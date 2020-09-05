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https://ria.ru/20200905/slutskiy-1576819418.html
Слуцкий назвал позицию Трампа по Навальному конструктивной
Позиция президента США Дональда Трампа по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным пока выжидательная и конструктивная, он не спешит с голословными... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T14:31
2020-09-05T16:21
госпитализация алексея навального
россия
леонид слуцкий
дональд трамп
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
германия
сша
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Позиция президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> по ситуации с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> пока выжидательная и конструктивная, он не спешит с голословными обвинениями, но не исключено, что это политический маневр, считает глава комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него пока нет доказательств причастности России к "отравлению" блогера Алексея Навального. Американский президент также отметил, что если причастность России подтвердится, он будет "очень разозлен". Кроме того, по словам Трампа, у него нет поводов сомневаться в выводах ФРГ о произошедшем с Навальным, но США пока их не видели."Позиция Трампа пока более выжидательная и конструктивная, он не спешит с голословными обвинениями России в ситуации вокруг Навального, пока у него нет на руках каких-либо подтверждений от германской стороны. Но нельзя исключать, что его заявление может быть также политическим маневром", - сказал Слуцкий РИА Новости.Он напомнил, что в аналогичной ситуации с "делом Скрипалей" <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондон</a> ограничился "highly likely доказательствами". "Тем не менее это не помешало в 2018 году <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтону</a> громче всех кричать о причастности Москвы", - заметил парламентарий."Здесь стоит делать выводы только в том случае, когда ФРГ наконец представит конкретику. Тем более, что мы все слышали перехваченную <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> телефонную пленку, о которой ранее говорил президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>. Все это наводит на мысль о возможности очередной геополитической провокации. Почему кто-то должен верить заявлениям <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Меркель</a> и не доверять Лукашенко? Нужны веские доказательства", - подчеркнул Слуцкий.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную разведкой аудиозапись разговора Берлина и <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> об "отравлении" Навального. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". Пресс-секретарь президента РФ заявил, что <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> наверняка доложит <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> выводы по переданной <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> записи о фальсификации заявлений об отравлении Навального.
https://ria.ru/20200903/diskreditatsiya-1576684876.html
https://ria.ru/20200905/tramp-1576807087.html
https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576813464.html
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россия
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сша
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госпитализация алексея навального, россия, леонид слуцкий, дональд трамп, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), германия, сша, в мире

Слуцкий назвал позицию Трампа по Навальному конструктивной

14:31 05.09.2020 (обновлено: 16:21 05.09.2020)
1910
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Позиция президента США Дональда Трампа по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным пока выжидательная и конструктивная, он не спешит с голословными обвинениями, но не исключено, что это политический маневр, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него пока нет доказательств причастности России к "отравлению" блогера Алексея Навального. Американский президент также отметил, что если причастность России подтвердится, он будет "очень разозлен". Кроме того, по словам Трампа, у него нет поводов сомневаться в выводах ФРГ о произошедшем с Навальным, но США пока их не видели.
Съезд движения Солидарность - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Слуцкий счел ситуацию с Навальным спектаклем для дискредитации России
"Позиция Трампа пока более выжидательная и конструктивная, он не спешит с голословными обвинениями России в ситуации вокруг Навального, пока у него нет на руках каких-либо подтверждений от германской стороны. Но нельзя исключать, что его заявление может быть также политическим маневром", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Он напомнил, что в аналогичной ситуации с "делом Скрипалей" Лондон ограничился "highly likely доказательствами". "Тем не менее это не помешало в 2018 году Вашингтону громче всех кричать о причастности Москвы", - заметил парламентарий.
"Здесь стоит делать выводы только в том случае, когда ФРГ наконец представит конкретику. Тем более, что мы все слышали перехваченную Белоруссией телефонную пленку, о которой ранее говорил президент Лукашенко. Все это наводит на мысль о возможности очередной геополитической провокации. Почему кто-то должен верить заявлениям Меркель и не доверять Лукашенко? Нужны веские доказательства", - подчеркнул Слуцкий.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.
Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную разведкой аудиозапись разговора Берлина и Варшавы об "отравлении" Навального. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". Пресс-секретарь президента РФ заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Минском записи о фальсификации заявлений об отравлении Навального.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 11:19
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияЛеонид СлуцкийДональд ТрампАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ГерманияСШАВ мире
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