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Путин оценил значение поправок о статусе Госсовета
Президент России Владимир Путин заявил, что внесение в Конституцию РФ поправок о статусе Госсовета было призвано затвердить этот инструмент в основном законе... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T12:31
2020-09-05T12:31
конституция рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что внесение в Конституцию РФ поправок о статусе Госсовета было призвано затвердить этот инструмент в основном законе страны, легализовать его и придать ему большую значимость, поскольку практика работы этого органа власти показала его востребованность."Мне кажется, именно потому что работает. И практика использования, применения этого органа власти показала, что эта практика востребована и сам этот орган власти востребован. Поэтому я исходил из того, что если это эффективно работающий инструмент, то его нужно затвердить в основном законе страны, нужно легализовать его, придать ему большую значимость, большее значение", – заявил Путин в интервью на телеканале <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>, говоря о том, зачем потребовалось закреплять статус Госсовета в Конституции РФ, учитывая, что этот механизм и так сейчас работает.Президент уверен, что "это всегда имеет смысл, когда мы обобщаем то, что было достигнуто, и то, что эффективно работает, затверждаем это и используем этот инструмент в будущем".
https://ria.ru/20200905/matvienko-1576815735.html
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конституция рф, владимир путин, политика

Путин оценил значение поправок о статусе Госсовета

12:31 05.09.2020
1748
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что внесение в Конституцию РФ поправок о статусе Госсовета было призвано затвердить этот инструмент в основном законе страны, легализовать его и придать ему большую значимость, поскольку практика работы этого органа власти показала его востребованность.
"Мне кажется, именно потому что работает. И практика использования, применения этого органа власти показала, что эта практика востребована и сам этот орган власти востребован. Поэтому я исходил из того, что если это эффективно работающий инструмент, то его нужно затвердить в основном законе страны, нужно легализовать его, придать ему большую значимость, большее значение", – заявил Путин в интервью на телеканале "Россия 24", говоря о том, зачем потребовалось закреплять статус Госсовета в Конституции РФ, учитывая, что этот механизм и так сейчас работает.
Президент уверен, что "это всегда имеет смысл, когда мы обобщаем то, что было достигнуто, и то, что эффективно работает, затверждаем это и используем этот инструмент в будущем".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 12:22
Создание Госсовета укрепило основы государственности, считает Матвиенко
28300126
Обсудить 2
Конституция РФВладимир ПутинПолитика
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