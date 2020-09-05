https://ria.ru/20200905/putin-1576816086.html

Путин оценил значение поправок о статусе Госсовета

Президент России Владимир Путин заявил, что внесение в Конституцию РФ поправок о статусе Госсовета было призвано затвердить этот инструмент в основном законе... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T12:31

2020-09-05T12:31

2020-09-05T12:31

конституция рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что внесение в Конституцию РФ поправок о статусе Госсовета было призвано затвердить этот инструмент в основном законе страны, легализовать его и придать ему большую значимость, поскольку практика работы этого органа власти показала его востребованность."Мне кажется, именно потому что работает. И практика использования, применения этого органа власти показала, что эта практика востребована и сам этот орган власти востребован. Поэтому я исходил из того, что если это эффективно работающий инструмент, то его нужно затвердить в основном законе страны, нужно легализовать его, придать ему большую значимость, большее значение", – заявил Путин в интервью на телеканале <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>, говоря о том, зачем потребовалось закреплять статус Госсовета в Конституции РФ, учитывая, что этот механизм и так сейчас работает.Президент уверен, что "это всегда имеет смысл, когда мы обобщаем то, что было достигнуто, и то, что эффективно работает, затверждаем это и используем этот инструмент в будущем".

https://ria.ru/20200905/matvienko-1576815735.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конституция рф, владимир путин, политика