https://ria.ru/20200905/slutskiy-1576819418.html

Слуцкий назвал позицию Трампа по Навальному конструктивной

Позиция президента США Дональда Трампа по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным пока выжидательная и конструктивная, он не спешит с голословными... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T14:31

2020-09-05T14:31

2020-09-05T16:21

госпитализация алексея навального

россия

леонид слуцкий

дональд трамп

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

германия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156146/86/1561468677_0:8:3143:1776_1400x0_80_0_0_eccb190b4890558dc8958c572ce4afde.jpg

<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Позиция президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> по ситуации с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> пока выжидательная и конструктивная, он не спешит с голословными обвинениями, но не исключено, что это политический маневр, считает глава комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него пока нет доказательств причастности России к "отравлению" блогера Алексея Навального. Американский президент также отметил, что если причастность России подтвердится, он будет "очень разозлен". Кроме того, по словам Трампа, у него нет поводов сомневаться в выводах ФРГ о произошедшем с Навальным, но США пока их не видели."Позиция Трампа пока более выжидательная и конструктивная, он не спешит с голословными обвинениями России в ситуации вокруг Навального, пока у него нет на руках каких-либо подтверждений от германской стороны. Но нельзя исключать, что его заявление может быть также политическим маневром", - сказал Слуцкий РИА Новости.Он напомнил, что в аналогичной ситуации с "делом Скрипалей" <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондон</a> ограничился "highly likely доказательствами". "Тем не менее это не помешало в 2018 году <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтону</a> громче всех кричать о причастности Москвы", - заметил парламентарий."Здесь стоит делать выводы только в том случае, когда ФРГ наконец представит конкретику. Тем более, что мы все слышали перехваченную <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> телефонную пленку, о которой ранее говорил президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>. Все это наводит на мысль о возможности очередной геополитической провокации. Почему кто-то должен верить заявлениям <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Меркель</a> и не доверять Лукашенко? Нужны веские доказательства", - подчеркнул Слуцкий.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную разведкой аудиозапись разговора Берлина и <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> об "отравлении" Навального. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". Пресс-секретарь президента РФ заявил, что <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> наверняка доложит <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> выводы по переданной <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> записи о фальсификации заявлений об отравлении Навального.

https://ria.ru/20200903/diskreditatsiya-1576684876.html

https://ria.ru/20200905/tramp-1576807087.html

https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576813464.html

3

россия

германия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, леонид слуцкий, дональд трамп, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), германия, сша, в мире