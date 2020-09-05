Рекордное погружение: незрячий дайвер в Крыму покорил глубину 30 метров

124

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Незрячий дайвер в Крыму установил рекорд России. Дмитрий Клюквин совершил погружение с аквалангом на 30 метров в открытом море. В августе 2020 он стал первым сертифицированным незрячим дайвером в РФ. Его погружение было зафиксировано представителем Книги рекордов России.