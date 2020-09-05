https://ria.ru/20200905/tikhanovskaya-1576824143.html

Премьер Польши встретится с Тихановской

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретится с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в среду, заявил глава канцелярии премьера... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T17:46

2020-09-05T17:46

2020-09-05T17:46

протесты в белоруссии

светлана тихановская

матеуш моравецкий

польша

белоруссия

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеуш Моравецкий</a> встретится с экс-кандидатом в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a> в среду, заявил глава канцелярии премьера Михал Дворчик на пресс-конференции в субботу."В ближайшую следу утром премьер встретится со Светланой Тихановской", - сказал Дворчик.Он уточнил, что одной из основных тем встречи будет освобождение задержанных на акциях в Белоруссии.

https://ria.ru/20200904/lukashenko-1576714184.html

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польша

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, матеуш моравецкий, польша, белоруссия, в мире