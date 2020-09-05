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Туризм
https://ria.ru/20200905/zapovednik-1576778828.html
На "Земле леопарда" показали, как харза "готовится" к выходным
Сотрудникам отдела науки "Земли леопарда" удалось получить интересные фотографии харзы, сообщает пресс-служба нацпарка. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T02:36
2020-09-05T02:36
туризм
туризм
фгбу "земля леопарда"
туристы
дальний восток
новости - туризм
приморский край
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Сотрудникам отдела науки "Земли леопарда" удалось получить интересные фотографии харзы, <a href="https://www.instagram.com/p/CEsl9e4hsxS/" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба нацпарка."Конечно, вряд ли у этой харзы существует разделение на будни и выходные но, судя по всему, ее это совсем не заботит!" — комментируют они снимки. Эксперты поясняют, что это — хищное млекопитающее из семейства куньих, населяющее юго-восточную Азию. Обитает она также и в Приморье, приспособившись к условиям дальневосточной тайги."Другое название — желтогрудая куница, — уточняют в нацпарке. — Действительно, мех на груди и большей части тела этой куницы имеет яркий желтый оттенок. Настоящий тропический зверек".
https://ria.ru/20200407/1569652003.html
дальний восток
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туризм, фгбу "земля леопарда", туристы, дальний восток, новости - туризм, приморский край

На "Земле леопарда" показали, как харза "готовится" к выходным

02:36 05.09.2020
782
© Fotolia / kajornyotЖелтогрудая куница (харза)
Желтогрудая куница (харза) - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Fotolia / kajornyot
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Сотрудникам отдела науки "Земли леопарда" удалось получить интересные фотографии харзы, сообщает пресс-служба нацпарка.
"Конечно, вряд ли у этой харзы существует разделение на будни и выходные но, судя по всему, ее это совсем не заботит!" — комментируют они снимки.
Эксперты поясняют, что это — хищное млекопитающее из семейства куньих, населяющее юго-восточную Азию. Обитает она также и в Приморье, приспособившись к условиям дальневосточной тайги.
"Другое название — желтогрудая куница, — уточняют в нацпарке. — Действительно, мех на груди и большей части тела этой куницы имеет яркий желтый оттенок. Настоящий тропический зверек".
Куница вида Хазра попала в фотоловушку в Хинганском заповеднике - РИА Новости, 1920, 07.04.2020
7 апреля, 03:16Туризм
В Амурской области впервые обнаружили харзу
300000
ТуризмТуризмФГБУ "Земля леопарда"туристыДальний ВостокНовости - ТуризмПриморский край
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