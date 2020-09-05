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На "Земле леопарда" показали, как харза "готовится" к выходным
Сотрудникам отдела науки "Земли леопарда" удалось получить интересные фотографии харзы, сообщает пресс-служба нацпарка. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T02:36
2020-09-05T02:36
2020-09-05T02:36
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Сотрудникам отдела науки "Земли леопарда" удалось получить интересные фотографии харзы, <a href="https://www.instagram.com/p/CEsl9e4hsxS/" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба нацпарка."Конечно, вряд ли у этой харзы существует разделение на будни и выходные но, судя по всему, ее это совсем не заботит!" — комментируют они снимки. Эксперты поясняют, что это — хищное млекопитающее из семейства куньих, населяющее юго-восточную Азию. Обитает она также и в Приморье, приспособившись к условиям дальневосточной тайги."Другое название — желтогрудая куница, — уточняют в нацпарке. — Действительно, мех на груди и большей части тела этой куницы имеет яркий желтый оттенок. Настоящий тропический зверек".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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