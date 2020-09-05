https://ria.ru/20200905/neschastlivyy-1576762022.html

Когда все плохо. Ученые вычислили самый несчастливый возраст

Труднее всего человеку в 47-48 лет, выяснили исследователи. Причем это практически не зависит от страны, пола, образования, семейного положения и социального... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T08:00

2020-09-05T08:00

2020-09-05T08:00

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шимпанзе

геном

днк

биология

здоровье

открытия - риа наука

китай

мексика

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> Труднее всего человеку в 47-48 лет, выяснили исследователи. Причем это практически не зависит от страны, пола, образования, семейного положения и социального статуса. Дело скорее в биохимических процессах в организме и уровне гормонов. Почему люди одинаково несчастны примерно в одном возрасте и когда заканчивается эта темная полоса — в материале РИА Новости. Возраст отчаянияУченые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) <a href="https://www.nber.org/papers/w26641.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">подсчитали</a>: люди в развитых странах впадают в глубокое уныние в 47 лет, а в развивающихся — в 48 лет и два месяца. Немного выделяются Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексика</a> — там кризис наступает чуть раньше, в 43 года.К таким выводам исследователи пришли, проанализировав данные из 132 государств. В основном это результаты опросов, измеряющих уровень счастья: от полной неудовлетворенности своей жизнью до состояния, когда человека устраивает абсолютно все. Как оказалось, у кривой счастья — форма латинской буквы U. Максимум приходится на 18-20 и 70 лет, а минимум — в районе 47-48 лет.Судя по всему, отчаяние накатывает постепенно — на графиках заметно незначительное снижение показателей удовлетворенностью жизнью на протяжении почти 20 лет, а затем, ближе к 50 годам, кривая резко срывается вниз. Новый подъем начинается только после 60.Форма кривой счастья во всех странах практически одинакова и не зависит от средней продолжительности жизни в регионе, уровня образования, состояния здоровья, пола, менталитета и семейного положения. Скорее всего, тут чисто биологические причины, отмечают авторы работы. Ведь кризис среднего возраста — это особенность не только Homo sapiens, но и его ближайших родственников — человекообразных обезьян.В частности, ученые ссылаются на <a href="https://www.pnas.org/content/109/49/19949" target="_blank" rel="nofollow noopener">исследование</a> 2012 года, в котором наблюдали за пятью сотнями шимпанзе и орангутанов, живущими в заповедниках, научно-исследовательских центрах и зоопарках в нескольких странах мира. Уровень счастья обезьян измеряли с помощью приматологов и ветеринаров, которые работали с этими животными не меньше двух лет и хорошо их знали.Выяснилось, что в молодости большинство приматов вне зависимости от пола вполне счастливы, но к среднему возрасту у них резко снижается удовлетворенность жизнью, а затем, ближе к старости, все опять налаживается. То есть тот же самый U-образный график.Когда прекращается борьбаПо <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/acel.12970" target="_blank" rel="nofollow noopener">мнению</a> исследователей из Медицинской школы Университета <a href="http://ria.ru/location_Miami/" target="_blank" data-auto="true">Майами</a> (США), отчаяние, накатывающее на людей ближе к 50 годам, может быть связано с общим старением организма. Именно в это время выходят из строя природные антивозрастные системы.Ученые изучили образцы тканей молодых, взрослых и пожилых. В первую очередь анализировали экспрессию генов, ответственных за противостояние старению. Обратили внимание, что с годами снижается активность участка ДНК, ответственного за белок "мишень рампицина млекопитающих" (TOR). Он связан с ростом, делением, выживаемостью и миграцией клеток и позволяет организму регулировать программу старения.И именно при кризисе среднего возраста этот ген совсем перестает работать. Вероятно, эволюция не подготовила людей к столь долгой жизни, как сейчас. Молекулярные программы, способствующие долголетию, у человека длятся не больше 50 лет. И из-за их сбоя человек чувствует себя несчастным, недоволен собой и окружающими.Счастье возвращаетсяБольшинство работ <a href="http://ftp.iza.org/dp7604.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">определяют</a> возраст счастья в промежутке от 18 до 23 лет, когда содержание половых гормонов — эстрогенов у женщин и тестостерона у мужчин — достигают максимума. После 30 их уровень постепенно снижается (на один-два процента в год), и к 40 годам это уже сильно ощущается. Кроме того, человек после 40 медленнее распознает информацию, падает скорость реакции. Активность мозга снижается, память ухудшается.Впрочем, если верить <a href="https://medicalxpress.com/news/2015-10-youre-unhappiest-midlife.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">работе</a> австралийских исследователей, к старости все опять неплохо — счастье возвращается после 65 лет и достигает пика к 80. Проанализировав результаты опроса почти 15 тысяч человек разных возрастов, ученые выяснили, что чаще всего яма среднего возраста связана с отсутствием перспектив на работе или неудовлетворенностью своим финансовым положением. У пожилых профессиональная деятельность и необходимость обеспечивать себе достойный доход отходят на задний план. Человек концентрируется на других вещах — увлечениях, семье и друзьях — и вновь чувствует себя счастливым, особенно если нет серьезных проблем со здоровьем.

https://ria.ru/20200114/1563384674.html

https://ria.ru/20190608/1555398603.html

https://ria.ru/20130722/951376314.html

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китай

мексика

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шимпанзе, геном, днк, биология, здоровье, открытия - риа наука, китай, мексика, сша