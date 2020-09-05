https://ria.ru/20200905/pandemiya-1576816715.html

Путин оценил работу столичных служб в период пандемии

Все московские службы в период пандемии коронавируса действовали грамотно, слаженно и эффективно, сделать это в многомиллионном мегаполисе было непросто,... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T12:55

2020-09-05T12:55

2020-09-05T13:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Все московские службы в период пандемии коронавируса действовали грамотно, слаженно и эффективно, сделать это в многомиллионном мегаполисе было непросто, столицам других стран в таких условиях приходилось сложно, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Он отметил, что столица первой в стране столкнулась с опасной и тогда ещё абсолютно неизвестной угрозой коронавируса. Но в этих условиях в городе за крайне короткий срок было организовано все необходимое для профилактики и лечения больных, обеспечения жизнеспособности города и безопасности москвичей."Понятно, что в такой огромной работе не могло быть без каких-то мелочей. Но я с уверенностью могу сказать, потому что самым внимательным образом не только следил, но и принимал участие в работе городских властей: все службы действовали грамотно, быстро, слаженно и в целом эффективно. А сделать это в таком огромном, многомиллионном мегаполисе было непросто. Мы видели, как сложно приходилось столицам других стран. Но <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> - Москва смогла", - заявил Путин в субботу на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня города Москвы.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200905/ogranicheniya-1576816736.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, москва, общество