Слуцкий назвал позицию Трампа по Навальному конструктивной
14:31 05.09.2020 (обновлено: 16:21 05.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Позиция президента США Дональда Трампа по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным пока выжидательная и конструктивная, он не спешит с голословными обвинениями, но не исключено, что это политический маневр, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него пока нет доказательств причастности России к "отравлению" блогера Алексея Навального. Американский президент также отметил, что если причастность России подтвердится, он будет "очень разозлен". Кроме того, по словам Трампа, у него нет поводов сомневаться в выводах ФРГ о произошедшем с Навальным, но США пока их не видели.
"Позиция Трампа пока более выжидательная и конструктивная, он не спешит с голословными обвинениями России в ситуации вокруг Навального, пока у него нет на руках каких-либо подтверждений от германской стороны. Но нельзя исключать, что его заявление может быть также политическим маневром", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Он напомнил, что в аналогичной ситуации с "делом Скрипалей" Лондон ограничился "highly likely доказательствами". "Тем не менее это не помешало в 2018 году Вашингтону громче всех кричать о причастности Москвы", - заметил парламентарий.
"Здесь стоит делать выводы только в том случае, когда ФРГ наконец представит конкретику. Тем более, что мы все слышали перехваченную Белоруссией телефонную пленку, о которой ранее говорил президент Лукашенко. Все это наводит на мысль о возможности очередной геополитической провокации. Почему кто-то должен верить заявлениям Меркель и не доверять Лукашенко? Нужны веские доказательства", - подчеркнул Слуцкий.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.
Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную разведкой аудиозапись разговора Берлина и Варшавы об "отравлении" Навального. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно - на войне "всякие методы хороши". Пресс-секретарь президента РФ заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Минском записи о фальсификации заявлений об отравлении Навального.