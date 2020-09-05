https://ria.ru/20200905/veterinar-1576691879.html

Добрый бизнес: ветеринар из Курганской области помогает животным на дому

Добрые дела могут стать успешным бизнесом. Это на своем примере доказал ветеринар из Шадринска Курганской области Матвей Попов, который стал победителем... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T08:00

2020-09-05T08:00

2020-09-05T08:02

хорошие новости

хорошие новости

шадринск

курганская область

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Добрые дела могут стать успешным бизнесом. Это на своем примере доказал ветеринар из Шадринска Курганской области Матвей Попов, который стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России – 2020" в номинации "Сфера услуг". Матвей уже открыл первую в его регионе ветеринарную службу, выезжающую на дом, но не планирует останавливаться на достигнутом."Я выезжаю к людям с набором инструментов и оказываю ветеринарную помощь. В дальнейшем я хочу прийти к тому, чтобы появилась мобильная ветеринарная клиника. Это будет фургон, оборудованный для приема животных, с мини-лабораторией, портативным УЗИ, мини-операционной", – рассказал Матвей Попов.Ветеринар также поделился планами открыть котокафе не для коммерческих целей, а, как он говорит, "для души". "Котокафе нужно для того, чтобы люди приходили и смотрели на животных и при желании забирали их домой и дарили им свою ласку и доброту", – отметил Попов.Конкурс "Молодой предприниматель России" – это ежегодная премия в сфере малого бизнеса, которая собирает и поощряет лучшие бизнес-проекты страны. В 2020 году в финал регионального этапа конкурса вышли 23 бизнесмена в возрасте до 30 лет, реализующие бизнес-проекты на территории Курганской области. Жюри конкурса, состоящее из представителей региональных органов власти и бизнес-сообщества Курганской области, отметило высокий уровень разработки проектов и хорошую подготовку участников.Участники боролись за победу в шести номинациях: "Сельскохозяйственное предпринимательство", "Производство", "Сфера услуг", "Социальное предпринимательство", "Торговля" и "Инновационное предпринимательство". Победитель и финалисты в номинациях были награждены дипломами, ценными сертификатами в магазин канцтоваров и оргтехники, призами от спонсоров.

шадринск

курганская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, шадринск, курганская область