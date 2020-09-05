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Рекордное погружение: незрячий дайвер в Крыму покорил глубину 30 метров
Незрячий дайвер в Крыму установил рекорд России. Дмитрий Клюквин совершил погружение с аквалангом на 30 метров в открытом море. В августе 2020 он стал первым сертифицированным незрячим дайвером в РФ. Его погружение было зафиксировано представителем Книги рекордов России.
2020-09-05T16:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Рекордное погружение: незрячий дайвер в Крыму покорил глубину в 30 метров
Незрячий дайвер в Крыму установил рекорд России. Дмитрий Клюквин совершил погружение с аквалангом на 30 метров в открытом море. В августе 2020 он стал первым сертифицированным незрячим дайвером в РФ. Его погружение было зафиксировано представителем Книги рекордов России.
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видео, видео, общество
Рекордное погружение: незрячий дайвер в Крыму покорил глубину 30 метров
Незрячий дайвер в Крыму установил рекорд России. Дмитрий Клюквин совершил погружение с аквалангом на 30 метров в открытом море. В августе 2020 он стал первым сертифицированным незрячим дайвером в РФ. Его погружение было зафиксировано представителем Книги рекордов России.
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Рекордное погружение: незрячий дайвер в Крыму покорил глубину 30 метров

16:03 05.09.2020
124
Незрячий дайвер в Крыму установил рекорд России. Дмитрий Клюквин совершил погружение с аквалангом на 30 метров в открытом море. В августе 2020 он стал первым сертифицированным незрячим дайвером в РФ. Его погружение было зафиксировано представителем Книги рекордов России.
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