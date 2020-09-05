https://ria.ru/20200905/spasenie-iz-betonnoy-lovushki-kak-iz-vodostoka-dostavali-verblyuda-1576814969.html
Спасение из бетонной ловушки: как из водостока доставали верблюда
В Казахстане спасли упавшего в бетонный водосток верблюда. Он провалился в сточную канаву и перевернулся на спину. Как отметил сотрудник МЧС РК, если бы животное, для спасения которого было задействовано альпинистское оборудование, пролежало в таком положении еще несколько часов, оно могло бы погибнуть.
2020-09-05T11:58
2020-09-05T11:58
2020-09-05T11:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Спасение из бетонной ловушки: как из водостока доставали верблюда
В Казахстане спасли упавшего в бетонный водосток верблюда. Он провалился в сточную канаву и перевернулся на спину. Как отметил сотрудник МЧС РК, если бы животное, для спасения которого было задействовано альпинистское оборудование, пролежало в таком положении еще несколько часов, оно могло бы погибнуть.
2020-09-05T11:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спасение из бетонной ловушки: как из водостока доставали верблюда
В Казахстане спасли упавшего в бетонный водосток верблюда. Он провалился в сточную канаву и перевернулся на спину. Как отметил сотрудник МЧС РК, если бы животное, для спасения которого было задействовано альпинистское оборудование, пролежало в таком положении еще несколько часов, оно могло бы погибнуть.
2020-09-05T11:58
true
PT1M44S
Спасение из бетонной ловушки: как из водостока доставали верблюда
В Казахстане спасли упавшего в бетонный водосток верблюда. Он провалился в сточную канаву и перевернулся на спину. Как отметил сотрудник МЧС РК, если бы животное, для спасения которого было задействовано альпинистское оборудование, пролежало в таком положении еще несколько часов, оно могло бы погибнуть.