превышать 350 тысяч рублей на получателя. Возможность принять участие в конкурсе есть как у юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных учреждений), так и у индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и ведущих деятельность в сфере агротуризма на территории региона. Власти Алтайского края активно поддерживают развитие отрасли, выделяя гранты на ремонт и строительство сельских гостевых домов, а также благоустройство их территорий. За пять лет финансовую поддержку получили 28 субъектов сельского туризма на общую сумму почти 5,5 миллиона рублей. Выдача грантов осуществляется в рамках госпрограммы Алтайского края "Развитие туризма в Алтайском крае".Для тех, кто пока не решается отправиться в отпуск на Алтай, туристический центр региона подготовил красочную <a href="http://agrotourism.tilda.ws/">презентацию</a> всех прелестей сельской жизни в горах.

https://ria.ru/20200803/1575217086.html

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алтайский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, алтайский край, бизнес