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Спасение из бетонной ловушки: как из водостока доставали верблюда
В Казахстане спасли упавшего в бетонный водосток верблюда. Он провалился в сточную канаву и перевернулся на спину. Как отметил сотрудник МЧС РК, если бы животное, для спасения которого было задействовано альпинистское оборудование, пролежало в таком положении еще несколько часов, оно могло бы погибнуть.
2020-09-05T11:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Спасение из бетонной ловушки: как из водостока доставали верблюда
В Казахстане спасли упавшего в бетонный водосток верблюда. Он провалился в сточную канаву и перевернулся на спину. Как отметил сотрудник МЧС РК, если бы животное, для спасения которого было задействовано альпинистское оборудование, пролежало в таком положении еще несколько часов, оно могло бы погибнуть.
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Спасение из бетонной ловушки: как из водостока доставали верблюда
В Казахстане спасли упавшего в бетонный водосток верблюда. Он провалился в сточную канаву и перевернулся на спину. Как отметил сотрудник МЧС РК, если бы животное, для спасения которого было задействовано альпинистское оборудование, пролежало в таком положении еще несколько часов, оно могло бы погибнуть.
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Спасение из бетонной ловушки: как из водостока доставали верблюда

11:58 05.09.2020
288
В Казахстане спасли упавшего в бетонный водосток верблюда. Он провалился в сточную канаву и перевернулся на спину. Как отметил сотрудник МЧС РК, если бы животное, для спасения которого было задействовано альпинистское оборудование, пролежало в таком положении еще несколько часов, оно могло бы погибнуть.
5430021
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