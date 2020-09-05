https://ria.ru/20200905/tikhanovskaya-1576827967.html

Тихановская заявила, что готова пообщаться с российскими властями

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что с ней не пытались связаться представители властей РФ, но она открыта для... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T20:42

2020-09-05T20:42

2020-09-05T22:34

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

дмитрий песков

канада

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МИНСК, 5 сен - РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что с ней не пытались связаться представители властей РФ, но она открыта для общения с лидерами всех стран."Со мной так или иначе связывались лидеры многих стран. В том числе и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a> и европейские страны. Я никому не отказывала в общении. Все звонили, высказывали свою поддержку белорусскому народу. И мы открыты к диалогу с представителями любой страны. Поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся", - сказала Тихановская, отвечая на вопросы в прямом эфире в YouTube.Она добавила, что звонка со стороны России не было."Мы считаем, что то, что происходит сейчас в Беларуси, это наша внутренняя проблема, и мы сами должны ее решать. Но если лидеры других стран считают необходимым поддержать нас, позвонить, встретиться, чтобы выказать солидарность с белорусским народом, либо, может, какое-то свое мнение по этому поводу пояснить, мы всегда готовы к диалогу", - отметила она.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> говорил, что у Кремля нет каналов связи и каких-либо переговоров с белорусской оппозицией.Также она заявила, что негативно относится к тому, что российское руководство поддерживает президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>."Я призываю всех лидеров всех стран, включая Россию, стран-соседей, чтобы они уважали суверенитет нашего народа, чтобы они понимали, что наша независимость не продается и не обсуждается… У нас дружественные народы, мы не собираемся прекращать никаких наших отношений с Россией, но вмешательство в наши внутренние дела, конечно, недопустимо", - сказала Тихановская.Она также прокомментировала распространяемую в интернете якобы ее программу, где прописан полный разрыв отношений с Россией и сближение с ЕС. "Это фейк, такой программы никогда не существовало. Моя программа состоит из трех пунктов: отпустить политзаключенных, возврат к конституции (1994 года - ред.) и новые выборы. Никаких других пунктов там не было", - добавила Тихановская.Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> также предостерегала США и ЕС от любых форм вмешательства в дела республики.Ранее белорусская оппозиция по инициативе Тихановской создала координационный совет для трансфера власти. При этом генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200905/kovalkova-1576826076.html

https://ria.ru/20200904/protesty-1576804979.html

https://ria.ru/20200905/tikhanovskaya-1576824143.html

Zlydennemets Three Хм. Кто такая гражданка Белоруссии тихановская, чтобы с ней общались представители власти, кроме пограничников и таможни 125

Gloomy Humorist Российская оппозиция - уровень Тихановской. А не власть 94

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канада

белоруссия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, дмитрий песков, канада, белоруссия, сша, в мире