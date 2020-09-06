Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20200906/agroturizm-1576781575.html
На комфортный отдых у староверов выделят субсидии
Сделать отдых на ферме более комфортным для туристов и вернуть бизнесменам большую часть затрат за строительство гостевых домов помогает конкурс субсидий для... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T08:00
2020-09-06T08:02
хорошие новости
хорошие новости
алтайский край
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576777724_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_636add75122019d90380df87ccb4bd16.jpg
<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Сделать отдых на ферме более комфортным для туристов и вернуть бизнесменам большую часть затрат за строительство гостевых домов помогает конкурс субсидий для предпринимателей в Алтайском крае. Красоты региона, его уникальная природа, мистические и аномальные места способствуют большому потоку путешественников и высокому спросу на услуги в туристской сфере. Стоит отметить, что отличительная особенность края – это значительная доля сельских жителей, которая составляет 45% населения региона. Вероятно, по этой причине особо популярным направлением стал сельский туризм. Например, в туристическом комплексе, расположенном в старинном селе, у подножия горы Толстуха, на берегах рек Песчаной и Солоновочки, можно сполна прочувствовать местный колорит. Гостевой дом является родовым гнездом семьи староверов, а нынешняя хозяйка – правнучка первого владельца. Для посетителей предусмотрены развлечения на любой вкус: проводятся фотосессии в старинных одеждах, дегустации блюд, приготовленных по рецептам, которые бережно передавали из поколения в поколение. Полностью погрузиться в жизнь сельской семьи помогают также работа в огороде или саду, рыбалка, сбор ягод и целебных трав. В настоящее время услуги по сельскому туризму оказываются в 20 муниципальных районах Алтайского края, в общей сложности в регионе функционирует порядка 190 сельских домов.Для того чтобы получить господдержку в виде субсидии, в 2020 году нужно предоставить конкурсной комиссии пакет документов, который включает в себя заявление о предоставлении субсидии, справку об общей численности сотрудников, справку-расчет, копии первичной бухгалтерской документации, подтверждающей факт понесенных затрат, документы об отсутствии задолженности по налогам. Поскольку субсидии предоставляются по фактически понесенным затратам, очная защита проектов не предусмотрена. Максимальная сумма компенсации не будет превышать 350 тысяч рублей на получателя. Возможность принять участие в конкурсе есть как у юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных учреждений), так и у индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и ведущих деятельность в сфере агротуризма на территории региона. Власти Алтайского края активно поддерживают развитие отрасли, выделяя гранты на ремонт и строительство сельских гостевых домов, а также благоустройство их территорий. За пять лет финансовую поддержку получили 28 субъектов сельского туризма на общую сумму почти 5,5 миллиона рублей. Выдача грантов осуществляется в рамках госпрограммы Алтайского края "Развитие туризма в Алтайском крае".Для тех, кто пока не решается отправиться в отпуск на Алтай, туристический центр региона подготовил красочную <a href="http://agrotourism.tilda.ws/">презентацию</a> всех прелестей сельской жизни в горах.
https://ria.ru/20200803/1575217086.html
1
алтайский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576777724_141:0:1461:990_1400x0_80_0_0_aea70a775a76c5eab8234afb8d80d8e5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, алтайский край, бизнес

На комфортный отдых у староверов выделят субсидии

08:00 06.09.2020 (обновлено: 08:02 06.09.2020)
1774
© Фото: КГБУ "Алтайтурцентр"Предметы интерьера гостевого дома в сельском туристическом комплексе в Смоленском районе Алтайского края
Предметы интерьера гостевого дома в сельском туристическом комплексе в Смоленском районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Фото: КГБУ "Алтайтурцентр"
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сделать отдых на ферме более комфортным для туристов и вернуть бизнесменам большую часть затрат за строительство гостевых домов помогает конкурс субсидий для предпринимателей в Алтайском крае.
Красоты региона, его уникальная природа, мистические и аномальные места способствуют большому потоку путешественников и высокому спросу на услуги в туристской сфере. Стоит отметить, что отличительная особенность края – это значительная доля сельских жителей, которая составляет 45% населения региона. Вероятно, по этой причине особо популярным направлением стал сельский туризм.
"Туристам предлагают поучаствовать в деревенских праздниках; познакомиться с местной культурой – староверческой, казачьей, кумандинской; приобщиться к народным промыслам – резьбе по дереву, плетению кружев, ткачеству, пошиву национальных нарядов и многому другому, что давно стало экзотикой для горожан; узнать на собственном опыте традиции сыроварения и сбора меда; поучаствовать в сборе лекарственных трав, заготовке ягод и грибов, а также прикоснуться к забытым культурным традициям местного населения", – рассказали РИА Новости в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
Например, в туристическом комплексе, расположенном в старинном селе, у подножия горы Толстуха, на берегах рек Песчаной и Солоновочки, можно сполна прочувствовать местный колорит. Гостевой дом является родовым гнездом семьи староверов, а нынешняя хозяйка – правнучка первого владельца. Для посетителей предусмотрены развлечения на любой вкус: проводятся фотосессии в старинных одеждах, дегустации блюд, приготовленных по рецептам, которые бережно передавали из поколения в поколение. Полностью погрузиться в жизнь сельской семьи помогают также работа в огороде или саду, рыбалка, сбор ягод и целебных трав.
© Фото: КГБУ "Алтайтурцентр"Интерьер гостевого дома в сельском туристическом комплексе в Чарышском районе Алтайского края
Интерьер гостевого дома в сельском туристическом комплексе в Чарышском районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото: КГБУ "Алтайтурцентр"
Интерьер гостевого дома в сельском туристическом комплексе в Чарышском районе Алтайского края
В настоящее время услуги по сельскому туризму оказываются в 20 муниципальных районах Алтайского края, в общей сложности в регионе функционирует порядка 190 сельских домов.
Для того чтобы получить господдержку в виде субсидии, в 2020 году нужно предоставить конкурсной комиссии пакет документов, который включает в себя заявление о предоставлении субсидии, справку об общей численности сотрудников, справку-расчет, копии первичной бухгалтерской документации, подтверждающей факт понесенных затрат, документы об отсутствии задолженности по налогам. Поскольку субсидии предоставляются по фактически понесенным затратам, очная защита проектов не предусмотрена.
Романцевские горы, Тульская область - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 08:00Хорошие новости
"Черные земли" и розовые озера: каким будет будущее экотуризма в России
Максимальная сумма компенсации не будет превышать 350 тысяч рублей на получателя. Возможность принять участие в конкурсе есть как у юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных учреждений), так и у индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и ведущих деятельность в сфере агротуризма на территории региона.
"Это конкурсный отбор на распределение государственных субсидий, все максимально прозрачно и строго по заданным критериям, которые включают численность сотрудников, количество мест проживания туристов, количество размещенных туристов в предыдущем году. По итогам отбора формируется рейтинг каждого субъекта сельского туризма, присваивается балл и определяются победители", – сообщила РИА Новости заместитель начальника отдела развития туризма управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Вероника Меркульева.
Власти Алтайского края активно поддерживают развитие отрасли, выделяя гранты на ремонт и строительство сельских гостевых домов, а также благоустройство их территорий. За пять лет финансовую поддержку получили 28 субъектов сельского туризма на общую сумму почти 5,5 миллиона рублей. Выдача грантов осуществляется в рамках госпрограммы Алтайского края "Развитие туризма в Алтайском крае".
Для тех, кто пока не решается отправиться в отпуск на Алтай, туристический центр региона подготовил красочную презентацию всех прелестей сельской жизни в горах.
3003123
Обсудить 1
Хорошие новостиХорошие новостиАлтайский крайБизнес
Рекомендуем
Женщина кормит уток
Подмосковные экологи рассказали, как правильно кормить уток
На месте раскопок города Вифсаида Галилейская
Что удивило ученых в найденном "городе рыбаков" из Библии
Песок от домов отгребают осенью бульдозером
Тайна Шойны. Правила жизни в заполярном поселке, утопающем в песке
Участники акции протеста на проспекте Независимости в Минске
Уехать или остаться. Что происходит с бизнесом в Белоруссии
Арсений Шульгин
Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции
Сотрудник магазина М-видео держит в руках смартфон во время подготовки к открытию ТЦ Океания в Москве
Семь самых интересных смартфонов до 20 тысяч рублей
Собака породы вельш корги пемброк
Названы идеальные породы собак для города
Алексей Навальный
Современное искусство политической провокации
Фонтан Треви в Риме. 3 мая 2020 года
Что увидел в Риме и Венеции российский кинокритик
Кандидат в президенты США Джо Байден
В США готовят цветную революцию. Байдена хотят сделать Тихановской
Конкурс Ты супер
"Ты супер!" На НТВ объявили состав жюри нового сезона конкурса
Рыба в фольге
Названы девять самых полезных для сердца продуктов
Спасение из бетонной ловушки: как из водостока доставали верблюда
Спасение из бетонной ловушки: как из водостока доставали верблюда
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Ефремов спрогнозировал приговор суда
Истребитель-бомбардировщик Су-34
В России разработали новую систему бомбометания для боевых самолетов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09ОСК поддержало решение ВМФ строить подлодки проекта 636 вместо 677
03:05В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
03:00Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые
02:13Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
02:12Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail
02:07Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
02:06Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе
01:53Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС
01:00СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета
00:46Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с Навальным
00:40Вильфанд рассказал о похолодании в России
00:37Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю
00:32Счетная палата выявила финансовые нарушения у Казначейства
00:30Минфин, МЭР и Казначейство перевыполнили план по доходам в 2019 году
00:29Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
00:07Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда
00:01Индекс рынка труда в регионах России. Итоги 2019 года
23:15Глава МИД Украины инициировал разговор с Лавровым по ситуации в Донбассе
23:09Защита потерпевших по делу Ефремова опровергла слова Пашаева о компромате
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния