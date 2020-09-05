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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200905/tikhanovskaya-1576824143.html
Премьер Польши встретится с Тихановской
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретится с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в среду, заявил глава канцелярии премьера... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T17:46
2020-09-05T17:46
протесты в белоруссии
светлана тихановская
матеуш моравецкий
польша
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеуш Моравецкий</a> встретится с экс-кандидатом в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a> в среду, заявил глава канцелярии премьера Михал Дворчик на пресс-конференции в субботу."В ближайшую следу утром премьер встретится со Светланой Тихановской", - сказал Дворчик.Он уточнил, что одной из основных тем встречи будет освобождение задержанных на акциях в Белоруссии.
https://ria.ru/20200904/lukashenko-1576714184.html
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светлана тихановская, матеуш моравецкий, польша, белоруссия, в мире

Премьер Польши встретится с Тихановской

17:46 05.09.2020
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
ВАРШАВА, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретится с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в среду, заявил глава канцелярии премьера Михал Дворчик на пресс-конференции в субботу.
"В ближайшую следу утром премьер встретится со Светланой Тихановской", - сказал Дворчик.
Он уточнил, что одной из основных тем встречи будет освобождение задержанных на акциях в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМатеуш МоравецкийПольшаБелоруссияВ мире
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