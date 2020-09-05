https://ria.ru/20200905/pandemiya-1576817171.html

Москвичи проявили сплоченность в период пандемии, заявил Путин

Москвичи проявили сплоченность в период пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T13:14

2020-09-05T13:14

2020-09-05T13:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

владимир путин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Москвичи проявили сплоченность в период пандемии, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города."Мы видели, как сложно приходилось столицам других стран, но <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, Москва смогла! Люди, конечно, по-разному относились ко всем этим ограничениям, но мы все это хорошо знаем и видели - в целом москвичи проявили высокую сознательность и сплоченность, дисциплину", - сказал Путин.По его словам, этот опыт был крайне важным и востребованным во всей стране."Наша столица, оказавшись в эпицентре эпидемии, не только достойно прошла этот трудный ответственный период, но и многое сделала для поддержки других регионов", - добавил президент. Он поблагодарил мэра <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a> за работу в рабочей группе Госсовета.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, владимир путин, москва, общество